सर्दी के कपड़ों पर रोएं से हैं परेशान, इन टिप्स की मदद से हमेशा नए जैसे रहेंगे आपके गर्म कपड़े

सर्दियों का मौसम आते ही एक आम समस्या से हम सबको परेशान होना पड़ता है, जो कि है गर्म और ऊनी कपड़ों में रोएं का आना. यह सर्दियों की सबसे आम समस्याओं में से एक है. गर्म और ऊनी कपड़ों में रोएं (lint) आ जाने से वह कपडा देखने में अच्छा नहीं लगता. नए कपड़ों को देखकर भी ऐसा लगता है कि मानो ये कितने साल पुराना कपड़ा है. कपड़ो में रोएं लग जाने के सबसे अहम कारणों में से एक है ऊनी कपड़ों को पहन कर ही बिस्तर में सो जाना या ऊनी कपड़ों के धोने और सूखने के दौरान कपड़ों के रेशों का आपस में या शरीर से रगड़ खाना, जिससे कपड़े के ढीले रेशे मिलकर गुच्छा बना लेते हैं. अगर आप भी अपने ऊनी कपड़ों में रोएं लगने से परेशान हैं तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए जा रहे हैं.

कपड़ों से रोएं निकलने के असरदार उपाय

अगर आपके ऊनी और गर्म कपड़ों में भी रोएं आ गए हैं तो सफेद सिरका आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है. सफ़ेद सिरका या वाइट विनेगर को अपने कपड़े धोने के बाद एक पानी से आधी भरी बाल्टी में सफ़ेद सिरके को डालकर उसमें कुछ देर के लिए अपने कपड़ों को भिगो देना है, जो आपके कपड़ों से रोएं निकालने में मददगार साबित होगा.

अपने ऊनी और गर्म कपड़ों से रोएं निकलने के लिए आप शेविंग रेजर का इस्तेमाल कर सकते है. जैसा आप अपनी दाढ़ी बनने के लिए सेविंग रेजर को चलाते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको रेजर अपने कपड़ों पर चलाना है, लेकिन ध्यान रहे बहुत ही हलके-हलके हाथों से, जिससे आपके कपड़े कहीं से फटे नहीं.

हम सभी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल अपने बालों को सूखने और स्टाइल देने के लिए करते हैं, लेकिन आप इस हेयर ड्रायर का उपयोग अपने गर्म और ऊनी कपड़ों से रोरन निकलने के लिए भी कर सकते हैं. आपको बस अपने हेयर डायर को कूलिंग मोड पर सेट करना है और जहां-जहां भी रोएं है उस जगह पर ड्रायर के मदद से हवा करनी है, जिससे आपके कपड़ों से रोएं पूरी तरह निकल जाएंगे.

अगर आपको ज्यादा मेहनत और नुस्खे नहीं अपनाने, तो बाजार में बड़ी ही सस्ती कीमतों पर लिंट रिमोविंग मशीनें उपलब्ध हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपने कपड़ों पर से रोएं को हटा सकते है, वह भी बिना किसी मेहनत के.

गर्म और ऊनी कपड़ों को अगर रोएं से बचाना है तो कपड़ों को धोते या साफ करते समय हल्के हाथों का इस्तेमाल करे यानि की कपड़ों को धीरे-धीरे साफ करें. इसके अलावा कपड़े साफ करने के लिए हार्ड ब्रश का इस्तेमाल न करें.

