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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 16 अगस्त 2026, वृषभ और मीन राशि वालों को मिलेगा बंपर धन, धनु को अटका पैसा; जानें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 16 अगस्त 2026, वृषभ और मीन राशि वालों को मिलेगा बंपर धन, धनु को अटका पैसा; जानें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Rashifal 16 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य। वृषभ-मीन को धन व सम्मान, धनु को अटका पैसा मिलेगा, तुला-कन्या रखें संयम. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Aug 2026 05:05 PM (IST)
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Tarot Rashifal 16 August 2026: अगस्त महीने का यह रविवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में नई जिम्मेदारियों, आर्थिक सुधार और आध्यात्मिक शांति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज वृषभ और मीन राशि वालों को धन और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी और धनु को अटका पैसा मिलेगा, वहीं तुला राशि के जातकों को अपनी वाणी पर और मकर राशि वालों को बढ़ते खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों का ध्यान आज पूरी तरह से आमदनी बढ़ाने और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर होगा. आज लाभ कमाने के लिए आप जोखिम भरे फैसले ले सकते हैं. हालांकि, परिवार में धन से जुड़े मुद्दों पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. आपको सलाह है कि आज शांत और स्पष्ट बातचीत से चीजों को सुलझाएं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के अंदर आज एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. आज आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा. आज आपके कई कार्य खुद ही पूरे हो जाएंगे. आप जो भी धन ईमानदारी से कमाएंगे उससे आज आपको संतोष ही मिलेगा. निवेश करने के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोग आज शांति के साथ अपने काम करना पसंद करेंगे. आज आपकी ऊर्जा थोड़ी कम रह सकती है, इसलिए रिसर्च, अध्ययन या सोच-समझकर आगे बढ़ना लाभकारी होगा. भौतिक सुख सुविधाओं पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है. आज आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि अधिक रहेगी. जिससे मन को शांति मिलेगी.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. क्योंकि, आज कार्यक्षेत्र में नाम और पहचान बनाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. वहीं, आज साझेदारी वाले कामों में आपको निवेश से फायदा मिल सकता है. धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज कामकाज से जुड़ी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. आप मेहनत से आप अपनी अलग पहचान बनाएंगे. आज आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं. नई स्किल सीखने के अवसर मिलेंगे. आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. कोशिश करें की आप मेडिटेशन करें ताकि आपको मानसिक शांति मिलेगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज कामकाज में काफी अड़चन का सामना करना पड़ेगा. आज आपके लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल नहीं होंगी. भाग्य आज पूरी तरह से आपके साथ रहेगा. इसलिए कोशिश करें की आप जोखिम पूर्ण कार्यों से बचें. व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते हैं. लेकिन, आपको धैर्य रखना बेहद जरूरी है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखएं. वरना आपको कामकाज में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. किसी रिश्तेदार का सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के मन में आज काफी उत्साह रहने वाला है. आज आपकी यह उत्साह आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा. पार्टनरशिप में काम करने वालों को अंधविश्वास से दूर रहना होगा और अपने सभी नियम को स्पष्ट रखें. आपको आज अपनी मेहनत और साहस से धन कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज अपने आसपास मौजूद सभी लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा. साथ ही वित्तीय दबाव रहने वाला है क्योंकि, आप पर आज खर्चे काफी ज्यादा रहेगा. आज आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के मन में आज अत्याधिक आत्मविश्वास रहेगा. आज आप दूसरों की राय अपनाएं नहीं बल्कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें. आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहें. वरना आपको नुकसान हो सकता है. साथ ही आपके खर्चे भी आज कमाई से अधिक रहने वाले हैं.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को आज मेहनत अधिक करने से बाद सफलता देर से मिलेगी. फिलहाल, सही अवसर की प्रतीक्षा करें. हालांकि, आर्थिक मामलों में दिन सुखद रहने वाला है. आज आप नए कार्य शुरू करने की योजना बनाएंगे. लेकिन, बढ़ते खर्चों के कारण आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. क्योंकि, आज आत्मविश्वास के साथ अपनी बात उच्च अधिकारियों के सामने रखेंगे. सम्मान और धन, दोनों की प्राप्ति होगी. आज निवेश से आपको लाभ तो मिल सकता है बस थोड़ा संभलकर रहें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 15 Aug 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 16 August 2026
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