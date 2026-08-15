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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 16 August 2026: कल रविवार को 3 राशियों को मिलेगा बंपर धन लाभ, मकर और वृश्चिक राशि वाले रहें बेहद सावधान

Kal Ka Rashifal 16 August 2026: कल रविवार को 3 राशियों को मिलेगा बंपर धन लाभ, मकर और वृश्चिक राशि वाले रहें बेहद सावधान

Kal Ka Rashifal 16 August 2026: कल साध्य योग से किन राशियों को मिलेगा अटका हुआ धन और नई संपत्ति का सुख? जानिए रविवार का संपूर्ण पंचांग, शुभ मुहूर्त और सटीक भविष्यफल! पढ़ें, कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 16 August 2026: कल का राशिफल 16 अगस्त 2026, रविवार कल का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास संयोग लेकर आ रहा है. श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व पंचमी तिथि के साथ पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति से बुधादित्य, साध्य और सर्वाअमृत जैसे 6 बड़े शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जबकि चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे.

ऐसे में करियर, व्यापार, धन लाभ, पारिवारिक सुख और सेहत के लिहाज से कल का दिन आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा? शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल का समय क्या है? आइए, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से जानते हैं कल का संपूर्ण पंचांग और मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक राशिफल!

 

  • तिथि व नक्षत्र: चतुर्थी (दोपहर 04:53 तक), फिर पंचमी | पूरे दिन हस्त नक्षत्र
  • ग्रह योग: वाशि, आनन्दादि, सुनफा, बुधादित्य, साध्य व सर्वाअमृत योग
  • शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) व दोपहर 02:00 से 03:00 बजे (शुभ)
  • राहुकाल व दिशाशूल: दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक (राहुकाल) | शुभ यात्रा: पश्चिम दिशा

 

मेष राशि (Aries)

कैसा रहेगा दिन: कल का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: घर में किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी.

कार्यक्षेत्र व वित्त: कार्यस्थल पर सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है. व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा और आप अपनी सेविंग्स बढ़ाने पर पूरा ध्यान देंगे.

वृषभ राशि (Taurus)

कैसा रहेगा दिन: कल का दिन आपके लिए काफी ऊर्जावान रहने वाला है.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. पिता से किसी बात को लेकर मतभेद या नाराजगी हो सकती है. ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को आपकी बात बुरी लग सकती है.

कार्यक्षेत्र व वित्त: किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा. संतान की फरमाइश पूरी करने के लिए आप अपनी जमा पूंजी (सेविंग्स) खर्च कर सकते हैं.

मिथुन राशि (Gemini)

कैसा रहेगा दिन: कल का दिन विशेष रूप से खर्चों पर नियंत्रण रखने का रहेगा.

पारिवारिक व लव लाइफ: प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं. घर के रिनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं.

कार्यक्षेत्र व वित्त: व्यापार पहले से बेहतर चलेगा. किसी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा. शौक-मौज की चीजों पर खर्चा बढ़ेगा, जिससे सेविंग्स प्रभावित हो सकती है. किसी काम के लिए कर्ज लेने से बचें.

कर्क राशि (Cancer)

कैसा रहेगा दिन: कल का दिन आपके लिए सावधानी बरतने का रहेगा.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी समय बीतेगा. आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. अपने आसपास मौजूद विरोधियों को पहचानने की जरूरत है.

कार्यक्षेत्र व वित्त: पैतृक संपत्ति मिलने से इनकम पहले से बेहतर होगी. सरकारी काम में आ रही रुकावटें अभी थोड़ी और परेशानी दे सकती हैं.

सिंह राशि (Leo)

कैसा रहेगा दिन: कल का दिन कोर्ट-कचहरी से संबंधित मामलों में कुछ समस्याएं ला सकता है.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: भाई-बहनों का पूरा साथ मिलेगा. लापरवाही से बचें और माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

कार्यक्षेत्र व वित्त: व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. व्यापार में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें.

कन्या राशि (Virgo)

कैसा रहेगा दिन: कामकाज को लेकर कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से सुलझा लेंगे.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: किसी भी पारिवारिक मामले में बाहरी व्यक्ति से सलाह-मशविरा करने से बचें.

कार्यक्षेत्र व वित्त: इनकम के नए सोर्स जुड़ने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना सकते हैं, लेकिन जरूरी कागजातों की अच्छी तरह जांच कर लें.

तुला राशि (Libra)

कैसा रहेगा दिन: कल का दिन हर मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा. विरोधियों की बातों में आने से बचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, चोट-चपेट की आशंका है.

कार्यक्षेत्र व वित्त: आलस्य त्याग कर आगे बढ़ें और काम में लापरवाही न बरतें. जोखिम भरे फैसलों से नुकसान हो सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कैसा रहेगा दिन: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा, पुरानी शारीरिक परेशानियां दूर होंगी.

पारिवारिक व लव लाइफ: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा; जीवनसाथी का भरपूर सहयोग व सानिध्य मिलेगा. कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी. अत्यधिक पानी वाली जगहों पर जाने से बचें.

कार्यक्षेत्र व वित्त: राजनीति से जुड़े लोगों को अपने कार्यों के लिए पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

कैसा रहेगा दिन: भाग्य के दृष्टिकोण से दिन काफी अच्छा रहने वाला है.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा. आपकी मधुर वाणी मान-सम्मान दिलाएगी. कोई प्रिय खोई हुई वस्तु वापस मिलने के योग हैं. खान-पान में लापरवाही न बरतें.

कार्यक्षेत्र व वित्त: किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें. मन को इधर-उधर के व्यर्थ कार्यों में भटकने से रोकें.

मकर राशि (Capricorn)

कैसा रहेगा दिन: कल का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: वाणी व व्यवहार पर संयम रखें. पारिवारिक मामलों को मिल-बैठकर सुलझाएं.

कार्यक्षेत्र व वित्त: नई संपत्ति की प्राप्ति के योग हैं. कानूनी मामलों में बिल्कुल ढील न दें. नौकरीपेशा लोग बॉस की बातों को नजरअंदाज न करें, वरना प्रमोशन रुक सकता है. सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

कैसा रहेगा दिन: कल सुख-सुविधाओं और भौतिक साधनों में वृद्धि होगी.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है. भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग हैं.

कार्यक्षेत्र व वित्त: व्यापार में योजनाओं का पुनर्गठन करेंगे. पार्टनरशिप के काम बेहतरीन चलेंगे. नौकरी में आ रही समस्याएं बॉस के सहयोग से हल हो जाएंगी.

मीन राशि (Pisces)

कैसा रहेगा दिन: व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा; आर्थिक तनाव समाप्त होगा.

पारिवारिक व लव लाइफ: लव लाइफ में साथी की भावनाओं का सम्मान करें. संतान की परीक्षा के सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं. पड़ोस में किसी वाद-विवाद में न पड़ें.

कार्यक्षेत्र व वित्त: ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा. किसी को पूर्व में दिया गया उधार धन वापस मिल सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
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