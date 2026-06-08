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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलBada Mangal 2026 Rashifal: कल छठा बड़ा मंगल, नौकरी-बिजनेस की रुकावटें दूर करने के लिए तुला से मकर वाले करें ये काम

Bada Mangal 2026 Rashifal: कल छठा बड़ा मंगल, नौकरी-बिजनेस की रुकावटें दूर करने के लिए तुला से मकर वाले करें ये काम

Bada Mangal 2026: 9 जून 2026 छठे बड़े मंगल पर बना सर्वार्थ सिद्धि योग. कुंडली में कमजोर मंगल को मजबूत करने और बजरंगबली की कृपा पाने के लिए राशि अनुसार करें ये अचूक ज्योतिषीय उपाय, दूर होगी हर तंगी.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 08 Jun 2026 05:28 PM (IST)
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Bada Mangal 2026 Rashifal & Remedies: ज्येष्ठ मास का छठा बड़ा मंगल इस बार बेहद खास और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है. इस साल ज्येष्ठ महीने में अधिकमास होने के कारण कुल 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, जिनमें से छठा बड़ा मंगल 9 जून 2026 को मनाया जाएगा.

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, और सबसे विशेष बात यह है कि मंगल ग्रह इस समय अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान हैं. ऐसे में यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, तो उसे मजबूत करने और हनुमान जी (बजरंगबली) का आशीर्वाद पाने का यह सर्वश्रेष्ठ अवसर है.

क्यों खास है इस बार का बुढ़वा (बड़ा) मंगल?

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम, भूमि, विवाह और ऊर्जा का कारक माना गया है. छठे बड़े मंगल पर बन रहे शुभ संयोगों के कारण इस दिन किए गए उपाय कुंडली के मंगल दोष को शांत करते हैं और जीवन में आ रही बीमारी, धन की तंगी, व व्यापारिक रुकावटों से निजात दिलाते हैं.

राशि अनुसार हनुमान जी को प्रसन्न करने के महाउपाय 

बड़ा मंगल के इस पावन अवसर पर अपनी राशि के अनुसार नीचे दिए गए विशेष उपाय करके आप बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं:

1. मेष राशि (Aries): मेष राशि के जातकों के लिए छठा बड़ा मंगल बेहद खास रहने वाला है. इस दिन आप बड़ा मंगल का व्रत रखें और हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करें. बजरंगबली को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं और मंदिर या घर में बैठकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें. इस उपाय को करने से आपके सिर से कर्ज का बोझ दूर होगा और करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

2. वृषभ राशि (Taurus): वृषभ राशि वाले जातकों को इस पावन दिन पर किसी भी नजदीकी हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को विशेष रूप से चोला चढ़ाना चाहिए. ऐसा करने से आपके जीवन से हर तरह का मानसिक तनाव दूर होगा और पारिवारिक व वैवाहिक रिश्तों में मधुरता आएगी. इसके साथ ही, जो जातक सिंगल हैं, उनके विवाह के मजबूत योग बनने शुरू हो जाएंगे.

3. मिथुन राशि (Gemini): मिथुन राशि के लोगों को छठे बड़े मंगल पर हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना करनी चाहिए. पूजा के दौरान बजरंगबली के चरणों में हरी इलायची अर्पित करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. इस उपाय से आपकी नौकरी और व्यापार में लंबे समय से आ रही तमाम रुकावटें और अड़चनें तुरंत दूर होने लगेंगी.

4. कर्क राशि (Cancer): कर्क राशि के जातकों को इस शुभ संयोग पर हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाना चाहिए. इसके साथ ही हनुमान मंदिर में जाकर लाल रंग की ध्वजा यानी झंडा दान करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा. इस उपाय को करने से जीवन से हर तरह की बीमारी, मानसिक तनाव, अज्ञात भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.

5. सिंह राशि (Leo): सिंह राशि वाले जातकों को छठे बड़े मंगल की शाम हनुमान जी के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए. दीपक जलाकर पूरी श्रद्धा के साथ बजरंग बाण का पाठ करें और प्रभु को लाल गुलाब की माला अर्पित करें. इस उपाय से आपको समाज और कार्यक्षेत्र में भारी पद-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और सफलता की प्राप्ति होगी.

6. कन्या राशि (Virgo): कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक तंगी दूर करने का यह बेहतरीन मौका है. इस दिन तुलसी के 11 साफ-सुथरे पत्तों पर चंदन से 'श्री राम' लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें. इस अचूक उपाय को करने से घर में पैसों की तंगी खत्म होगी और नौकरीपेशा लोगों को करियर में बड़ी तरक्की हासिल होगी.

7. तुला राशि (Libra): तुला राशि के लोगों को इस बड़े मंगल पर हनुमान जी को एक मीठा पान (बीड़ा) भेंट करना चाहिए. पान अर्पित करने के इस सरल उपाय से आपके घर-परिवार में धन-समृद्धि और खुशहाली का वास होगा. साथ ही, अगर आपके अपनों के साथ रिश्ते कुछ कमजोर चल रहे थे, तो उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा.

8. वृश्चिक राशि (Scorpio): वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए. चोला चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार (एक माला) जाप करें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय से आपके बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश होगा और कोर्ट-कचहरी या जमीन से जुड़े विवादों में आपकी जीत होगी.

9. धनु राशि (Sagittarius): धनु राशि वाले जातकों को छठे बड़े मंगल पर बजरंगबली की पूजा करते समय उन्हें सिंदूर अर्पित करना चाहिए. इसके बाद हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं. यह छोटा सा उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगा और करियर में उन्नति के कई नए व बेहतरीन मौके प्रदान करेगा.

10. मकर राशि (Capricorn): मकर राशि के जातकों को इस दिन शाम के समय हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए. दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं बैठकर पूरी एकाग्रता से हनुमान अष्टक का पाठ करें. यह उपाय आपको जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, कार्यों में आने वाली बाधाओं और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से हमेशा के लिए निजात दिलाएगा.

11. कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि के जातकों को छठे बड़े मंगल पर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाना चाहिए. इसके साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को मीठी पूरी का भोजन कराएं. इस उपाय से घर का आर्थिक संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और वाहन आदि से होने वाली दुर्घटनाओं से भी आपका बचाव होगा.

12. मीन राशि (Pisces): मीन राशि के जातकों के लिए यह दिन बेहद फलदायी है. इस दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और फिर उस भोग को अधिक से अधिक लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दें. ऐसा करने से आपका लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और जिन जातकों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, उन्हें उसके कष्टों से बड़ी राहत मिलेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 08 Jun 2026 03:13 PM (IST)
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