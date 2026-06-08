हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 9 June 2026: कल मीन राशि में लगेगा चंद्रमा-शनि का खतरनाक विष दोष, मेष और सिंह राशि वाले भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती!

Kal Ka Rashifal 9 June 2026: कल मीन राशि में लगेगा चंद्रमा-शनि का खतरनाक विष दोष, मेष और सिंह राशि वाले भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती!

Kal Ka Rashifal 9 June 2026: मिथुन को मनपसंद जॉब कॉल और वृष को पार्टनर से धन लाभ होगा. मेष राशि वाले विष दोष के कारण बड़ी मीटिंग्स में संयम रखें और सिंह अपनी सेहत का ध्यान रखें. पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Jun 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal, 9 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी. कल सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा और इसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी. चंद्रमा कल अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से मौजूद शनि देव के साथ उनकी युति होने से चंद्रमा-शनि का खतरनाक विष दोष लगेगा, जिसका सीधा असर सभी राशियों पर पड़ेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन ग्रहों की स्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ प्रीति योग और सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग भी बन रहा है. इसके अलावा, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को रूचक व हंस योग का सपोर्ट मिलेगा, जबकि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए भद्र राजयोग का प्रभाव रहेगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल मंगलवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

  • तिथि: कल पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी.
  • नक्षत्र: सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद, इसके बाद पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.
  • चन्द्रमा की स्थिति: कल अलसुबह 03:36 के बाद चंद्रमा मीन राशि में (विष दोष में) गोचर करेंगे.
  • शुभ चौघड़िया (नया काम शुरू करने का समय): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक (इस समय कोई भी नया काम शुरू न करें).
  • शुभ यात्रा दिशा: कल उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको विदेशी संपर्कों या विदेशी व्यापार से हानि हो सकती है, सावधान रहें. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कल का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है, मन में उल्टे-सीधे विचार आकर परेशान करेंगे.

बिजनेस: विष दोष के प्रभाव से बिजनेस मीटिंग्स या मार्केटिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन बिना सोचे-समझने न लें. कल मुनाफे की स्थिति न के बराबर रहेगी. कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन जरूर लें.

करियर: ग्रह गोचर विपरीत होने से नौकरीपेशा लोगों को कामकाज में असफलता का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य बनाए रखें. मार्केटिंग से जुड़े लोगों पर काम का भारी प्रेशर रहेगा, जिससे खान-पान बिगड़ने के कारण सेहत खराब हो सकती है.

सलाह: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी कल अपने से अनुभवी लोगों की सलाह और नाराजगी से निराश न हों, बल्कि उससे सीख लें.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 7

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपनी बड़ी बहन से कोई बेहद अच्छी खुशखबरी मिल सकती है. जीवनसाथी द्वारा दी गई सलाह के आधार पर कल आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, दिन सुखद और आनंददायक रहेगा.

बिजनेस: व्यापार में वृद्धि होगी, हालांकि भागदौड़ अधिक रहेगी लेकिन उससे बंपर मुनाफा भी प्राप्त होगा. बिजनेसमैन को कल कोई नया काम शुरू करना हो, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा. यात्रा के दौरान आलस्य से बचें, सामान चोरी हो सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को उनके पूर्व में किए गए शानदार कार्यों का पूरा क्रेडिट (श्रेय) मिलेगा. ऑफिस में जो काम काफी समय से अटके हुए थे, कल उनके पूरे होने के मजबूत योग बन रहे हैं. आनंद की तलाश बाहर नहीं, अंतर्मन में करें.

छात्र: स्टूडेंट्स के लिए कल का दिन क्षणिक रूप से थोड़ा विपरीत असर देने वाला हो सकता है, पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 9

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल काम करने का गजब का जोश और उत्साह आप में रहेगा. प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिन्हें आप आसानी से भुना पाएंगे.

बिजनेस: बाजार में आपकी बनाई रणनीतियां पूरी तरह सफल होंगी और आप कंपटीशन को पीछे छोड़ देंगे. नई डील्स के लिए कल का दिन बेहद लकी है, किसी बड़ी डील के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें. हालांकि, ज्यादा रोक-टोक की वजह से स्टाफ परेशान हो सकता है.

करियर: जो लोग नई नौकरी की तलाश (Job Search) में हैं, कल उन्हें उनकी पसंद की कंपनी से बड़ा कॉल आ सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल दिखाएगी. ऑफिस के कार्य समय पर पूरे होंगे. कल कोई आपको गलत काम के लिए लालच दे सकता है, सावधान रहें.

सावधान: अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें, किसी प्रियजन को कष्ट पहुंच सकता है. मानसिक चिंता से बचने के लिए छात्रों और कलाकारों को व्यर्थ की बातों से दूर रहना चाहिए.

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 2

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल अच्छे और धार्मिक काम करने से आपका भाग्य चमकेगा. सूझबूझ से किया गया निवेश (Investment) कल बेहद फलदायी रहेगा, जिससे व्यापार में स्थिरता आएगी.

बिजनेस: प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में कड़ी मेहनत कर सकेंगे और सितारों का पूरा साथ मिलेगा. आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा, कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है जिससे बिजनेस पुनः पटरी पर आ जाएगा. कल आपको फैमिली बिजनेस की बागडोर सौंपी जा सकती है.

करियर: वर्कप्लेस पर कल आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, जिससे मन थोड़ा बेचैन रह सकता है. हालांकि, नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर नए संपर्क (New Connections) बनेंगे, जो आपके भविष्य के करियर के लिए बेहद लाभकारी रहेंगे.

सलाह: मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कल पुराने मित्र के मिलने से खुशी होगी. किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता का सहयोग उपयोगी साबित होगा. छात्र कल पुराने दोस्तों से बातचीत कर मन हल्का करेंगे.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 6

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल आपको अपने अनसुलझे मामलों या पुरानी समस्याओं के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने से कल बिजनेस में बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है.

बिजनेस: मार्केट से रुकी हुई पेमेंट्स न मिलने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन जा सकती है, जिससे नए ऑर्डर्स के लिए पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. सितारे पक्ष में नहीं हैं, नकारात्मक विचारों का त्याग करें.

करियर: विष दोष के प्रभाव से ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा, जिससे शाम तक आप शारीरिक कमजोरी और थकान महसूस करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा सकते हैं, जिससे नौकरी छोड़ने का विचार मन में आएगा. बॉस से संबंध बिगड़ सकते हैं.

छात्र: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्र आगामी परीक्षाओं को लेकर ज्यादा तनाव न लें और पढ़ाई के बीच अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 7

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात पर थोड़ी अनबन होने की आशंका है, संयम रखें. हालांकि, परिजनों के साथ हास-परिहास और मनोविनोद से मन को बड़ी शांति और आनंद प्राप्त होगा.

बिजनेस: प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से व्यवसाय संबंधी आपके प्रयास और परिश्रम के उचित परिणाम हासिल होंगे. ग्रह गोचर पूरी तरह अनुकूल हैं, इसलिए मार्केट के उतार-चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है, आत्मचिंतन से लाभ मिलेगा. विरोधाभासी लोगों से दूर रहें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल वर्कप्लेस पर कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. ऑफिस में को-वर्कर्स के मामलों में बेवजह दखल न दें. मार्केटिंग से जुड़े लोग कल अपने टारगेट के बेहद करीब होंगे, जिससे दिन उत्साह से भरा रहेगा.

छात्र: छात्रों को चल रहे मानसिक तनाव के बीच कल करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने से मन को बड़ा सुख मिलेगा. लव लाइफ में जोश बढ़ेगा.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको अपने ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है. पूरा परिवार आपके आसपास रहेगा, इसलिए कल आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और शांत रहना चाहिए. फ्रेंड सर्किल में बढ़ोतरी होगी.

बिजनेस: बड़े बिजनेसमैन या बड़े औद्योगिक घरानों के साथ मुलाकात का बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिससे व्यापार तरक्की से जुड़ी उत्तम जानकारी प्राप्त होगी. नए ऑर्डर्स और एग्रीमेंट मिल सकते हैं. प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल विदेश जाने (Foreign Travel) के सुंदर अवसर बन रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन यदि नए काम की योजना बनाई है, तो कल उस पर कोई कार्यवाही न करें, क्योंकि व्यक्तिगत कार्यों से काम प्रभावित हो सकता है.

छात्र: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र यदि कल कोई नया फॉर्म भर रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय उनके लिए सबसे शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 1

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है. करियर में बदलाव की आपकी योजना कल पूरी तरह सफल होगी. जो लोग खुद का नया काम या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कल उन्हें बड़े इन्वेस्टर मिल सकते हैं.

बिजनेस: व्यवसाय से जुड़ी नई जानकारियां मिलेंगी. वर्तमान काम के साथ-साथ नए प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस रखें, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और आप बड़े टेंडर्स हासिल करने में सफल रहेंगे. टीम का मनोबल ऊंचा रहेगा.

करियर: ऑफिस में आपके खिलाफ रची जा रही साजिशें कल नाकाम हो जाएंगी. आपकी बेहतरीन कार्यक्षमता को देखकर मैनेजमेंट कल आपको बोनस या रिवॉर्ड दे सकता है. सरकारी नौकरी करने वालों को अतिरिक्त कार्यभार मिलेगा. व्यक्तित्व में अनुशासन बढ़ेगा.

छात्र: स्टूडेंट्स पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. कल का दिन हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन (Education Loan) अप्लाई करने के लिए बेहद अनुकूल है.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल पारिवारिक सुख-सुविधाओं में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए कल कुछ नया सीखने का प्रयास एक अद्भुत और सुखद अहसास कराएगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल बिजनेस से जुड़े डिसीजन बहुत सोच-समझकर लें, जल्दबाजी की वजह से बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. किसी भी परेशानी में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपकी समस्या को तुरंत हल कर देगा. विरोधी पक्ष आपके कामों में अड़चनें डाल सकता है.

करियर: विष दोष के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों के लिए हालात कार्यस्थल पर बहुत सामान्य नहीं रहेंगे, बेहतर होगा कि कल का दिन शांति और संयम से बिताएं. ऑफिस में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत से काम निपटाने की कोशिश करें.

मार्केटिंग: मार्केटिंग से जुड़े लोगों का कल मार्केट में अपनी पार्टियों के साथ तालमेल शानदार रहेगा, जिससे डिस्प्ले में केवल उन्हीं के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको रिश्तेदारों से बड़ी मदद मिलेगी. वेतनभोगी लोग बिना किसी मानसिक तनाव या प्रतिस्पर्धा के डर के बेहद सुगमता से काम करेंगे. दवाओं और माइनिंग के बिजनेस में कल अप्रत्याशित लाभ होने के योग हैं.

बिजनेस: व्यापारियों के बिजनेस से जुड़े सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे और मार्केट से भी पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापार का विस्तार होगा. किसी बड़े राजनेता या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात के कारण रुके हुए काम पूरे होने की पूरी उम्मीद है. फैमिली सपोर्ट से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

करियर: कल आपके द्वारा लिए गए साहसिक फैसले व्यापार को नई दिशा देंगे. आप कल वर्क-लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से बनाकर रखेंगे, जिससे आपको और आपके परिवार को मानसिक शांति मिलेगी. वर्कप्लेस पर ज्यादा सोचने के बजाय काम पर फोकस करें, स्थितियां फेवर में आ जाएंगी.

सावधान: ऑफिस में कल शांति बनी रहेगी क्योंकि हिडन एनिमी (गुप्त शत्रुओं) के पास आपके खिलाफ कुछ भी गलत साबित करने के लिए नहीं बचेगा. स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ी मानसिक उलझन दे सकता है.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 1

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको सत्कर्म और पुण्य के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को कल कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी (बड़ा पद या अधिकार) मिलने से बड़ी खुशी होगी, काम में मन लगेगा.

बिजनेस: आपकी कार्यप्रणाली में आया बदलाव व्यवसाय के लिए सकारात्मक गतिविधियां उत्पन्न करेगा, जिसका शुभ फल शाम तक मिल जाएगा. व्यापार में कल जबरदस्त बिक्री होगी, प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में आपके ऑफर्स बेहतर रहेंगे. पार्टी से डील करते समय गुस्से पर कंट्रोल रखें.

करियर: आपकी शानदार ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की वजह से बॉस आपसे बहुत खुश रहेंगे और ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा. क्रिएटिव फील्ड और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को कल कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स सबको लुभा लेगी. वर्किंग वुमन को जूनियर्स और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

छात्र व लव: प्रतियोगी छात्रों की पढ़ाई में चल रहे प्रयास उन्हें सफलता की ओर ले जाएंगे. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, लेकिन रिश्तों के मामले में कल आपको थोड़ा संभलकर रहना होगा.

शुभ रंग: ब्लैक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके बौद्धिक विकास में बड़ी वृद्धि होगी. ऑफिस के कामकाज में आ रही पुरानी रुकावटें कल पूरी तरह दूर हो सकती हैं और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आपको कल करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

बिजनेस: टेक्नोलॉजी के इस युग में बिजनेसमैन को फोन तथा इंटरनेट के माध्यम से कल बड़े ऑर्डर्स मिलने की प्रबल संभावना है. बिजनेस में प्रॉफिट को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबकुछ बढ़िया रहने वाला है. माता-पिता के आशीर्वाद से बिजनेस फलेगा-फूलेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल अपने को-वर्कर्स और जूनियर्स की सीक्रेट एक्टिविटीज पर नजर रखना जरूरी है. बेहतर होगा कि ऑफिस के सभी महत्वपूर्ण कार्य कल आप अपनी देखरेख में ही करवाएं. वर्कप्लेस पर संयम से काम लें, कोई अच्छी खबर मन को गुदगुदाएगी.

सलाह: स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) कल अपने कोच की सलाह के अनुसार ही नियमित प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 4

ये भी पढ़ें:  Guru Gochar 2026: क्यों इस साल का नौतपा माना जा रहा है 'खंडित'? 27 वर्षों बाद बने त्रिग्रही योग से मौसम में बड़े उलटफेर की आशंका

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 9 June 2026: कल मीन राशि में लगेगा चंद्रमा-शनि का खतरनाक विष दोष, मेष और सिंह राशि वाले भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती!
Kal Ka Rashifal: मंगलवार को मीन राशि में लगेगा चंद्रमा-शनि का खतरनाक विष दोष, मेष और सिंह सहित इन 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन!
राशिफल
Tarot Rashifal 8 June 2026: तुला, कन्या और मीन राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता; कर्क राशि के जातक बजट का रखें विशेष ध्यान!
टैरो राशिफल 8 जून 2026 तुला, कन्या और मीन राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता; कर्क राशि के जातक बजट का रखें विशेष ध्यान!
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 8 June 2026: मीन राशि ग्रहण दोष के कारण कॉर्पोरेट मीटिंग्स में वाणी पर रखें संयम, लापरवाही से बिगड़ सकती है साख
मीन राशिफल 8 जून 2026 ग्रहण दोष के कारण कॉर्पोरेट मीटिंग्स में वाणी पर रखें संयम, लापरवाही से बिगड़ सकती है साख
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 8 June 2026: कुंभ राशि विष्कुम्भ योग से मार्केटिंग तकनीक दिलाएगी बिजनेस को नई ऊंचाइयां, बोर्ड की सलाह से मिलेगी सफलता
कुंभ राशिफल 8 जून 2026 विष्कुम्भ योग से मार्केटिंग तकनीक दिलाएगी बिजनेस को नई ऊंचाइयां, बोर्ड की सलाह से मिलेगी सफलता
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका, TVK में शामिल हुआ ये महासचिव
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका, TVK में शामिल हुआ ये महासचिव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!
UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!
विश्व
US Iran War Live Updates: ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव? जानें सारी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव?
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
ट्रेंडिंग
Philippines Earthquake: ताश के पत्तों की तरह ढह गईं इमारतें, दिल दहला देंगे फिलीपींस में भूकंप से तबाही के वीडियो
ताश के पत्तों की तरह ढह गईं इमारतें, दिल दहला देंगे फिलीपींस में भूकंप से तबाही के वीडियो
ऑटो
अब प्लास्टिक की बोतल और पुराने कपड़ों से बन रहीं गाड़ियां, कार कंपनियों ने क्यों लिया ये फैसला?
अब प्लास्टिक की बोतल और पुराने कपड़ों से बन रहीं गाड़ियां, कार कंपनियों ने क्यों लिया ये फैसला?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget