'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा

टीवी हो या फिल्म, बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कास्टिंग काउच का मुद्दा काफी पुराना है, जिस पर बहस अब तक खत्म नहीं हुई है. कोई ना कोई एक्ट्रेस अक्सर इसका खुलासा करते हैं. कई बार तो मेल एक्टर्स तक को इससे गुजरना पड़ता है. ऐसे में अब टीवी सीरियल 'जोधा अकबर' फेम एक्ट्रेस लवीना टंडन ने सालों के बाद खुलासा किया है कि उन्होंने इसका दो बार सामना किया और एक बार उन्हें कॉम्प्रोमाइज के लिए 7 लाख ऑफर हुए थे. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

दरअसल, पॉपुलर टीवी सीरियल 'जोधा अकबर' में रुकैया बेगम का रोल प्ले कर चुकीं एक्ट्रेस लवीना टंडन ने कास्टिंग काउच का खुलासा किया. उन्होंने हाल ही में जोश टॉक के शो में शिरकत की थी, जहां उन्होंने अपने करियर लाइफ और सीरियल्स के बाद ओटीटी में काम करने पर बात की और दिलचस्प खुलासे किए. इसी बातचीत में अभिनेत्री ने कास्टिंग काउच के बारे में बात की और बताया कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज के लिए 7 लाख ऑफर हुए थे.

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कास्टिंग काउच पर बोलीं लवीना टंडन

लवीना टंडन बताती हैं, 'हमारी इंडस्ट्री बाहर से ग्लैमरस दिखती है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बदनाम भी है कि कास्टिंग काउच होता है. लोगों को रोल मिलते हैं बदले में ये वो कुछ करते हैं. मेरे साथ इतने सालों में सिर्फ दो बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां मुझे बहुत डायरेक्टली पूछ लिया गया कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगी?'

कॉम्प्रोमाइज के लिए 7 लाख का ऑफर

'जोधा अकबर' फेम 'रुकैया बेगम' घटना को लेकर आगे बताती हैं, 'साउथ के किसी कास्टिंग वाले ने फोन किया था किसी फिल्म के लिए. उसने मुझे बहुत ही साफ ढंग से बोल दिया था कि इस तरह का एक शूट है करीब 15-20 दिन का या 10-15 दिन...ऐसा कुछ रहा होगा. बजट है करीब 5 लाख और अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो 7 लाख. मैंने उन्हें बहुत ही बेबाक तरीके से जवाब दिया कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे अप्रोच किया और आपकी ईमानदारी के लिए. लेकिन मैं ये सब नहीं करती. अगर आपके पास ऐसे ऑफर्स होंगे तो दोबारा कॉल मत कीजिएगा अगर इससे हटकर कुछ होगा तो प्लीज टच में रहिएगा.'

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जब दूसरी बार मिला कॉम्प्रोमाइज का ऑफर

इसके साथ ही लवीना टंडन ने दूसरी घटना का भी जिक्र किया और कहा, 'ये हाल ही में हुआ. मुझे बहुत ही कैजुअली बोला कि ऐसा लोग करते हैं और आप भी कर सकती हो. मेरा फिर से जवाब था कि अगर मैं करना चाहती तो मैं आपको बहुत ही साफ तरीके से बोल देती कि ठीक है हां मैं कर लूंगी और करियर के ये पॉइंट पर आकर मैं ये क्यूं करूं? मैं कोई भी पॉइंट पर नहीं करती. तो कुछ ऐसी चीजें हैं लेकिन कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा नो का मतलब नो है.'

लवीना टंडन का करियर

बहरहाल, अगर लवीना टंडन के करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एक्टिंग में करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कर दी थी. साल 2004 में 'तुम बिन जाऊं कहां' में छोटी खुशी मेहरा के रोल में नजर आई थीं. इसके बाद वो 'कभी खुशी कभी धूम', 'एक हजारों में मेरी बहना है' और 'दिल मिल गए' में नजर आई थीं. हालाकि, साल 2013 में उन्हें 'जोधा अकबर' मिला और इसमें वो रुकैया बेगम बनकर घर-घर में छा गईं.

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लवीना टंडन का प्रोफेशनल फ्रंट

इसके अलावा अगर लवीना टंडन के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो इन दिनों सीरीज 'अनदेखी 4' को लेकर चर्चा में हैं. इसमें उन्होंने राशि दंगवाल नाम की पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज किया जा चुका है.