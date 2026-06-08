हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा

'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा

Jodha Akbar Fame Lavina Tandon: टीवी सीरियल 'जोधा अकबर' फेम एक्ट्रेस लवीना टंडन ने कास्टिंग काउच पर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बाताया कि वो दो बार इसे फेस कर चुकी हैं और एक बार 7 लाख ऑफर हुए थे.

By : राहुल यादव | Updated at : 08 Jun 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी हो या फिल्म, बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कास्टिंग काउच का मुद्दा काफी पुराना है, जिस पर बहस अब तक खत्म नहीं हुई है. कोई ना कोई एक्ट्रेस अक्सर इसका खुलासा करते हैं. कई बार तो मेल एक्टर्स तक को इससे गुजरना पड़ता है. ऐसे में अब टीवी सीरियल 'जोधा अकबर' फेम एक्ट्रेस लवीना टंडन ने सालों के बाद खुलासा किया है कि उन्होंने इसका दो बार सामना किया और एक बार उन्हें कॉम्प्रोमाइज के लिए 7 लाख ऑफर हुए थे. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

दरअसल, पॉपुलर टीवी सीरियल 'जोधा अकबर' में रुकैया बेगम का रोल प्ले कर चुकीं एक्ट्रेस लवीना टंडन ने कास्टिंग काउच का खुलासा किया. उन्होंने हाल ही में जोश टॉक के शो में शिरकत की थी, जहां उन्होंने अपने करियर लाइफ और सीरियल्स के बाद ओटीटी में काम करने पर बात की और दिलचस्प खुलासे किए. इसी बातचीत में अभिनेत्री ने कास्टिंग काउच के बारे में बात की और बताया कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज के लिए 7 लाख ऑफर हुए थे.

यह भी पढ़ें: 292 करोड़ कमाने के बाद भी अभी तक क्यों हिट नहीं हुई 'पेद्दी'? बजट का 44% ही कर पाई वसूल

कास्टिंग काउच पर बोलीं लवीना टंडन

लवीना टंडन बताती हैं, 'हमारी इंडस्ट्री बाहर से ग्लैमरस दिखती है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बदनाम भी है कि कास्टिंग काउच होता है. लोगों को रोल मिलते हैं बदले में ये वो कुछ करते हैं. मेरे साथ इतने सालों में सिर्फ दो बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां मुझे बहुत डायरेक्टली पूछ लिया गया कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगी?'

7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा

कॉम्प्रोमाइज के लिए 7 लाख का ऑफर

'जोधा अकबर' फेम 'रुकैया बेगम' घटना को लेकर आगे बताती हैं, 'साउथ के किसी कास्टिंग वाले ने फोन किया था किसी फिल्म के लिए. उसने मुझे बहुत ही साफ ढंग से बोल दिया था कि इस तरह का एक शूट है करीब 15-20 दिन का या 10-15 दिन...ऐसा कुछ रहा होगा. बजट है करीब 5 लाख और अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो 7 लाख. मैंने उन्हें बहुत ही बेबाक तरीके से जवाब दिया कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे अप्रोच किया और आपकी ईमानदारी के लिए. लेकिन मैं ये सब नहीं करती. अगर आपके पास ऐसे ऑफर्स होंगे तो दोबारा कॉल मत कीजिएगा अगर इससे हटकर कुछ होगा तो प्लीज टच में रहिएगा.'

यह भी पढ़ें: 'भूत बंगला' से 'राख' तक, ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बवंडर, इस हफ्ते रिलीज होंगी 12 फिल्में-सीरीज

जब दूसरी बार मिला कॉम्प्रोमाइज का ऑफर

इसके साथ ही लवीना टंडन ने दूसरी घटना का भी जिक्र किया और कहा, 'ये हाल ही में हुआ. मुझे बहुत ही कैजुअली बोला कि ऐसा लोग करते हैं और आप भी कर सकती हो. मेरा फिर से जवाब था कि अगर मैं करना चाहती तो मैं आपको बहुत ही साफ तरीके से बोल देती कि ठीक है हां मैं कर लूंगी और करियर के ये पॉइंट पर आकर मैं ये क्यूं करूं? मैं कोई भी पॉइंट पर नहीं करती. तो कुछ ऐसी चीजें हैं लेकिन कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा नो का मतलब नो है.'

7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा

लवीना टंडन का करियर

बहरहाल, अगर लवीना टंडन के करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एक्टिंग में करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कर दी थी. साल 2004 में 'तुम बिन जाऊं कहां' में छोटी खुशी मेहरा के रोल में नजर आई थीं. इसके बाद वो 'कभी खुशी कभी धूम', 'एक हजारों में मेरी बहना है' और 'दिल मिल गए' में नजर आई थीं.  हालाकि, साल 2013 में उन्हें 'जोधा अकबर' मिला और इसमें वो रुकैया बेगम बनकर घर-घर में छा गईं.

यह भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन की 1500% प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म, जिसका तमिल में बना रीमेक, हो गया बंटा धार

लवीना टंडन का प्रोफेशनल फ्रंट

इसके अलावा अगर लवीना टंडन के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो इन दिनों सीरीज 'अनदेखी 4' को लेकर चर्चा में हैं. इसमें उन्होंने राशि दंगवाल नाम की पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज किया जा चुका है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Jodha Akbar Lavina Tandon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
शोएब इब्राहिम-दीपिका कक्कड़ पर एक के बाद एक आ रही परेशानी, बहन सबा के ससुर को भी आया स्ट्रोक, अब ऐसी है तबियत
शोएब इब्राहिम-दीपिका कक्कड़ पर एक के बाद एक आ रही परेशानी, बहन सबा के ससुर को भी आया स्ट्रोक
टेलीविजन
'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा
'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा
टेलीविजन
शिल्पा शिंदे संग विवाद के बीच ट्रोलिंग पर बोलीं हिना खान, कहा- अपनी बात रखने के लिए हम इतना नीचे नहीं गिरेंगे
शिल्पा शिंदे संग विवाद के बीच ट्रोलिंग पर हिना खान ने किया रिएक्ट, कहा- इतना नीचे नहीं गिरेंगे
टेलीविजन
बीच मझधार में मेकर्स का हाथ छोड़ने वाले 6 बड़े TV स्टार्स, हिना खान से दिशा वकानी तक, कई नाम शामिल
बीच मझधार में मेकर्स का हाथ छोड़ने वाले टीवी स्टार्स, हिना खान से दिशा वकानी तक, कई नाम शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जहाज में भर रहा पानी, लाइफ बोट पर आग', हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी का घातक अटैक, संकट में 24 भारतीयों की जान!
'जहाज में भर रहा पानी, लाइफ बोट पर आग', US नेवी का घातक अटैक, संकट में 24 भारतीयों की जान!
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
इंडिया
INDIA Bloc Meeting LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
क्रिकेट
कितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई
कितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई
बॉलीवुड
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: वरुण धवन की फिल्म हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया
'है जवानी तो इश्क होना है' हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया
इंडिया
INDIA Bloc Meeting: ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
टेक्नोलॉजी
BSNL सिम KYC के नाम पर आ रहा है नोटिस? यह गलती की तो खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
BSNL सिम KYC के नाम पर आ रहा है नोटिस? यह गलती की तो खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
शिक्षा
रोल नंबर विवाद पर CBSE का जवाब, जानिए क्यों नहीं खुल रहा था छात्रों का पोर्टल
रोल नंबर विवाद पर CBSE का जवाब, जानिए क्यों नहीं खुल रहा था छात्रों का पोर्टल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget