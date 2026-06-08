तूफान ने तितर-बितर कर दिया पूरा एयरपोर्ट, खुद ही चलने लगा बोर्डिंग रैप, देखें वायरल वीडियो

Airport Storm Viral Video: दिन में तेज धूप शाम को आंधी तूफान और रात को तेज बारिश, मौसम का मिजाज इन दिनों देश-दुनिया में तेजी से बदलता नजर आ रहा है. जिसके प्रकोप कहीं तेज आंधी पेड़ों को जड़ से उखाड़ रही है, कहीं भारी बारिश मकानों को नुकसान पहुंचा रही है, तो कहीं तूफानी हवाएं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक एयरपोर्ट पर आए भीषण तूफान का असर साफ दिखाई देता है. वीडियो में तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बीच पूरा एयरपोर्ट परिसर अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विमान के पास खड़ा बोर्डिंग रैंप तेज हवा के दबाव में अपने आप खिसकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए.

तूफान के बीच डटे रहे कर्मचारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के रनवे और टर्मिनल के आसपास मौसम अचानक इतना खराब हो जाता है कि कुछ ही सेकंड में हालात बदल जाते हैं. तेज हवाओं के कारण विमान के आसपास रखा उपकरण हिलने लगता है और बोर्डिंग रैंप भी अपनी जगह से सरकता दिखाई देता है. बारिश इतनी तेज है कि कुछ दूरी पर खड़े लोगों को देख पाना भी मुश्किल हो रहा है. इस दौरान एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ बिना घबराए हालात को संभालने की कोशिश करता नजर आता है. कई कर्मचारी तेज बारिश और हवा के बीच दौड़कर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट जाते हैं. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उनकी जिम्मेदारी और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.

Ye Mausam ka Jadoo..



Scene from IGI airport pic.twitter.com/mKSLehJUxZ — Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 8, 2026

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‘यह जादू नहीं, जिम्मेदारी और हिम्मत है’ यूजर्स ने की तारीफ

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग मजाकिया अंदाज में इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ इसे किसी रहस्यमयी घटना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि कई यूजर्स ने साफ कहा कि इसमें कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह तेज हवा की ताकत का नतीजा है. एक यूजर ने लिखा, “मुझे इसमें कोई जादू नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ जिम्मेदार लोग और उनका साहस दिखाई दे रहा है. ”

वहीं दूसरे लोगों ने भी एयरपोर्ट कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा और स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की. यही कारण है कि वीडियो में मौजूद ग्राउंड स्टाफ की बहादुरी भी लोगों का ध्यान खींच रही है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग न सिर्फ तूफान की ताकत देखकर हैरान हैं, बल्कि खराब मौसम के बीच डटे एयरपोर्ट कर्मचारियों की हिम्मत को भी सलाम कर रहे हैं.

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