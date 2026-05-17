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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShani Nakshatra Gochar 2026: शनि ने किया नक्षत्र परिवर्तन, अब दिवली तक मौज में रहेंगी ये 4 राशियां

Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि ने किया नक्षत्र परिवर्तन, अब दिवली तक मौज में रहेंगी ये 4 राशियां

Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि 17 मई को बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और यहां 8 अक्टूबर तक रहेंगे. रेवती नक्षत्र में रहते हुए शनि दिवाली तक तुला, मकर, कुंभ व मीन के लिए शुभ रहेंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 May 2026 08:26 AM (IST)
Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि 17 मई को बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और यहां 8 अक्टूबर तक रहेंगे. रेवती नक्षत्र में रहते हुए शनि दिवाली तक तुला, मकर, कुंभ व मीन के लिए शुभ रहेंगे.

रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर

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शनि जब नक्षत्र बदलते हैं तो कर्म, न्याय और जीवन की गति में कई बदलाव आते हैं. शनि आज 17 मई को देर रात 02.07 बजे मीन राशि में रहते हुए रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, जहां शनि 8 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे.
शनि जब नक्षत्र बदलते हैं तो कर्म, न्याय और जीवन की गति में कई बदलाव आते हैं. शनि आज 17 मई को देर रात 02.07 बजे मीन राशि में रहते हुए रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, जहां शनि 8 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे.
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लगभग साढ़े पांच महीने तक रेतवी नक्षत्र में रहने के बाद शनि 9 अक्टूबर को सुबह 08:21 पर अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वापिस आ जाएंगे.
लगभग साढ़े पांच महीने तक रेतवी नक्षत्र में रहने के बाद शनि 9 अक्टूबर को सुबह 08:21 पर अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वापिस आ जाएंगे.
Published at : 17 May 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Shani Dev Rashifal 2026 Shani Gochar 2026 Shani Nakshatra Parivartan 2026

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