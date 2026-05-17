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Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि ने किया नक्षत्र परिवर्तन, अब दिवली तक मौज में रहेंगी ये 4 राशियां
Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि 17 मई को बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और यहां 8 अक्टूबर तक रहेंगे. रेवती नक्षत्र में रहते हुए शनि दिवाली तक तुला, मकर, कुंभ व मीन के लिए शुभ रहेंगे.
रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर
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Published at : 17 May 2026 08:26 AM (IST)
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