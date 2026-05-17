Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि ने किया नक्षत्र परिवर्तन, अब दिवली तक मौज में रहेंगी ये 4 राशियां

शनि जब नक्षत्र बदलते हैं तो कर्म, न्याय और जीवन की गति में कई बदलाव आते हैं. शनि आज 17 मई को देर रात 02.07 बजे मीन राशि में रहते हुए रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, जहां शनि 8 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे.