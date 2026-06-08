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हिंदी न्यूज़ऑटोAudi या BMW नहीं बल्कि इस बॉलीवुड एक्टर ने खरीदी Tata Sierra, जानिए कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

Audi या BMW नहीं बल्कि इस बॉलीवुड एक्टर ने खरीदी Tata Sierra, जानिए कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

टाटा सिएरा में कई मॉडर्न और लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैसेंजर डिस्प्ले शामिल हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 08 Jun 2026 03:10 PM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता Manoj Pahwa एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी नई कार है. आमतौर पर बॉलीवुड सितारे महंगी विदेशी लग्जरी कारें जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या ऑडी खरीदते हैं, लेकिन मनोज पाहवा ने भारतीय कंपनी की नई Tata Sierra SUV को चुना है. हाल ही में मनोज पाहवा अपनी नई टाटा सिएरा की डिलीवरी लेने पहुंचे. 

नई टाटा सिएरा कंपनी की सबसे पॉपुलर SUV में से एक बन चुकी है. यह SUV पुराने दौर की पॉपुलर सिएरा की विरासत को मॉडर्न डिजाइन और नई तकनीक के साथ वापस लेकर आई है. इसका लुक काफी आकर्षक और प्रीमियम है, जबकि केबिन काफी फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है. इस गाड़ी की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है. सिएरा को सेफ्टी और आराम दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह 5-सीटर SUV कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, 

Tata Sierra के शानदार फीचर्स

टाटा सिएरा में कई मॉडर्न और लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैसेंजर डिस्प्ले शामिल हैं. इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

कितनी खास है Tata Sierra की सेफ्टी?

टाटा सिएरा को सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत बनाया गया है. इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं.ADAS में लेन कीप असिस्ट, एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं.

टाटा सिएरा की पावर

मनोज पाहवा ने टाटा सिएरा का 1.5-लीटर डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट चुना है. यह इंजन लगभग 116 बीएचपी की पावर और 260 एनएम का टॉर्क देता है.इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.इस वेरिएंट की कीमत लगभग 21 लाख रुपये के आसपास बताई गई है.

गाड़ी को मिल रही खूब पॉपुलेरिटी

टाटा सिएरा की वापसी को ग्राहकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. लॉन्च के बाद इस SUV को बड़ी संख्या में बुकिंग मिली और यह टाटा मोटर्स की सबसे चर्चित गाड़ियों में शामिल हो गई.इसकी आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन और प्रतिस्पर्धी कीमत ने ग्राहकों का ध्यान खींचा है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 08 Jun 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Audi Mercedes Auto News Tata Sierra BMW Tata Sierra Power
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