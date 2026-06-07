एक्सप्लोरर
Shukra Gochar 2026: 8 जून के बाद इन 3 राशियों को पैसों की बचत पर देना होगा खास ध्यान, खर्चा बिगाड़ सकता है बजट
Shukra Gochar 2026: 8 जून को शुक्र कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं. 12 साल बाद कर्क राशि में शुक्र और गुरु की युति बनेगी. ऐसे में कुछ राशियों का बजट बिगड़ने वाला है, धन की बचत करना बेहद आवश्यक रहेगा.
शुक्र गोचर 2026
1/5
2/5
Published at : 07 Jun 2026 09:53 AM (IST)
ग्रह गोचर
5 Photos
8 जून के बाद इन 3 राशियों को पैसों की बचत पर देना होगा खास ध्यान, खर्चा बिगाड़ सकता है बजट
ग्रह गोचर
7 Photos
Budh Gochar 2026: मिथुन राशि में बुध का गोचर आज, 'सरस्वती योग' खोलेगा इन 5 राशियों के भाग्य
ग्रह गोचर
7 Photos
Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि ने किया नक्षत्र परिवर्तन, अब दिवली तक मौज में रहेंगी ये 4 राशियां
ग्रह गोचर
6 Photos
Gajkesari Yog: आज रात के अंधेरे में बनेगा यह शुभ योग, 54 घंटों के लिए रौशन होगी 3 राशियों की किस्मत
ग्रह गोचर
6 Photos
Shukra Gochar 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर शुक्र गोचर का संयोग, खोलेगा इन राशियों के भाग्य
ग्रह गोचर
6 Photos
Mangal Aditya Yog 2026: आज बनेगा शक्तिशाली मंगल आदित्य योग, 4 दिनों तक इन राशियों को लाभ के संकेत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ग्रह गोचर
12 साल बाद कर्क राशि में शुक्र-गुरु की युति से बनेगा 'गजलक्ष्मी राजयोग', इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
धर्म
रोज़ गायत्री मंत्र जपने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलता है? जानिए इसकी शक्ति
धर्म
भगवान शिव को चढ़ाया हुआ बेलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं?
ऐस्ट्रो
आज का राशिफल 7 जून 2026: दोपहर 12:20 तक वैधृति योग का साया, जानें अपनी राशि के लिए भाग्य बदलने वाला 'सटीक समय' और राहु काल
Advertisement
ओपी त्रिपाठी
Opinion