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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2026: 8 जून के बाद इन 3 राशियों को पैसों की बचत पर देना होगा खास ध्यान, खर्चा बिगाड़ सकता है बजट

Shukra Gochar 2026: 8 जून के बाद इन 3 राशियों को पैसों की बचत पर देना होगा खास ध्यान, खर्चा बिगाड़ सकता है बजट

Shukra Gochar 2026: 8 जून को शुक्र कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं. 12 साल बाद कर्क राशि में शुक्र और गुरु की युति बनेगी. ऐसे में कुछ राशियों का बजट बिगड़ने वाला है, धन की बचत करना बेहद आवश्यक रहेगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 07 Jun 2026 09:53 AM (IST)
Shukra Gochar 2026: 8 जून को शुक्र कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं. 12 साल बाद कर्क राशि में शुक्र और गुरु की युति बनेगी. ऐसे में कुछ राशियों का बजट बिगड़ने वाला है, धन की बचत करना बेहद आवश्यक रहेगा.

शुक्र गोचर 2026

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8 जून को शाम 5.47 पर शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे और 4 जुलाई तक यहीं रहेंगे. इस अवधि में शुक्र और गुरु की युति कुछ राशियों के खर्चे बढ़ाएगी. तनाव लाएगी.
8 जून को शाम 5.47 पर शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे और 4 जुलाई तक यहीं रहेंगे. इस अवधि में शुक्र और गुरु की युति कुछ राशियों के खर्चे बढ़ाएगी. तनाव लाएगी.
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ॐ शुक्राय नमः
ॐ शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री भेंट करें. घर और खुद को साफ सुथरा रखें.
Published at : 07 Jun 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Shukra Gochar 2026 Venus Transit 2026

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