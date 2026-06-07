Laxmi Narayan Yog 2026: जून में कर्क राशि में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, बुध-शुक्र कराएंगे इन राशियों को लाभ

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, 8 जून को शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा. इसके बाद 22 जून को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे, जिससे कर्क में बुध और शुक्र की युति बनेगी और लक्ष्मी नायारण योग का निर्माण होगा.