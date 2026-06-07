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Laxmi Narayan Yog 2026: जून में कर्क राशि में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, बुध-शुक्र कराएंगे इन राशियों को लाभ
Laxmi Narayan Yog 2026: 8 जून को शुक्र का कर्क राशि में गोचर होगा. इसके बाद 22 जून को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे, जिससे कर्क राशि में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा. यह योग चार राशियों के लिए शुभ रहेगा.
लक्ष्मी नारायण योग 2026
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Published at : 07 Jun 2026 01:14 PM (IST)
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