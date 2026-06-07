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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरLaxmi Narayan Yog 2026: जून में कर्क राशि में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, बुध-शुक्र कराएंगे इन राशियों को लाभ

Laxmi Narayan Yog 2026: जून में कर्क राशि में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, बुध-शुक्र कराएंगे इन राशियों को लाभ

Laxmi Narayan Yog 2026: 8 जून को शुक्र का कर्क राशि में गोचर होगा. इसके बाद 22 जून को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे, जिससे कर्क राशि में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा. यह योग चार राशियों के लिए शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 07 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Laxmi Narayan Yog 2026: 8 जून को शुक्र का कर्क राशि में गोचर होगा. इसके बाद 22 जून को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे, जिससे कर्क राशि में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा. यह योग चार राशियों के लिए शुभ रहेगा.

लक्ष्मी नारायण योग 2026

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जून 2026 महीने में कई ग्रहों का गोचर होगा, जिससे कई योग का निर्माण भी होगा. इन्हीं में एक है लक्ष्मी नायारण योग. जून में ही शुक्र और बुध की कर्क राशि में युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा.
जून 2026 महीने में कई ग्रहों का गोचर होगा, जिससे कई योग का निर्माण भी होगा. इन्हीं में एक है लक्ष्मी नायारण योग. जून में ही शुक्र और बुध की कर्क राशि में युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा.
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ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, 8 जून को शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा. इसके बाद 22 जून को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे, जिससे कर्क में बुध और शुक्र की युति बनेगी और लक्ष्मी नायारण योग का निर्माण होगा.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, 8 जून को शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा. इसके बाद 22 जून को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे, जिससे कर्क में बुध और शुक्र की युति बनेगी और लक्ष्मी नायारण योग का निर्माण होगा.
Published at : 07 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Shukra Gochar Laxmi Narayan Yog Mercury Venus Conjunction Rashifal 2026 Budh Gochar 2026 Laxmi Narayan Yog 2026

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