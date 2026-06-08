'जहाज में भर रहा पानी, लाइफ बोट पर आग', US नेवी का घातक अटैक, संकट में 24 भारतीयों की जान!

अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक भयंकर तनाव की स्थिति है. इसकी वजह से दुनिया के तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी संकट की स्थिति है. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज में मारिवेक नाम के ऑयल टैंकर पर अटैक कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि इस जहाज पर 24 भारतीय भी मौजूद हैं. इसका वीडियो भी सामने आया है.

जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने अटैक को लेकर अहम जानकारी साझा की है. उनका कहना है शिप में पानी घुस रहा है और शिप पर मौजूद लाइफ बोट पर भी आग लग गई है. आग की वजहसे रस्सियां भी जल गई हैं. जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने अर्जेंट सपोर्ट मांगा है. दावा किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना भी जहाज से कुछ ही दूरी पर है. हालांकि अभी तक इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं मिली है.

हॉर्मुज में हुए अटैक पर क्या बोला विदेश मंत्रालय

हॉर्मुज में हुए ऑयल टैंकर पर अटैक को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी किया है. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर भारत को गहरा अफसोस है. ये घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय हैं . यह संघर्ष अब 100 दिनों से अधिक समय से जारी है और इससे भारी जन पीड़ा हुई है. इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है.'

हॉर्मुज तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, 'दोनों पक्ष, इजराइल और ईरान तुरंत सीजफायर करना चाहते हैं. शांति के लिए अंतिम बातचीत चल रही है, बशर्ते कि किसी तरह की बेवकूफी इसमें बाधा न डाले. जब तक अंतिम समझौता नहीं हो जाता, तब तक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी.'

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