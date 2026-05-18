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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरGajkesari Yog: आज रात के अंधेरे में बनेगा यह शुभ योग, 54 घंटों के लिए रौशन होगी 3 राशियों की किस्मत

Gajkesari Yog: आज रात के अंधेरे में बनेगा यह शुभ योग, 54 घंटों के लिए रौशन होगी 3 राशियों की किस्मत

Gajkesari Yog: 18 मई की रात चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, जिससे गजकेसरी योग बनेगा. इस योग का शुभ प्रभाव 54 घंटे तक रहेगा, जिसका मिथुन, सिंह और मीन राशि वालों को लाभ मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 18 May 2026 12:50 PM (IST)
Gajkesari Yog: 18 मई की रात चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, जिससे गजकेसरी योग बनेगा. इस योग का शुभ प्रभाव 54 घंटे तक रहेगा, जिसका मिथुन, सिंह और मीन राशि वालों को लाभ मिलेगा.

गजकेसरी योग 2026

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ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी को शुभ योगों में एक माना जाता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, गजकेसरी योग का निर्माण तब होता है, जब गुरु और चंद्रमा की युति होती है. यानी चंद्रमा और गुरु एक ही राशि में संचरण करते हैं.
ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी को शुभ योगों में एक माना जाता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, गजकेसरी योग का निर्माण तब होता है, जब गुरु और चंद्रमा की युति होती है. यानी चंद्रमा और गुरु एक ही राशि में संचरण करते हैं.
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सोमवार 18 मई की रात 10 बजकर 6 मिनट पर चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां अतिचारी गुरु पहले से ही संचरण कर रहे हैं. ऐसे में मिथुन राशि में गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा.
सोमवार 18 मई की रात 10 बजकर 6 मिनट पर चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां अतिचारी गुरु पहले से ही संचरण कर रहे हैं. ऐसे में मिथुन राशि में गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा.
Published at : 18 May 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Gajkesari Yog Gajkesari Rajyog Chandra Gochar

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