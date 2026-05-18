Gajkesari Yog: आज रात के अंधेरे में बनेगा यह शुभ योग, 54 घंटों के लिए रौशन होगी 3 राशियों की किस्मत

सोमवार 18 मई की रात 10 बजकर 6 मिनट पर चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां अतिचारी गुरु पहले से ही संचरण कर रहे हैं. ऐसे में मिथुन राशि में गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा.