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Gajkesari Yog: आज रात के अंधेरे में बनेगा यह शुभ योग, 54 घंटों के लिए रौशन होगी 3 राशियों की किस्मत
Gajkesari Yog: 18 मई की रात चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, जिससे गजकेसरी योग बनेगा. इस योग का शुभ प्रभाव 54 घंटे तक रहेगा, जिसका मिथुन, सिंह और मीन राशि वालों को लाभ मिलेगा.
गजकेसरी योग 2026
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Published at : 18 May 2026 12:50 PM (IST)
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