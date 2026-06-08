'तकलीफ में बैठे हुए थे अखिलेश यादव', INDIA गठबंधन की बैठक पर BJP रिएक्शन, कहा- ड्रामा चल रहा...

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तकलीफ में बैठे हुए थे अखिलेश यादव', INDIA गठबंधन की बैठक पर बीजेपी पहला रिएक्शन, कहा- ड्रामा चल रहा...

'तकलीफ में बैठे हुए थे अखिलेश यादव', INDIA गठबंधन की बैठक पर बीजेपी पहला रिएक्शन, कहा- ड्रामा चल रहा...

INDIA Bloc Meeting: विपक्ष पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का जमीन पर कोई वजूद नहीं है. उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक पर ड्रामा करार दिया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Jun 2026 05:39 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन की दो साल बाद हुई बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने निशाना साधा है. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि देश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पाखंड को देश  देख रहा है. बीजेपी सांसद ने कहा, पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, धीरे-धीरे वह अब कांस्टीट्यूशन क्लब के एक कमरे में होती है. आज भी एक बैठक हुई और मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ देर पहले मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि SIR हुआ, वोट चोरी हुई.'

तकलीफ में बैठे हुए थे अखिलेश यादव: संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा, 'दो अच्छे लड़के बने थे. साइकिल पर चढ़कर चले थे. क्या हाल हुआ उनका. बंगाल में ममता बनर्जी का क्या हुआ? अखिलश यादव आज बहुत तकलीफ में बैठे हुए थे. वो सोच रहे थे कि मेरी भी हालत कुछ महीनों में ऐसे ही हो जाएगी. वो तो तीसरी या चौथी मीटिंग में पता चलेगा. उस समय तो कार के अंदर की मीटिंग हो जाएगी.'

इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं: BJP

विपक्ष पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने कहा, 'SIR तो केरलम, तमिलनाडु में भी हुआ, तमिलनाडु में तो आपने दूसरी पार्टी के साथ सरकार बना ली. वहां तो सहयोगी ही चोरी हो गया. केरलम में सरकार बन गई तो SIR को कोस नहीं रहे. बंगाल में हार गए तो SIR को दोष दे रहे हैं. यह जो पाखंड की हद है वह देश देख रहा है. अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो INDI गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है, आज धरातल पर इनमें से किसी दल का कोई वजूद नहीं है. इन लोगों को पहले आपस में बैठक करनी चाहिए, TMC को आपस में बैठक करनी चाहिए. वहां अशोक गहलोत कांग्रेस के तथाकथित हाईकमान को सुना रहे हैं.'

चुनाव हारने में राहुल गांधी का शतक: बीजेपी

उन्होंने कहा, 'अशोक गहलोत के मन में जो आ रहा है वो कांग्रेस के तथाकथित आलाकमान को सुना रहे हैं. उसके बाद ये इंडी गठबंधन का जो ड्रामा चल रहा है बैठक का इससे क्या हासिल होगा. खरगे जी ने कहा कि हर दो महीने में हमारा बैठक होगा. हर तीसरे महीने के चुनाव हारेंगे और दूसरे महीने इनकी एक बैठक होगी. राहुल गांधी ने चुनाव हारने में शतक लगाया है. शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए हैं.'

ये भी पढ़ें :  ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन

Published at : 08 Jun 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav INDIA Alliance
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