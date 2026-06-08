हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShukra Gochar 2026: महिलाओं के लिए खुशखबरी! शुक्र गोचर देगा ये बड़े शुभ संकेत

Shukra Gochar 2026: महिलाओं के लिए खुशखबरी! शुक्र गोचर देगा ये बड़े शुभ संकेत

Shukra Gochar 2026: 8 जून को शुक्र गोचर कर्क राशि में हुआ. इसी राशि में गुरु भी हैं. ऐसे में शुक्र-गुरु की युति से गजलक्ष्मी योग बना है. शुक्र का यह गोचर खासकर महिला वर्ग के लिए शुभ संकेत दे रहा है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

Shukra Gochar 2026: सोमवार, 8 जून को शुक्र आज कर्क राशि में आ चुके है, जहां पहले से ही गुरु भी मौजूद हैं. ऐसे में कर्क राशि में शुक्र-गुरु की युति से गजलक्ष्मी योग (gajlakshmi yog) का भी निर्माण हुआ है. इसलिए शुक्र गोचर को सकारात्मक संभावनाओं और ज्योतिषीय संकेतों के रूप में देखा जा रहा है.

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक सुख, विलासिता, कला, फैशन, आकर्षण और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. शुक्र का गोचर सभी राशियों और लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व है.

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शुक्र की शुभ स्थिति महिलाओं के जीवन में सुख, समृद्धि, आत्मविश्वास और सम्मान में वृद्धि का संकेत देती है. शुक्र के प्रभाव से ही महिलाओं के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सामाजिक-पारिवारिक जीवन में प्रभावशाली उपस्थिति बन सकती है. खासकर जो महिलाएं फैशन, कला, संगीत, डिजाइन, मीडिया, अभिनय या ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, उन्हें शुक्र गोचर और गजलक्ष्मी योग का विशेष लाभ मिल सकता है.

  • करियर और आर्थिक मामलों में शुभ संकेत- शुक्र को धन और ऐश्वर्य का कारक माना गया है. शुक्र के कर्क में गोचर से नौकरीपेशा महिलाओं को नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या फिर आय में वृद्धि के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. बिजनेस वूमेन को नए क्लाइंट्स, पार्टनरशिप या आर्थिक लाभ के संकेत मिल सकते हैं.
  • प्रेम और वैवाहिक जीवन- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र प्रेम और दांपत्य जीवन का प्रतिनिधित्व करता है. शुक्र गोचर जिनके लिए शुभ होता है, उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है. वहीं अविवाहित महिलाओं के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. शुक्र गोचर के बाद नए रिश्ते की शुरुआत के लिए शुभ समय की शुरुआत भी होने की संभावना बढ़ जाती है.
  • सौंदर्य और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर- शुक्र ग्रह को सुंदरता और आकर्षण का कारक माना गया है. शुक्र के शुभ प्रभाव से स्किन, बाल और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आते हैं. महिलाएं अपने सेहत और फिटनेस के प्रति अधिक जागरूक हो सकती हैं. इस समय योग, डांस, ब्यूटी और वेलनेस से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की रुचि बढ़ सकती है.
  • किन राशि की महिलाओं के लिए शुक्र गोचर शुभ
  • कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और शुक्र यहां कोमलता, संवेदनशीलता व पारिवारिक सुख को बढ़ाने का प्रयास करता है. शुक्र का कर्क राशि में गोचर विशेषकर कर्क, वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मीन की महिलाओं के लिए अधिक शुभ फलदायी साबित हो सकता है. हालांकि इस बात का भी ध्यान रखें कि, गोचर का शुभ-अशुभ प्रभाव केवल राशि के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की जन्म कुंडली, शुक्र की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करती है.

ये भी पढ़ें: Shukra Gochar 2026: 12 साल बाद कर्क राशि में शुक्र-गुरु की युति से बनेगा 'गजलक्ष्मी राजयोग', इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 08 Jun 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Astrology Predictions WOMEN Shukra Gochar 2026 Gajalakshmi Rajyog 2026 Shukra Guru Yuti 2026 Venus Transit In Cancer 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Shukra Gochar 2026: महिलाओं के लिए खुशखबरी! शुक्र गोचर देगा ये बड़े शुभ संकेत
Shukra Gochar 2026: महिलाओं के लिए खुशखबरी! शुक्र गोचर देगा ये बड़े शुभ संकेत
ग्रह गोचर
Surya Nakshatra Transit 2026: जून में सूर्य का गोचर बढ़ाएगा टेंशन? संकटों से बचने के लिए करें ये अचूक उपाय
सूर्य नक्षत्र गोचर 2026 मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश, तुला से मीन राशि वालों का शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'
ग्रह गोचर
Jupiter Transit 2026: देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि और पुनर्वसु के चौथे चरण में गोचर, काम से मोक्ष की ओर चेतना का महापरिवर्तन
गुरु गोचर 2026 पुनर्वसु के चौथे चरण में आते ही क्यों बदल गया देवगुरु बृहस्पति का व्यवहार?
ग्रह गोचर
Shukra Gochar 2026: 12 साल बाद कर्क राशि में शुक्र-गुरु की युति से बनेगा 'गजलक्ष्मी राजयोग', इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
12 साल बाद कर्क राशि में शुक्र-गुरु की युति से बनेगा 'गजलक्ष्मी राजयोग', इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA Bloc Meeting LIVE: INDIA ब्लॉक की बैठक में थलापति विजय की TVK क्यों नहीं हुई शामिल? सामने आई ये वजह
LIVE: INDIA ब्लॉक की बैठक में थलापति विजय की TVK क्यों नहीं हुई शामिल? सामने आई ये वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA Bloc की बैठक में कांग्रेस ने सपा प्रमुख को दी बड़ी जिम्मेदारी, कहा- अब अखिलेश जी...
INDIA Bloc की बैठक में कांग्रेस ने सपा प्रमुख को दी बड़ी जिम्मेदारी, कहा- अब अखिलेश जी...
विश्व
Indian Embassy Advisory: ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
क्रिकेट
बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा फेरबदल, BCB का अध्यक्ष बना पूर्व क्रिकेटर; आते ही कर दिया बड़ा एलान
बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा फेरबदल, BCB का अध्यक्ष बना पूर्व क्रिकेटर; आते ही कर दिया बड़ा एलान
ओटीटी
Karuppu OTT Release:'करुप्पु' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे सूर्या और तृषा की ये धमाकेदार फिल्म?
करुप्पु' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
इंडिया
ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी
ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी
ट्रेंडिंग
American Tourist in Bihar: US के टूरिस्ट का Google Maps से उठा भरोसा, बिहारियों ने 4 घंटे का रास्ता 20 मिनट में कराया पार 
US के टूरिस्ट का Google Maps से उठा भरोसा, बिहारियों ने 4 घंटे का रास्ता 20 मिनट में कराया पार 
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget