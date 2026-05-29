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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरBudh Gochar 2026: मिथुन राशि में बुध का गोचर आज, 'सरस्वती योग' खोलेगा इन 5 राशियों के भाग्य

Budh Gochar 2026: मिथुन राशि में बुध का गोचर आज, 'सरस्वती योग' खोलेगा इन 5 राशियों के भाग्य

Mercury Transit in Gemini: स्वराशि मिथुन में आज 29 मई को बुध गोचर करेंगे, जहां गुरु और शुक्र पहले से मौजूद हैं. ऐसे में गुरु, शुक्र और बुध की युति से सरस्वरी योग बनेगा. यह योग 5 राशियों के शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 29 May 2026 08:08 AM (IST)
Mercury Transit in Gemini: स्वराशि मिथुन में आज 29 मई को बुध गोचर करेंगे, जहां गुरु और शुक्र पहले से मौजूद हैं. ऐसे में गुरु, शुक्र और बुध की युति से सरस्वरी योग बनेगा. यह योग 5 राशियों के शुभ रहेगा.

मिथुन राशि में बुध गोचर

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ग्रहों के राजकुमार बुध आज सुबह 11 बजकर 14 मिनट पर मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां वो 22 जून तक रहेंगे. बुध मिथुन की स्वराशि कहलाती है, इसलिए इस राशि में बुध का आना शुभ माना जाता है.
ग्रहों के राजकुमार बुध आज सुबह 11 बजकर 14 मिनट पर मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां वो 22 जून तक रहेंगे. बुध मिथुन की स्वराशि कहलाती है, इसलिए इस राशि में बुध का आना शुभ माना जाता है.
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ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार मिथुन राशि में रहते से ही गुरु और शुक्र भी मौजूद हैं. ऐसे में मिथुन राशि में बुध,गुरु और शुक्र की युति से ‘सरस्वती योग’ का निर्माण होगा. यह महासंयोग वृषभ, सिंह समेत 5 राशियों के लिए लाभकारी रह सकता है.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार मिथुन राशि में रहते से ही गुरु और शुक्र भी मौजूद हैं. ऐसे में मिथुन राशि में बुध,गुरु और शुक्र की युति से ‘सरस्वती योग’ का निर्माण होगा. यह महासंयोग वृषभ, सिंह समेत 5 राशियों के लिए लाभकारी रह सकता है.
Published at : 29 May 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Budh Gochar Rashifal Gochar 2026 Mercury Transit 2026 Saraswati Yog

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