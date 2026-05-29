Budh Gochar 2026: मिथुन राशि में बुध का गोचर आज, 'सरस्वती योग' खोलेगा इन 5 राशियों के भाग्य

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार मिथुन राशि में रहते से ही गुरु और शुक्र भी मौजूद हैं. ऐसे में मिथुन राशि में बुध,गुरु और शुक्र की युति से ‘सरस्वती योग’ का निर्माण होगा. यह महासंयोग वृषभ, सिंह समेत 5 राशियों के लिए लाभकारी रह सकता है.