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Budh Gochar 2026: मिथुन राशि में बुध का गोचर आज, 'सरस्वती योग' खोलेगा इन 5 राशियों के भाग्य
Mercury Transit in Gemini: स्वराशि मिथुन में आज 29 मई को बुध गोचर करेंगे, जहां गुरु और शुक्र पहले से मौजूद हैं. ऐसे में गुरु, शुक्र और बुध की युति से सरस्वरी योग बनेगा. यह योग 5 राशियों के शुभ रहेगा.
मिथुन राशि में बुध गोचर
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Published at : 29 May 2026 08:08 AM (IST)
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