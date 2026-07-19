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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रFIFA Numerology: FIFA के 5 खिलाड़ियों का जर्सी नंबर बना उनकी पहचान! क्या लकी नंबर ने बढ़ाया आत्मविश्वास?

FIFA Numerology: FIFA के 5 खिलाड़ियों का जर्सी नंबर बना उनकी पहचान! क्या लकी नंबर ने बढ़ाया आत्मविश्वास?

FIFA Numerology: क्या जर्सी नंबर किसी फुटबॉलर की पहचान और आत्मविश्वास से जुड़ा हो सकता है? जानिए FIFA के 5 स्टार खिलाड़ियों के मशहूर जर्सी नंबर और अंक ज्योतिष में इन अंकों का क्या महत्व माना जाता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 19 Jul 2026 02:27 PM (IST)
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FIFA Numerology: फुटबॉल की दुनिया में खिलाड़ियों की पहचान सिर्फ उनके खेल से नहीं, बल्कि उनकी जर्सी पर लिखे नंबर से भी होती है. कई दिग्गज खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका जर्सी नंबर उनके नाम जितना ही मशहूर हो चुका है.

कुछ खिलाड़ी अपनी पसंद, आस्था या करियर की शुरुआत से जुड़े कारणों से एक खास नंबर को लंबे समय तक अपनाए रखते हैं. अंक ज्योतिष में भी हर अंक का अपना विशेष महत्व बताया गया है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी खिलाड़ी की सफलता का सबसे बड़ा आधार उसकी मेहनत, प्रतिभा और अनुशासन होता है.

अंक ज्योतिष क्या कहती है?

अंक ज्योतिष के अनुसार, हर अंक एक विशेष ऊर्जा और व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है. कुछ लोग मानते हैं कि यदि व्यक्ति अपने अनुकूल अंक का उपयोग करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इसे व्यक्तिगत आस्था का विषय माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, किसी भी अंक को जीवन बदलने वाला नहीं माना जा सकता. अंक व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन सफलता हमेशा मेहनत, निरंतर अभ्यास और सही अवसरों से मिलती है. खेल में प्रदर्शन का सबसे बड़ा आधार खिलाड़ी की तैयारी और कौशल ही होता है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो – जर्सी नंबर 7

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लेते ही लोगों के मन में CR7 की छवि उभर आती है. नंबर 7 उनके व्यक्तिगत ब्रांड की पहचान बन चुका है. अंक ज्योतिष में 7 को ज्ञान, अनुशासन और आत्मविश्लेषण का अंक माना जाता है. हालांकि रोनाल्डो की उपलब्धियों का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत और फिटनेस को दिया जाता है.

लियोनेल मेसी – जर्सी नंबर 10

फुटबॉल इतिहास में नंबर 10 सबसे प्रतिष्ठित जर्सी नंबरों में गिना जाता है. मेसी ने इस नंबर के साथ विश्व फुटबॉल में कई रिकॉर्ड बनाए. अंक ज्योतिष में 10 को नई शुरुआत, नेतृत्व और उपलब्धि का प्रतीक माना जाता है.

नेमार जूनियर – जर्सी नंबर 10

ब्राज़ील के स्टार खिलाड़ी नेमार भी लंबे समय से नंबर 10 से जुड़े रहे हैं. यह नंबर रचनात्मक खिलाड़ियों की पहचान माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, यह अंक आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति का प्रतीक माना जाता है.

किलियन एम्बाप्पे – जर्सी नंबर 10 (फ्रांस)

फ्रांस की राष्ट्रीय टीम में एम्बाप्पे ने नंबर 10 पहनकर कई शानदार प्रदर्शन किए हैं. अंक ज्योतिष में इस अंक को नेतृत्व और नई संभावनाओं से जोड़कर देखा जाता है.

जूड बेलिंघम – जर्सी नंबर 5

युवा स्टार जूड बेलिंघम का नंबर 5 मैदान पर उनकी अलग पहचान बन चुका है. अंक ज्योतिष में 5 को ऊर्जा, तेजी, बदलाव और नई संभावनाओं का अंक माना जाता है.

क्या जर्सी नंबर बदलने से किस्मत बदल जाती है?

इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि केवल जर्सी नंबर बदलने से खिलाड़ी की किस्मत बदल जाती है. कई खिलाड़ी अपने पसंदीदा नंबर को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह उनके लिए प्रेरणा, यादगार पल या व्यक्तिगत विश्वास से जुड़ा होता है. खेल विशेषज्ञों के अनुसार, सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण लगातार अभ्यास, फिटनेस, रणनीति और मानसिक मजबूती होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 19 Jul 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Football FIFA Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Lucky Number Kylian Mbappe NUMEROLOGY Jersey Number
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