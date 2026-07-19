बेन डकेट लॉर्ड्स पर शतक जड़ने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बने, ODI के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेन डकेट लॉर्ड्स पर शतक जड़ने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बने, ODI के इतिहास का बनाया सबसे बड़ा स्कोर

बेन डकेट लॉर्ड्स पर शतक जड़ने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बने, ODI के इतिहास का बनाया सबसे बड़ा स्कोर

Ben Duckett: इंग्लैंड के बेन डकेट ने लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ 141 रनों की पारी खेली. इसके साथ डकेट मैदान पर शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बने और उन्होंने सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Jul 2026 07:23 PM (IST)
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बेन डकेट (Ben Duckett) ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली. ओपनिंग पर उतरने वाले इंग्लैंड के डकेट ने 135 गेंदों में 18 चौके और 1 छक्के की मदद से 141 रन स्कोर किए. इस शतक के साथ इंग्लिश खिलाड़ी लॉर्ड्स में टेस्ट और वनडे में शतक लगाने वाले दुनिया के सिर्फ छठे ओपनर बन गए. वहीं डकेट ने वनडे में लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे बड़ा निजी बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. 

इससे पहले मैदान पर 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़े निजी स्कोर का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज विव रिचर्ड्स के नाम पर दर्ज था, जो उन्होंने 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया था. डकेट ने 47 साल पुराने रिकॉर्ड को चकना चूर कर दिया. 

लॉर्ड्स में सबसे बड़ा स्कोर (वनडे में)

  • 141 रन बेन डकेट बनाम भारत 2026
  • 138* रन विव रिचर्ड्स बनाम इंग्लैंड 1979 (वर्ल्ड कप फ़ाइनल)
  • 137 रन डेनिस एमिस बनाम भारत 1975
  • 137 रन मार्कस ट्रेस्कोथिक बनाम पाकिस्तान 2001
  • 136 रन ग्राहम गूच बनाम ऑस्ट्रेलिया 1989

लॉर्ड्स में टेस्ट और वनडे, दोनों में शतक लगाने वाले ओपनर

  • डेनिस एमिस
  • ग्राहम गूच
  • ग्रेम वुड
  • मार्कस ट्रेस्कोथिक
  • एलिस्टेयर कुक
  • बेन डकेट

लॉर्ड्स में निर्णायक मुकाबला

लॉर्ड्स में खेला जा रहा तीसरा वनडे निर्णायक मुकाबला है. इसमें जीत हासिल करने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर करेगी. 14 जुलाई को एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी. 

फिर कार्डिफ के सोफिया गार्डन में खेले गए दूसरे वनडे में मेजबान इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए 4 विकेट से जीत अपने नाम की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया. 

अब तीसरा वनडे जीतने वाली टीम सीरीज पर अपना नाम लिखवाएगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि लॉर्ड्स में जारी तीसरे और आखिरी वनडे में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

 

यह भी पढ़ें: क्या क्रिकेट के इतिहास के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर थे गैरी सोबर्स? आंकड़ों में देखिए कैसा रहा करियर

Published at : 19 Jul 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 3rd ODI Ben Duckett Lord's
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