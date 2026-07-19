Mangal Upay: अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो इन उपायों को नजरअंदाज न करें
Mangal Upay: यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ धार्मिक उपाय अपनाए जाते हैं. जानिए मंगल मजबूत करने के उपाय, लक्षण और महत्व.
Mangal Upay: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास, भूमि, भाई-बहन, नेतृत्व क्षमता और पराक्रम का कारक माना जाता है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में हो तो वह निर्णय लेने में निडर, ऊर्जावान और कर्मठ माना जाता है. वहीं मंगल कमजोर या अशुभ होने पर जीवन के कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां आने की मान्यता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो तो कुछ धार्मिक उपाय अपनाए जा सकते हैं. हालांकि किसी भी उपाय को अपनाने से पहले योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना उचित माना जाता है.
कमजोर मंगल के क्या हो सकते हैं संकेत?
धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कमजोर मंगल होने पर व्यक्ति को बार-बार क्रोध आना, निर्णय लेने में असमंजस, आत्मविश्वास की कमी, कार्यों में बाधा, भूमि या संपत्ति से जुड़े विवाद और बार-बार दुर्घटना जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. ये सामान्य ज्योतिषीय संकेत हैं, हर व्यक्ति पर इनका प्रभाव अलग हो सकता है.
ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की राय
ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, केवल उपाय करने से पहले यह जानना जरूरी है कि वास्तव में कुंडली में मंगल किस भाव, किस राशि और किस स्थिति में है. यदि मंगल कमजोर है तो धार्मिक उपाय मानसिक सकारात्मकता बढ़ाने और आस्था के साथ जीवन में अनुशासन लाने का माध्यम बन सकते हैं.
मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करें
ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का संबंध भगवान हनुमान से भी जोड़ा जाता है. मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे मंगल के अशुभ प्रभाव कम हो सकते हैं.
'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का जाप करें
मंगल ग्रह का बीज मंत्र श्रद्धापूर्वक जपने की परंपरा है. मान्यता है कि नियमित रूप से 108 बार इस मंत्र का जाप करने से मंगल ग्रह को बल मिलता है.
लाल रंग की वस्तुओं का दान करें
मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, गुड़ या तांबे से बनी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है. दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए.
बंदरों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़-चना या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से भी मंगल ग्रह को मजबूत करने का भाव माना जाता है.
मूंगा धारण करने से पहले सलाह लें
ज्योतिष में लाल मूंगा मंगल का रत्न माना जाता है, लेकिन इसे बिना कुंडली का विश्लेषण कराए धारण नहीं करना चाहिए. हर व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त हो, ऐसा आवश्यक नहीं है.
अनुशासित जीवनशैली अपनाएं
मंगल ग्रह को अनुशासन, साहस और कर्म का प्रतीक माना जाता है. समय का पालन करना, नियमित व्यायाम करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और सकारात्मक सोच बनाए रखना भी मंगल को मजबूत करने का एक व्यवहारिक तरीका माना जाता है.
भगवान कार्तिकेय की आराधना करें
भगवान कार्तिकेय को साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है. मंगलवार या स्कंद षष्ठी के दिन उनकी पूजा करने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ाने की भावना जुड़ी हुई है.
किन बातों का रखें ध्यान?
- बिना कुंडली देखे कोई रत्न धारण न करें.
- केवल उपायों पर निर्भर न रहें, कर्म और प्रयास भी जरूरी हैं.
- क्रोध और आवेश से बचने का प्रयास करें.
- मंगलवार को मांस-मदिरा से दूर रहने की परंपरा मानी जाती है.
- नियमित पूजा के साथ अच्छे आचरण पर भी ध्यान दें.
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