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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Gochar 2026: सूर्य गोचर के बाद किन राशियों में बनने लगे हैं उन्नति के योग? जानिए किसे मिलेगा धन लाभ

Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर के बाद किन राशियों में बनने लगे हैं उन्नति के योग? जानिए किसे मिलेगा धन लाभ

Surya Gochar 2026: सूर्य के कर्क राशि में गोचर के बाद कुछ राशियों के लिए करियर, नौकरी, मान-सम्मान और आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं. जानिए किन राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 19 Jul 2026 01:22 PM (IST)
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Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव 16 जुलाई 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, सरकारी क्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है.

सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बाद कुछ राशियों के लिए करियर, नौकरी और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ जातकों को नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन और आय बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, सूर्य का गोचर व्यक्ति के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और करियर को विशेष रूप से प्रभावित करता है. जिन लोगों की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हैं, उन्हें इस अवधि में पद, प्रतिष्ठा और नए अवसर मिलने की संभावना अधिक रहती है.

मेष राशि

सूर्य गोचर के बाद मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं. ऐसे में यह गोचर आपके लिए विशेष प्रभाव लेकर आ सकता है. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं. प्रमोशन, नई भूमिका या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. व्यापारियों के लिए भी नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुकी योजनाओं पर दोबारा काम शुरू हो सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और नए प्रोजेक्ट सफलता दिला सकते हैं. यदि आप विदेश या लंबी दूरी से जुड़े कार्यों की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रह सकता है.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यवसाय में विस्तार के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं तथा पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

सूर्य गोचर के दौरान क्या करें?

  • प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
  • आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करें.
  • रविवार के दिन गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें.
  • बड़ों और पिता का सम्मान करें.
  • अहंकार से बचें और अनुशासन बनाए रखें.

 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 19 Jul 2026 01:22 PM (IST)
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Kark Rashi Sun Transit Surya Gochar Surya Grah Lucky Zodiac
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