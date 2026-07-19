Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव 16 जुलाई 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, सरकारी क्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है.

सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बाद कुछ राशियों के लिए करियर, नौकरी और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ जातकों को नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन और आय बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, सूर्य का गोचर व्यक्ति के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और करियर को विशेष रूप से प्रभावित करता है. जिन लोगों की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हैं, उन्हें इस अवधि में पद, प्रतिष्ठा और नए अवसर मिलने की संभावना अधिक रहती है.

मेष राशि

सूर्य गोचर के बाद मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं. ऐसे में यह गोचर आपके लिए विशेष प्रभाव लेकर आ सकता है. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं. प्रमोशन, नई भूमिका या सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. व्यापारियों के लिए भी नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुकी योजनाओं पर दोबारा काम शुरू हो सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और नए प्रोजेक्ट सफलता दिला सकते हैं. यदि आप विदेश या लंबी दूरी से जुड़े कार्यों की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रह सकता है.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यवसाय में विस्तार के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं तथा पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

सूर्य गोचर के दौरान क्या करें?

प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करें.

रविवार के दिन गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें.

बड़ों और पिता का सम्मान करें.

अहंकार से बचें और अनुशासन बनाए रखें.

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