स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में यहां देख सकते हैं लाइव

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSpain Vs Argentina FIFA Final 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में इन जगहों पर देख सकते हैं लाइव

Spain Vs Argentina FIFA Final 2026: स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के वक्त नहीं पहुंच पाए घर तो दिल्ली में इन जगहों पर देख सकते हैं लाइव

FIFA Spain Vs Argentina 2026 LIVE: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और फुटबॉल के दीवानों में से एक हैं तो दिल्ली में कुछ जगहों पर आप स्पेन बनाम अर्जेंटीना का मैच लाइव देख सकते हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 19 Jul 2026 07:18 PM (IST)
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दिल्ली में फुटबॉल प्रेमियों के लिए इस वीकेंड खास इंतजाम किए गए हैं. विश्व फुटबॉल के बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबले को देखते हुए सरकार ने पात्र रेस्तरां, कैफे, क्लब और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 4 बजे तक संचालन की अनुमति दी है. इस फैसले से जहां हजारों खेल प्रशंसक सामूहिक रूप से मैच का आनंद ले सकेंगे, वहीं आतिथ्य और रेस्तरां उद्योग को भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद है.

फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले को लेकर दिल्ली सरकार ने विशेष व्यवस्था लागू की है. तय मानकों को पूरा करने वाले रेस्तरां, कैफे, क्लब और अन्य पात्र व्यावसायिक प्रतिष्ठान फाइनल मुकाबले की रात सुबह 4 बजे तक अपने ग्राहकों को सेवाएं दे सकेंगे. सरकार का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों को एक साथ लाइव मैच देखने का अवसर मिलेगा.

अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किए गए 24x7 बिजनेस फ्रेंडली ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का लाभ अब ऐसे आयोजनों के दौरान भी दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर की तरह दिल्ली में भी फुटबॉल फाइनल को लेकर जबरदस्त उत्साह है और यह व्यवस्था लोगों को बेहतर अनुभव देने के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी गति देगी.

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सरकार का मानना है कि देर रात तक संचालन की अनुमति मिलने से रेस्तरां, कैफे और स्पोर्ट्स स्क्रीनिंग वेन्यू पर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी. इससे न केवल फुटबॉल प्रशंसकों को सुविधा मिलेगी बल्कि होटल और रेस्तरां उद्योग को भी अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर मिलेगा.

फुटबॉल फाइनल को लेकर राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. कनॉट प्लेस, हौज खास, साकेत, राजौरी गार्डन, खान मार्केट और दक्षिण दिल्ली के कई कैफे, बार और रेस्तरां में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं ताकि दर्शक सामूहिक रूप से मुकाबले का रोमांच महसूस कर सकें.

फाइनल मुकाबले को यादगार बनाने के लिए विशेष इंतजाम

कई प्रतिष्ठानों ने फाइनल मुकाबले को यादगार बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. फुटबॉल थीम पर सजावट की जा रही है और ग्राहकों के लिए स्पेशल फूड और बेवरेज मेन्यू तैयार किए जा रहे हैं. कारोबारियों को उम्मीद है कि इस दौरान बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रशंसक इन स्थानों का रुख करेंगे.

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (दिल्ली चैप्टर) के प्रमुख संदीप आनंद गोयल ने बताया कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद बांसुरी स्वराज से भी मुलाकात की थी. उनका कहना है कि सरकार के फैसले से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा और कारोबार में तेजी आएगी.

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नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विक्रम बधवार के अनुसार, देर रात तक प्रतिष्ठान खुले रहने से कनॉट प्लेस सहित प्रमुख बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी. इससे स्थानीय व्यापारियों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अच्छा व्यावसायिक लाभ मिलने की संभावना है.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
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