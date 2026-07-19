धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरLucky Zodiac: अगले 24 जुलाई तक इन 5 राशियों के लिए नौकरी और करियर के शुभ योग

Lucky Zodiac: अगले 24 जुलाई तक इन 5 राशियों के लिए नौकरी और करियर के शुभ योग

Lucky Zodiac: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 24 जुलाई तक कुछ राशियों के लिए नौकरी, इंटरव्यू और करियर में नए अवसर बनने के संकेत हैं. जानिए किन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 19 Jul 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

Lucky Zodiac: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का गोचर समय-समय पर करियर, नौकरी और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है. वर्तमान समय में सूर्य कर्क राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, मंगल वृषभ राशि में, जबकि बुध अपनी स्वराशि मिथुन में वक्री हैं.

बृहस्पति कर्क राशि में गोचर15 जुलाई 2026

मंगल वृषभ राशि में गोचर21 जून 2026

बुध अपनी स्वराशि मिथुन में वक्री24 जुलाई 2026

इन ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए करियर के नए अवसर और नौकरी में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रही है. ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, 24 जुलाई तक ग्रहों की स्थिति कई लोगों के लिए करियर से जुड़े नए अवसर लेकर आ सकती है.

लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू कॉल, नई जिम्मेदारी या बेहतर ऑफर मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि अंतिम परिणाम व्यक्ति की जन्म कुंडली और कर्म पर निर्भर करते हैं.

इन राशियों को मिलेगा करियर में लाभ

 

मिथुन राशि

बुध का प्रभाव आपकी राशि पर सबसे अधिक रहने की संभावना है. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले 15 दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है. इंटरव्यू में प्रदर्शन बेहतर रहने के योग बन रहे हैं.

मीडिया, आईटी, डिजिटल, शिक्षा और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. इस दौरान नई नौकरी का अवसर मिल सकता है, इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना रहेगी, सैलरी में बढ़ोतरी के संकेत हैं और नए संपर्क भविष्य में करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.

सिंह राशि

सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत कर सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुका प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं.

इस अवधि में करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ सामाजिक सम्मान भी बढ़ सकता है और आपके कार्यों की सराहना होने की संभावना है.

कन्या राशि

बुध का शुभ प्रभाव आपके करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है.

नई नौकरी के अवसर बन सकते हैं, नई स्किल सीखने का लाभ मिलेगा और कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा हो सकती है. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन करियर और व्यापार दोनों में नए अवसर लेकर आ सकते हैं. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो मनचाहा ऑफर मिलने की संभावना बन सकती है.

आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, बिजनेस में नए क्लाइंट मिल सकते हैं और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. यह समय नए निर्णय लेने के लिए भी अनुकूल माना जा रहा है.

मकर राशि

मंगल और बृहस्पति का प्रभाव आपकी मेहनत को सफलता में बदलने में मदद कर सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी सकारात्मक समय रहने की संभावना है.

करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं, इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार और आय बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

 

 

करियर में सफलता के लिए धार्मिक उपाय

 

  • प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करें.

 

  • बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें.
  • 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • गुरुवार को जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का दान करें.
  • सकारात्मक सोच और नियमित प्रयास बनाए रखें.

 

 

Shukra Gochar 2026: 12 साल बाद कर्क राशि में शुक्र-गुरु की युति से बनेगा 'गजलक्ष्मी राजयोग', इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 19 Jul 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Astrology News Career Horoscope Career Growth Lucky Zodiac Job Prediction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Lucky Zodiac: अगले 24 जुलाई तक इन 5 राशियों के लिए नौकरी और करियर के शुभ योग
Lucky Zodiac: अगले 24 जुलाई तक इन 5 राशियों के लिए नौकरी और करियर के शुभ योग
ग्रह गोचर
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर के बाद किन राशियों में बनने लगे हैं उन्नति के योग? जानिए किसे मिलेगा धन लाभ
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर के बाद किन राशियों में बनने लगे हैं उन्नति के योग? जानिए किसे मिलेगा धन लाभ
ग्रह गोचर
Weak Sun: कुंडली में सूर्य कमजोर है तो मिलने लगते हैं ये संकेत, जानें कारण, प्रभाव और आसान उपाय
Weak Sun: कुंडली में सूर्य कमजोर है तो मिलने लगते हैं ये संकेत, जानें कारण, प्रभाव और आसान उपाय
ग्रह गोचर
Surya Grahan 2026: क्या सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को दवा नहीं लेनी चाहिए? जानिए क्या है सच
Surya Grahan 2026: क्या सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को दवा नहीं लेनी चाहिए? जानिए क्या है सच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
BMW R1300 GSA: One of the Best Adventure bike of BMW! #bmw #bmwr1300gsa #bmwbike #autolive
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर मचा बवाल, Viral Clip के बाद Makers पर उठे सवाल
Lock Upp 2: Apoorva Mukhija की Wild Card Entry की चर्चा तेज, Shilpa Shinde Controversy के बीच बढ़ेगा ड्रामा?
India's Got Latent 2: Contestant Sakshi Jha के बयानों से मचा बवाल, Samay Raina भी रह गए हैरान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
All-Party Meeting: सर्वदलीय बैठक से विपक्ष ने किया वॉकआउट तो भड़कीं काकोली घोष दस्तीदार, कहा- ये तो चेयर का अपमान
सर्वदलीय बैठक से विपक्ष ने किया वॉकआउट तो भड़कीं काकोली घोष दस्तीदार, कहा- ये तो चेयर का अपमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में अखिलेश यादव नहीं देंगे शिवपाल यादव को टिकट? इस नेता के दावे से मची हलचल
यूपी चुनाव में अखिलेश यादव नहीं देंगे शिवपाल यादव को टिकट? इस नेता के दावे से मची हलचल
विश्व
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये मांग
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी-खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
बिहार
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
हेल्थ
Normal Fever vs Dengue: हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget