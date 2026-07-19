Lucky Zodiac: अगले 24 जुलाई तक इन 5 राशियों के लिए नौकरी और करियर के शुभ योग

Lucky Zodiac: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का गोचर समय-समय पर करियर, नौकरी और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है. वर्तमान समय में सूर्य कर्क राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, मंगल वृषभ राशि में, जबकि बुध अपनी स्वराशि मिथुन में वक्री हैं.

बृहस्पति कर्क राशि में गोचर – 15 जुलाई 2026

मंगल वृषभ राशि में गोचर – 21 जून 2026

बुध अपनी स्वराशि मिथुन में वक्री – 24 जुलाई 2026

इन ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए करियर के नए अवसर और नौकरी में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रही है. ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, 24 जुलाई तक ग्रहों की स्थिति कई लोगों के लिए करियर से जुड़े नए अवसर लेकर आ सकती है.

लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू कॉल, नई जिम्मेदारी या बेहतर ऑफर मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि अंतिम परिणाम व्यक्ति की जन्म कुंडली और कर्म पर निर्भर करते हैं.

इन राशियों को मिलेगा करियर में लाभ

मिथुन राशि

बुध का प्रभाव आपकी राशि पर सबसे अधिक रहने की संभावना है. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले 15 दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है. इंटरव्यू में प्रदर्शन बेहतर रहने के योग बन रहे हैं.

मीडिया, आईटी, डिजिटल, शिक्षा और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. इस दौरान नई नौकरी का अवसर मिल सकता है, इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना रहेगी, सैलरी में बढ़ोतरी के संकेत हैं और नए संपर्क भविष्य में करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.

सिंह राशि

सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत कर सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुका प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं.

इस अवधि में करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ सामाजिक सम्मान भी बढ़ सकता है और आपके कार्यों की सराहना होने की संभावना है.

कन्या राशि

बुध का शुभ प्रभाव आपके करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है.

नई नौकरी के अवसर बन सकते हैं, नई स्किल सीखने का लाभ मिलेगा और कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा हो सकती है. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन करियर और व्यापार दोनों में नए अवसर लेकर आ सकते हैं. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो मनचाहा ऑफर मिलने की संभावना बन सकती है.

आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, बिजनेस में नए क्लाइंट मिल सकते हैं और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. यह समय नए निर्णय लेने के लिए भी अनुकूल माना जा रहा है.

मकर राशि

मंगल और बृहस्पति का प्रभाव आपकी मेहनत को सफलता में बदलने में मदद कर सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए भी सकारात्मक समय रहने की संभावना है.

करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं, इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार और आय बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

करियर में सफलता के लिए धार्मिक उपाय

प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करें.

बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें.

'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

गुरुवार को जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का दान करें.

सकारात्मक सोच और नियमित प्रयास बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.