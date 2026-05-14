शनि अमावस्या के दिन यदि कोई दिव्यांग, मजदूर या असहाय मदद के लिए गुहार लगा रहा हो तो उसकी अनदेखी या उसका तन, मन और वाणी से अपमान न करें, ऐसा करना शनि को नाराज कर सकता है. जीवन में आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है.