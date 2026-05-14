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Shani Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर फुल पावर में रहेंगे शनि देव, न करें ये काम, सालभर रहेंगे परेशान!
Shani Amavasya 2026: 16 मई का दिन बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है क्योंक इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार का संयोग है, शनि जयंती भी है. ऐसे में कुछ ऐसे काम हैं जो शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें.
शनि अमावस्या 2026
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Published at : 14 May 2026 12:58 PM (IST)
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ज्येष्ठ अमावस्या पर फुल पावर में रहेंगे शनि देव, न करें ये काम, सालभर रहेंगे परेशान!
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डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
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