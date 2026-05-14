हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShani Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर फुल पावर में रहेंगे शनि देव, न करें ये काम, सालभर रहेंगे परेशान!

Shani Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर फुल पावर में रहेंगे शनि देव, न करें ये काम, सालभर रहेंगे परेशान!

Shani Amavasya 2026: 16 मई का दिन बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है क्योंक इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार का संयोग है, शनि जयंती भी है. ऐसे में कुछ ऐसे काम हैं जो शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 14 May 2026 12:58 PM (IST)
Shani Amavasya 2026: 16 मई का दिन बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है क्योंक इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार का संयोग है, शनि जयंती भी है. ऐसे में कुछ ऐसे काम हैं जो शनि अमावस्या पर भूलकर भी न करें.

शनि अमावस्या 2026

1/6
ज्येष्ठ अमावस्या की रात बहुत प्रभावशाली मानी जाती है क्योंकि इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था. शनि ग्रहों में शक्तिशाली माने जाते हैं. इनकी नाराजगी जीवन में सुख, समृद्धि छीन लेती है.
ज्येष्ठ अमावस्या की रात बहुत प्रभावशाली मानी जाती है क्योंकि इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था. शनि ग्रहों में शक्तिशाली माने जाते हैं. इनकी नाराजगी जीवन में सुख, समृद्धि छीन लेती है.
2/6
शनि अमावस्या के दिन यदि कोई दिव्यांग, मजदूर या असहाय मदद के लिए गुहार लगा रहा हो तो उसकी अनदेखी या उसका तन, मन और वाणी से अपमान न करें, ऐसा करना शनि को नाराज कर सकता है. जीवन में आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है.
शनि अमावस्या के दिन यदि कोई दिव्यांग, मजदूर या असहाय मदद के लिए गुहार लगा रहा हो तो उसकी अनदेखी या उसका तन, मन और वाणी से अपमान न करें, ऐसा करना शनि को नाराज कर सकता है. जीवन में आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है.
Published at : 14 May 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Shani Jayanti Jyeshtha Amavasya Shani Dev Amavasya 2026 Shani Amavasya 2026 Shanishchari Amavasya 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है कमरे की सही दिशा, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र
पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है कमरे की सही दिशा, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र
धर्म
Shukra Gochar 2026: शुक्र का मिथुन में गोचर, आने वाले 25 दिन मकर समेत 3 राशियों के लिए होंगे कांटों भरे
शुक्र का मिथुन में गोचर, आने वाले 25 दिन मकर समेत 3 राशियों के लिए होंगे कांटों भरे
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: 14 मई का राशिफल- शुक्र बदलेंगे चाल, कई राशियों के रिश्ते-करियर में आएगा बड़ा मोड़; दोपहर 3:40 से पहले संभलकर लें फैसले
14 मई का राशिफल: शुक्र बदलेंगे चाल, कई राशियों के रिश्ते-करियर में आएगा बड़ा मोड़; दोपहर 3:40 से पहले संभलकर लें फैसले
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 14 May 2026: मीन राशि विदेश में नौकरी करने वालों को मिलेगी खास सुविधा, वर्क-लाइफ बैलेंस से रिश्तों में आएगी मधुरता
मीन राशिफल 14 मई 2026 विदेश में नौकरी करने वालों को मिलेगी खास सुविधा, वर्क-लाइफ बैलेंस से रिश्तों में आएगी मधुरता
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Abp Report | NEET Paper Leak | Exam Cancelled:पेपर लीक का मास्टरमाइंड शुभम गिरफ्तार!
Gold Silver Price Hike | Sandeep Chaudhary: आम जनता बेहाल, महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सीधा खुलासा!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. वर्तिका नन्दा
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
जिला कारागार देहरादून में जब सुनाई दी प्रेमचंद की ईदगाह, जुड़ गया तिनका जेल पाठशाला का नया अध्याय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आतंकी साजिश का हिस्सा था हमला', दिल्ली धमाके को लेकर NIA ने दाखिल की चार्जशीट, हुआ बड़ा खुलासा
'आतंकी साजिश का हिस्सा था हमला', दिल्ली धमाके को लेकर NIA ने दाखिल की चार्जशीट, हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक को श्रद्धांजलि देकर मुड़े अखिलेश यादव तो अपर्णा ने दी आवाज, फिर बंद कमरे हुई क्या बात?
प्रतीक को श्रद्धांजलि देकर मुड़े अखिलेश यादव तो अपर्णा ने दी आवाज, फिर बंद कमरे हुई क्या बात?
विश्व
'मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा', भारत के खिलाफ बांग्लादेश में किसने बोया जहर, तारिक रहमान सरकार बोली- 'ये झूठ, सबूत नहीं'
'मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा', भारत के खिलाफ बांग्लादेश में किसने बोया जहर, तारिक रहमान सरकार बोली- 'ये झूठ, सबूत नहीं'
आईपीएल 2026
विराट कोहली की शतकीय वापसी से ऑरेंज कैप रेस में बड़ा उलटफेर, भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा कायम
विराट कोहली की शतकीय वापसी से ऑरेंज कैप रेस में बड़ा उलटफेर, भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप पर कब्जा कायम
बॉलीवुड
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? 'एक दिन' एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा होने....'
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा...'
इंडिया
PM Modi Cabinet Meeting: 'भारत का बहुत सारा पैसा...', गोल्ड को लेकर कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिया तगड़ा मैसेज
'भारत का बहुत सारा पैसा...', गोल्ड को लेकर कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिया तगड़ा मैसेज
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
एग्रीकल्चर
खेत से सीधे विदेश पहुंच रहे Indian fruits, export farming में आया नया Boom
खेत से सीधे विदेश पहुंच रहे Indian fruits, export farming में आया नया Boom
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget