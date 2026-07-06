हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू होने से ठीक पहले क्या 3 बजे का मुहूर्त दे रहा है बड़े प्रशासनिक फैसले का संकेत? आ गई बड़ी भविष्यवाणी

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू होने से ठीक पहले क्या 3 बजे का मुहूर्त दे रहा है बड़े प्रशासनिक फैसले का संकेत? आ गई बड़ी भविष्यवाणी

Ayodhya Ram Mandir Trust Meeting 2026: राम मंदिर ट्रस्ट की 3 बजे होने वाली अहम बैठक पर मैदिनी ज्योतिष, पंचांग, मुहूर्त और भारत की कुंडली क्या संकेत दे रही है? पढ़ें विस्तृत विश्लेषण.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 06 Jul 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

Ayodhya Ram Mandir Trust Meeting: ठीक दोपहर 3 बजे अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की वह बैठक शुरू होने जा रही है, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है. दान चोरी प्रकरण, एसआईटी जांच, ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे और भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच यह बैठक केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं मानी जा रही.

करोड़ों राम भक्त यह जानना चाहते हैं कि आज की बैठक से क्या कोई बड़ा फैसला सामने आएगा. ऐसे में एक दिलचस्प प्रश्न यह भी है कि क्या आज का पंचांग, मुहूर्त और ग्रहस्थितियां भी इस समय को किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए विशेष बना रही हैं?

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू होने से ठीक पहले क्या 3 बजे का मुहूर्त दे रहा है बड़े प्रशासनिक फैसले का संकेत? आ गई बड़ी भविष्यवाणी

इस प्रश्न का उत्तर सामान्य राशिफल या पंचांग से नहीं मिल सकता. इसके लिए मैदिनी ज्योतिष, मुहूर्त शास्त्र, पंचांग और भारत की जन्मकुंडली का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है. प्रस्तुत विश्लेषण इन्हीं आधारों पर तैयार किया गया है.

मैदिनी ज्योतिष धार्मिक संस्थाओं को किस प्रकार देखता है?

मैदिनी ज्योतिष केवल व्यक्ति विशेष की कुंडली तक सीमित नहीं है. इसमें राष्ट्र, शासन, धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों और बड़े सामाजिक घटनाक्रमों का भी अध्ययन किया जाता है. बृहत संहिता और पारंपरिक मैदिनी सिद्धांतों के अनुसार मंदिर, धर्म और तीर्थ नवम भाव से, दान और कोष द्वितीय भाव से, प्रशासन और नेतृत्व दशम भाव से तथा विवाद, जांच और न्यायिक प्रक्रिया षष्ठ भाव से देखी जाती है.

राम मंदिर ट्रस्ट के मौजूदा घटनाक्रम में यही चारों विषय एक साथ सक्रिय दिखाई देते हैं. एक ओर धार्मिक प्रतिष्ठा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रश्न है, दूसरी ओर दान व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और जांच प्रक्रिया. इसलिए इस बैठक का महत्व सामान्य प्रशासनिक बैठक से कहीं अधिक माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- Aaj Ka Rashifal 6 July 2026: सौभाग्य योग में चमकेगा भाग्य, चंद्रमा करेंगे राशि परिवर्तन, जानें किसे मिलेगा सबसे बड़ा लाभ

भारत की कुंडली क्या संकेत देती है?

भारत की जन्मकुंडली के अनुसार स्वतंत्र भारत का लग्न वृषभ, चंद्र राशि कर्क और नक्षत्र पुष्य है. सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि जैसे प्रमुख ग्रह कर्क राशि में स्थित हैं. यह योग धर्म, संस्कृति, परंपरा और जनभावनाओं को राष्ट्र के मूल स्वभाव से जोड़ता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Awadh Punch By Madhuker Upadhyay (@awadhbymadhuker)

वृषभ स्थिर लग्न होने के कारण संस्थागत स्थिरता और दीर्घकालिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है. जब ऐसी कुंडली में धार्मिक संस्था से जुड़ा विवाद सामने आता है, तो उसका प्रभाव केवल संबंधित संस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राष्ट्र की भावनाओं और सामाजिक विश्वास पर दिखाई देता है. यही कारण है कि राम मंदिर ट्रस्ट की यह बैठक राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गई है.

वर्षफल 2026 किस दिशा की ओर संकेत करता है?

भारत के वर्षफल 2026 का अध्ययन यह संकेत देता है कि यह वर्ष प्रशासनिक पुनर्संतुलन, संस्थागत सुधार और जवाबदेही से जुड़े विषयों को प्रमुखता देता है. वर्षफल किसी घटना का अंतिम परिणाम नहीं बताता, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि वर्ष के दौरान कौन-से विषय सबसे अधिक सक्रिय रहेंगे. उपलब्ध वर्षफल में शासन, सार्वजनिक संस्थाओं और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े संकेत प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं. 

इसी आधार पर माना जा सकता है कि आज की बैठक केवल तत्काल विवाद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकती है.

यह भी पढ़ें- Kal Ka Rashifal 7 July 2026: मंगलवार को बुधादित्य योग का महासंयोग, इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, कन्या राशि के युवाओं को मिलेगा बड़ी कंपनी से सीधे जॉब ऑफर!

क्या आज का पंचांग इस बैठक को और भी महत्वपूर्ण बनाता है?

आज सोमवार है और बैठक दोपहर 3 बजे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि में होगी. इस समय पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा तथा सौभाग्य योग भी विद्यमान रहेगा. वैदिक ज्योतिष में सप्तमी तिथि को अधिकार, व्यवस्था और निर्णय क्षमता से जोड़कर देखा जाता है, जबकि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आत्ममंथन, कठोर निर्णय, गहन समीक्षा और दीर्घकालिक प्रभाव वाले परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है.

पंचांग की दृष्टि से सबसे रोचक बात यह है कि बैठक ऐसे समय शुरू हो रही है, जब सप्तमी तिथि, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और सौभाग्य योग एक साथ प्रभावी हैं. पारंपरिक ज्योतिष में यह संयोग केवल शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि ऐसे समय को संस्थागत समीक्षा, जिम्मेदारी तय करने और दूरगामी प्रभाव वाले निर्णयों के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है.

मुहूर्त शास्त्र के अनुसार यह समय उत्सव या नई शुरुआत की अपेक्षा समीक्षा, उत्तरदायित्व और व्यवस्था सुधार के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है. यदि इसे वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाए, तो दान व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर निर्णय लेने की संभावना स्वाभाविक प्रतीत होती है.

क्या इस्तीफों पर बड़ा फैसला हो सकता है?

ज्योतिष किसी प्रशासनिक निर्णय की निश्चित घोषणा नहीं करता, लेकिन समय की प्रवृत्ति का संकेत अवश्य देता है. वर्तमान ग्रहस्थितियां यह दर्शाती हैं कि संस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल किसी एक व्यक्ति पर निर्णय लेना नहीं, बल्कि अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना है.

यदि मैदिनी ज्योतिष, वर्षफल और भारत की कुंडली को एक साथ पढ़ा जाए, तो सुधारात्मक निर्णय, प्रशासनिक पुनर्गठन और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम उठने की संभावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देती है. यह समय दोषारोपण से अधिक संस्थागत सुधार का संकेत देता है. 

भूमि पूजन के मुहूर्त और आज की बैठक में क्या अंतर है?

5 अगस्त 2020 का भूमि पूजन भारतीय इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना थी. उस समय ग्रहस्थितियां निर्माण, शुभारंभ, विस्तार और धार्मिक ऊर्जा के उत्कर्ष का संकेत दे रही थीं. पूरा ध्यान मंदिर निर्माण की शुरुआत और भविष्य के निर्माण पर केंद्रित था.

इसके विपरीत आज की बैठक का उद्देश्य निर्माण नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, जवाबदेही और जनविश्वास को मजबूत करना है. यही कारण है कि दोनों घटनाओं की ज्योतिषीय प्रकृति भी अलग दिखाई देती है. एक दृष्टि से देखें तो 5 अगस्त 2020 का मुहूर्त मंदिर निर्माण की शुरुआत का प्रतीक था, जबकि 6 जुलाई 2026 की यह बैठक उस निर्माण के बाद संस्था की प्रशासनिक विश्वसनीयता की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में देखी जा सकती है. इसलिए दोनों घटनाओं का महत्व अलग होते हुए भी एक-दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देता है.

अब नजर 3 बजे शुरू होने वाली बैठक पर

मैदिनी ज्योतिष, आज के पंचांग, मुहूर्त शास्त्र और भारत की जन्मकुंडली के संयुक्त अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि वर्तमान समय किसी नए धार्मिक आयोजन से अधिक संस्थागत आत्ममंथन, प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत करने का है. ग्रहस्थितियां यह संकेत देती हैं कि आज लिए जाने वाले निर्णय तत्काल विवाद से आगे बढ़कर भविष्य की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं. 

अब सभी की नजर अयोध्या में शुरू होने वाली इस बैठक पर है. क्या ट्रस्ट केवल वर्तमान विवाद पर चर्चा करेगा या भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी कोई बड़ा संदेश देगा? इसका उत्तर अगले कुछ घंटों में सामने आ जाएगा. वैदिक ज्योतिष निश्चित भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि समय की प्रवृत्तियों और संभावित दिशाओं का अध्ययन करता है.

यदि आज की बैठक में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संस्थागत सुधार को प्राथमिकता मिलती है, तो 6 जुलाई 2026 का यह दिन केवल एक प्रशासनिक बैठक के रूप में नहीं, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी याद किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- Ram Mandir Trust Meeting Live: कुछ देर में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी शुरू, चंपत राय के इस्तीफ पर फैसला जल्द

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Ram Mandir Trust Ram Mandir Trust Meeting Ayodhya RAM MANDIR Prediction 2026 Ayodhya Ram Mandir Trust Meeting Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Astrology: कुंडली में 'चंद्रमा' का यह दोष छीन लेता है सुख-चैन, कहीं आप भी तो नहीं हैं परेशान?
कमजोर चंद्रमा बदल सकता है आपकी किस्मत, इन 4 आसान उपायों से दूर होगा हर संकट
अंक शास्त्र
Numerology: 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करते ही किन मूलांक वालों को मिलेगा करियर और धन लाभ?
16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करते ही किन मूलांक वालों को मिलेगा करियर और धन लाभ?
ऐस्ट्रो
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू होने से ठीक पहले क्या 3 बजे का मुहूर्त दे रहा है बड़े प्रशासनिक फैसले का संकेत? आ गई बड़ी भविष्यवाणी
Ram Mandir Trust Meeting: क्या अयोध्या में होने जा रहा है कोई बड़ा फेरबदल?
धर्म
Kanwar Yatra 2026: पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं? जानें नियम, क्या करें और किन गलतियों से बचें
पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं? जानें नियम, क्या करें और किन गलतियों से बचें
Advertisement

वीडियोज

Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC टूटने के बाद कम नहीं हुई ममता की ताकत! उनके बिना राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे ऋतब्रता बनर्जी
TMC टूटने के बाद कम नहीं हुई ममता की ताकत! उनके बिना राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे ऋतब्रता
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में बढ़ी टेंशन! RJD और कांग्रेस दोनों पार्टी से उतरेंगे प्रत्याशी? जानें
इंडिया
NEET Paper Leak: 'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके
'सोनम वांगचुक को एक्सपीरियंस, लेकिन तुम...', छात्रों से ऐसा क्यों बोले CJP के अभिजीत दीपके
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में VHP ने घसीटा प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव का नाम तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'विपक्ष पर उंगली उठाने का...'
जनरल नॉलेज
Europe Heatwave: यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget