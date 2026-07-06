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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology: कुंडली में 'चंद्रमा' का यह दोष छीन लेता है सुख-चैन, कहीं आप भी तो नहीं हैं परेशान?

Astrology: कुंडली में 'चंद्रमा' का यह दोष छीन लेता है सुख-चैन, कहीं आप भी तो नहीं हैं परेशान?

Astrology: कुंडली में चंद्रमा की मजबूत स्थिति जहां सुख-समृद्धि का वरदान देती है, वहीं कमजोर या पीड़ित चंद्रमा मानसिक तनाव और मुश्किलें लाता है. जानिए इसके पीछे का असली ज्योतिषीय कारण और उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 06 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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Astrology: ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, माता, मानसिक स्थिति और खुशियों का कारक माना जाता है. कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के पूरे जीवन को दिशा दे सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही चंद्रमा कभी आपके लिए सफलता के द्वार खोलता है, तो कभी मानसिक तनाव और मुश्किलों का सैलाब ले आता है?

आइए जानते हैं कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा कब वरदान साबित होता है और कब जीवन में उथल-पुथल मचाता है.

जब चंद्रमा बनता है 'वरदान': शुभ स्थिति के संकेत

जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, तो यह जातक को अद्वितीय मानसिक शक्ति और सुख-समृद्धि प्रदान करता है.

मजबूत स्थिति (उच्च का चंद्रमा): चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का और कर्क राशि में अपनी स्वराशि का होता है. इस स्थिति में चंद्रमा जातक को अत्यधिक भावुक न बनाकर संतुलित, शांत और अत्यधिक रचनात्मक बनाता है.

शुभ ग्रहों का साथ: यदि चंद्रमा पर गुरु (बृहस्पति), शुक्र या बुध जैसे सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह 'गजकेसरी योग' या 'सनफा-अनफा योग' का निर्माण करता है. ऐसे जातक समाज में मान-सम्मान, धन और उच्च पद प्राप्त करते हैं.

मजबूत मानसिक बल: शुभ चंद्रमा वाले लोग विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं. इनकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है और इनका अपनी माता के साथ रिश्ता बहुत मजबूत होता है.

जब चंद्रमा लाता है 'मुश्किलें': कमजोर स्थिति का प्रभाव

इसके विपरीत, यदि चंद्रमा पीड़ित या कमजोर हो, तो व्यक्ति का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है.

  • कमजोर स्थिति (नीच का चंद्रमा): वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का माना जाता है. इसके अलावा, यदि चंद्रमा सूर्य के बेहद करीब हो (अमावस्या के आसपास का जन्म), तो इसे 'क्षीण चंद्रमा' कहा जाता है, जो अपना शुभ प्रभाव खो देता है.

  • क्रूर ग्रहों का प्रभाव (ग्रहण और विष दोष): जब चंद्रमा पर राहु या केतु की दृष्टि होती है, तो 'ग्रहण दोष' बनता है. वहीं, शनि के साथ चंद्रमा की युति 'विष दोष' का निर्माण करती है. इसके अलावा, कुंडली में 'केमद्रुम योग' (जब चंद्रमा के आगे और पीछे के घरों में कोई ग्रह न हो) भी व्यक्ति को अकेलापन और मानसिक तनाव देता है.

  • नकारात्मक प्रभाव: कमजोर चंद्रमा के कारण जातक डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता, अनिद्रा (Insomnia), और काल्पनिक डरों से घिरा रहता है. ऐसे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और उनमें एकाग्रता की भारी कमी होती है.

अशुभ चंद्रमा को मजबूत करने के अचूक उपाय

आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो ज्योतिष शास्त्र में इसके प्रभाव को शांत करने के सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं:

  • भगवान शिव की आराधना: चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं. इसलिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है.
  • माता का सम्मान: चंद्रमा माता का प्रतीक है. मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से चंद्रमा के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं.
  • जल का अपव्यय रोकें: पानी बर्बाद करने से चंद्रमा कमजोर होता है. हमेशा चांदी के गिलास में पानी पीना शुभ माना जाता है.
  • सोमवार का व्रत और दान: सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्रों का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है.

चंद्रमा पूरी तरह से आपकी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करता है. यदि आप अपने मन को वश में रखना सीख जाते हैं और ज्योतिषीय उपायों की मदद लेते हैं, तो प्रतिकूल चंद्रमा भी आपको परेशान करना बंद कर देता है. अपनी कुंडली में चंद्रमा की सटीक स्थिति जानने के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें.

यह भी पढ़े- Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 06 Jul 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
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