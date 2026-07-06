Astrology: कुंडली में 'चंद्रमा' का यह दोष छीन लेता है सुख-चैन, कहीं आप भी तो नहीं हैं परेशान?

Astrology: ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, माता, मानसिक स्थिति और खुशियों का कारक माना जाता है. कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति के पूरे जीवन को दिशा दे सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही चंद्रमा कभी आपके लिए सफलता के द्वार खोलता है, तो कभी मानसिक तनाव और मुश्किलों का सैलाब ले आता है?

आइए जानते हैं कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा कब वरदान साबित होता है और कब जीवन में उथल-पुथल मचाता है.

जब चंद्रमा बनता है 'वरदान': शुभ स्थिति के संकेत

जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, तो यह जातक को अद्वितीय मानसिक शक्ति और सुख-समृद्धि प्रदान करता है.

मजबूत स्थिति (उच्च का चंद्रमा): चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का और कर्क राशि में अपनी स्वराशि का होता है. इस स्थिति में चंद्रमा जातक को अत्यधिक भावुक न बनाकर संतुलित, शांत और अत्यधिक रचनात्मक बनाता है.

शुभ ग्रहों का साथ: यदि चंद्रमा पर गुरु (बृहस्पति), शुक्र या बुध जैसे सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह 'गजकेसरी योग' या 'सनफा-अनफा योग' का निर्माण करता है. ऐसे जातक समाज में मान-सम्मान, धन और उच्च पद प्राप्त करते हैं.

मजबूत मानसिक बल: शुभ चंद्रमा वाले लोग विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं. इनकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है और इनका अपनी माता के साथ रिश्ता बहुत मजबूत होता है.

जब चंद्रमा लाता है 'मुश्किलें': कमजोर स्थिति का प्रभाव

इसके विपरीत, यदि चंद्रमा पीड़ित या कमजोर हो, तो व्यक्ति का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है.

कमजोर स्थिति (नीच का चंद्रमा): वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का माना जाता है. इसके अलावा, यदि चंद्रमा सूर्य के बेहद करीब हो (अमावस्या के आसपास का जन्म), तो इसे 'क्षीण चंद्रमा' कहा जाता है, जो अपना शुभ प्रभाव खो देता है.

क्रूर ग्रहों का प्रभाव (ग्रहण और विष दोष): जब चंद्रमा पर राहु या केतु की दृष्टि होती है, तो 'ग्रहण दोष' बनता है. वहीं, शनि के साथ चंद्रमा की युति 'विष दोष' का निर्माण करती है. इसके अलावा, कुंडली में 'केमद्रुम योग' (जब चंद्रमा के आगे और पीछे के घरों में कोई ग्रह न हो) भी व्यक्ति को अकेलापन और मानसिक तनाव देता है.

नकारात्मक प्रभाव: कमजोर चंद्रमा के कारण जातक डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता, अनिद्रा (Insomnia), और काल्पनिक डरों से घिरा रहता है. ऐसे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और उनमें एकाग्रता की भारी कमी होती है.

अशुभ चंद्रमा को मजबूत करने के अचूक उपाय

आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो ज्योतिष शास्त्र में इसके प्रभाव को शांत करने के सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं:

भगवान शिव की आराधना: चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं. इसलिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है.

चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं. इसलिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है. माता का सम्मान: चंद्रमा माता का प्रतीक है. मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से चंद्रमा के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं.

चंद्रमा माता का प्रतीक है. मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से चंद्रमा के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं. जल का अपव्यय रोकें: पानी बर्बाद करने से चंद्रमा कमजोर होता है. हमेशा चांदी के गिलास में पानी पीना शुभ माना जाता है.

पानी बर्बाद करने से चंद्रमा कमजोर होता है. हमेशा चांदी के गिलास में पानी पीना शुभ माना जाता है. सोमवार का व्रत और दान: सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्रों का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है.

चंद्रमा पूरी तरह से आपकी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करता है. यदि आप अपने मन को वश में रखना सीख जाते हैं और ज्योतिषीय उपायों की मदद लेते हैं, तो प्रतिकूल चंद्रमा भी आपको परेशान करना बंद कर देता है. अपनी कुंडली में चंद्रमा की सटीक स्थिति जानने के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें.

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