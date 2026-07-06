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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करते ही किन मूलांक वालों को मिलेगा करियर और धन लाभ?

Numerology: 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करते ही किन मूलांक वालों को मिलेगा करियर और धन लाभ?

Numerology: 16 जुलाई 2026 को बनने वाला गुरु-आदित्य राजयोग क्या आपके मूलांक की किस्मत बदल सकता है? जानिए मूलांक 1, 3 और 9 वालों को करियर, धन लाभ और सफलता के कौन-कौन से बड़े अवसर मिल सकते हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 06 Jul 2026 03:05 PM (IST)
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Numerology: 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. वैदिक ज्योतिष में सूर्य का यह गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सरकारी कार्यों और प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाता है. इस बार इस गोचर की खास बात यह है कि कर्क राशि में पहले से विराजमान देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य की युति बनेगी, जिससे गुरु-आदित्य राजयोग का निर्माण होगा.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु-आदित्य राजयोग बुद्धिमत्ता, सम्मान, आर्थिक प्रगति और करियर में नए अवसर प्रदान करने वाला शुभ योग माना जाता है. वहीं, अंक ज्योतिष के अनुसार यह योग खास तौर पर मूलांक 1, मूलांक 3 और मूलांक 9 वाले लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. यदि आपकी जन्मतिथि भी इन मूलांकों में आती है, तो आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है.

मूलांक 1 वालों के लिए मिलेगा नेतृत्व और प्रमोशन का लाभ:

16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश और गुरु-आदित्य राजयोग के प्रभाव से मूलांक 1 वालों के लिए उन्नति के नए अवसर बन सकते हैं. यह समय आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक प्रगति के लिहाज से शुभ माना जा रहा है.

करियर: पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों के बनेंगे योग

इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता मजबूत होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. अगर नया बिजनेस शुरू करने की योजना है, तो समय अनुकूल रह सकता है.

धन लाभ: आय बढ़ने के साथ मिल सकते हैं नए कमाई के अवसर

आर्थिक मामलों में यह समय लाभदायक साबित हो सकता है. आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं और व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे मुनाफे के अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना रहेगी. वहीं, सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

मूलांक 3 वालों के लिए खुलेंगे धन लाभ के नए रास्ते:

आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 माना जाता है. 16 जुलाई को बनने वाला गुरु-आदित्य राजयोग आपके लिए शुभ अवसर लेकर आ सकता है. इस दौरान करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सम्मान में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

करियर: कार्यक्षेत्र में मिलेगी पहचान और आगे बढ़ने के अवसर

कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सकारात्मक परिणाम देने वाला रह सकता है.

धन लाभ: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं

आर्थिक मामलों में यह समय लाभदायक साबित हो सकता है. आय बढ़ने के साथ नए कमाई के अवसर मिल सकते हैं. अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सही सलाह के साथ लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. व्यापार करने वालों को भी मुनाफा बढ़ने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

मूलांक 9 वालों को मिलेगा रुका हुआ धन और नई सफलता:

आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 माना जाता है. 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश और बनने वाला गुरु-आदित्य राजयोग आपके लिए प्रगति और सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है. इस दौरान साहस, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

करियर: मेहनत का मिलेगा पूरा फल

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना हो सकती है. नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ प्रमोशन या पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं. रियल एस्टेट, प्रशासन, सुरक्षा सेवाओं, तकनीकी क्षेत्र और सरकारी विभागों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं.

धन लाभ: रुका हुआ पैसा मिल सकता है

आर्थिक मामलों में यह समय लाभदायक रह सकता है. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं. व्यापार में अच्छे मुनाफे के संकेत हैं. अगर आप संपत्ति खरीदने या किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सही सलाह के साथ लिया गया फैसला भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है.

सूर्य गोचर 2026 के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

लेकिन यह समय कई लोगों के लिए शुभ अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं होगा. सफलता पाने के लिए मेहनत, सही निर्णय और समय का सदुपयोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

  • अपने कार्यों में अनुशासन बनाए रखें
  • आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें
  • वरिष्ठों और परिवार के साथ संबंध मधुर रखें
  • नए अवसर मिलने पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें

यह भी पढ़े- Sun Transit : सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन लाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 06 Jul 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Career Astrology Numerology 2026 Surya Gochar 2026 Guru Aditya Rajyog
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