Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
Gaming Router को खासतौर पर ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए डिजाइन किया जाता है. इसमें ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो इंटरनेट की स्पीड को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं.
- गेमिंग राउटर शक्तिशाली प्रोसेसर, अधिक रैम, ट्रैफिक प्राथमिकता देता है।
Wi-Fi Router Vs Gaming Router: आज के समय में इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, वीडियो स्ट्रीमिंग हो या फिर ऑनलाइन गेमिंग, हर काम के लिए एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है. मार्केट में नॉर्मल Wi-Fi Router और Gaming Router दोनों मौजूद हैं लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर दोनों में फर्क क्या है.
क्यों खास होता है Gaming Router
बता दें कि Gaming Router को खासतौर पर ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए डिजाइन किया जाता है. इसमें ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो इंटरनेट की स्पीड को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं. इसका मकसद गेमिंग के दौरान Latency (Ping) को कम रखना और नेटवर्क को ज्यादा स्टेबल बनाना होता है ताकि गेम बिना रुकावट के चल सके.
क्या होता है नॉर्मल Wi-Fi Router
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्मल Wi-Fi Router घर और छोटे ऑफिस की डेली की इंटरनेट जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है. ये वेब ब्राउजिंग, वीडियो कॉल, OTT स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया जैसे काम आसानी से संभाल सकता है. अब अगर आपके घर में नॉर्मली इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो ये राउटर यूजर के बेहतर ऑप्शन साबित होता है.
क्या बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग सोचते हैं कि Gaming Router लगाने से इंटरनेट प्लान की स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है. राउटर आपके इंटरनेट प्लान से ज्यादा स्पीड नहीं दे सकता. हां, ये उपलब्ध स्पीड का बेहतर इस्तेमाल करता है और नेटवर्क को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करता है जिससे गेमिंग और दूसरे हाई-परफॉर्मेंस काम बेहतर महसूस हो सकते हैं.
क्या है दोनों में अंतर
अब इन दोनों राउटर के बीच के अंतर की बात करें तो Gaming Router में आमतौर पर ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, ज्यादा RAM और एडवांस नेटवर्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है. वहीं, कई मॉडल Quality of Service (QoS) जैसी सुविधा देते हैं जिससे गेमिंग ट्रैफिक को प्राथमिकता मिलती है.
वहीं, नॉर्मल Wi-Fi Router सभी डिवाइस को लगभग समान प्राथमिकता देता है जिससे भारी नेटवर्क लोड के दौरान गेमिंग में लैग महसूस हो सकता है.
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