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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब

Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब

Gaming Router को खासतौर पर ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए डिजाइन किया जाता है. इसमें ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो इंटरनेट की स्पीड को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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  • गेमिंग राउटर शक्तिशाली प्रोसेसर, अधिक रैम, ट्रैफिक प्राथमिकता देता है।

Wi-Fi Router Vs Gaming Router: आज के समय में इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, वीडियो स्ट्रीमिंग हो या फिर ऑनलाइन गेमिंग, हर काम के लिए एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है. मार्केट में नॉर्मल Wi-Fi Router और Gaming Router दोनों मौजूद हैं लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर दोनों में फर्क क्या है.

क्यों खास होता है Gaming Router

बता दें कि Gaming Router को खासतौर पर ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए डिजाइन किया जाता है. इसमें ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो इंटरनेट की स्पीड को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं. इसका मकसद गेमिंग के दौरान Latency (Ping) को कम रखना और नेटवर्क को ज्यादा स्टेबल बनाना होता है ताकि गेम बिना रुकावट के चल सके.

क्या होता है नॉर्मल Wi-Fi Router

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्मल Wi-Fi Router घर और छोटे ऑफिस की डेली की इंटरनेट जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है. ये वेब ब्राउजिंग, वीडियो कॉल, OTT स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया जैसे काम आसानी से संभाल सकता है. अब अगर आपके घर में नॉर्मली इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो ये राउटर यूजर के बेहतर ऑप्शन साबित होता है.

क्या बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग सोचते हैं कि Gaming Router लगाने से इंटरनेट प्लान की स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है. राउटर आपके इंटरनेट प्लान से ज्यादा स्पीड नहीं दे सकता. हां, ये उपलब्ध स्पीड का बेहतर इस्तेमाल करता है और नेटवर्क को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करता है जिससे गेमिंग और दूसरे हाई-परफॉर्मेंस काम बेहतर महसूस हो सकते हैं.

क्या है दोनों में अंतर

अब इन दोनों राउटर के बीच के अंतर की बात करें तो Gaming Router में आमतौर पर ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, ज्यादा RAM और एडवांस नेटवर्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है. वहीं, कई मॉडल Quality of Service (QoS) जैसी सुविधा देते हैं जिससे गेमिंग ट्रैफिक को प्राथमिकता मिलती है.

वहीं, नॉर्मल Wi-Fi Router सभी डिवाइस को लगभग समान प्राथमिकता देता है जिससे भारी नेटवर्क लोड के दौरान गेमिंग में लैग महसूस हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
WiFi TECH NEWS HINDI Gaming Router
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