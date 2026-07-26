Mangal Gochar 2026: मंगल के गोचर से इन राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता!

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, भाई-बहन और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है. जब मंगल राशि बदलता है तो इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से देखा जाता है.

अगस्त 2026 में मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है. पंचांग गणना के अनुसार मंगल 2 अगस्त 2026 को रात करीब 10:59 बजे मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 18 सितंबर 2026 तक इसी राशि में रहेगा.

मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है और इसका संबंध बुद्धि, बातचीत, लेखन, व्यापार, नेटवर्किंग और सीखने से जोड़ा जाता है.

ऐसे में मंगल का यहां आना लोगों के अंदर काम करने की ऊर्जा और अपनी बात खुलकर रखने का साहस बढ़ाने वाला माना जा सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों को करियर, धन और तरक्की के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

मंगल का मिथुन राशि में गोचर क्यों है खास?

मंगल को अग्नि तत्व और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि मिथुन राशि संवाद और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी है. इसलिए मंगल का मिथुन में गोचर विशेष रूप से कम्युनिकेशन, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, व्यापार और तकनीक से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है.

हालांकि, मंगल की ऊर्जा कभी-कभी जल्दबाजी और गुस्से को भी बढ़ा सकती है. इसलिए इस दौरान सोच-समझकर बोलना और किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

इन 5 राशियों को मिल सकता है फायदा

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है. नौकरी या व्यापार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. खासकर लेखन, मीडिया, सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना मानी जा रही है.

मिथुन राशि

मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ सकता है. आप अपने फैसलों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट रह सकते हैं. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है. नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और नेटवर्किंग का फायदा मिल सकता है. काम से जुड़े नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी भी मिल सकती है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी की तलाश कर रहे लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण हो सकता है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार के अवसर बन सकते हैं. हालांकि, काम के ज्यादा दबाव से बचना जरूरी होगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर करियर में प्रगति के संकेत दे सकता है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने और काम में पहचान बढ़ने की संभावना मानी जा रही है. हालांकि, रिश्तों में बेवजह बहस से बचना बेहतर होगा.

बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा समय?

मंगल का गोचर केवल इन पांच राशियों तक सीमित नहीं है. बाकी राशियों पर भी इसका अलग-अलग प्रभाव माना जाता है. वृषभ, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए भी कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बताई गई है,

जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को धन, रिश्तों और निर्णयों के मामले में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है.

कुंभ राशि वालों के लिए परिणाम मिले-जुले रह सकते हैं. हालांकि, व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर परिणाम काफी अलग हो सकते हैं.

मंगल गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

मंगल की ऊर्जा को ज्योतिष में काफी प्रभावशाली माना जाता है. इसलिए इस दौरान गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और किसी के साथ बहस को बढ़ाने से बचना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में भी जल्दबाजी में निवेश करने के बजाय पूरी जानकारी लेना समझदारी होगी.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश मेहनत, साहस और सक्रियता बढ़ाने वाला हो सकता है. खासकर वे लोग जो लंबे समय से किसी काम को शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत हो सकती है.

FAQ

मंगल का मिथुन राशि में गोचर कब होगा?

मंगल 2 अगस्त 2026 को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और करीब 18 सितंबर 2026 तक इसी राशि में रहेगा.

मंगल के मिथुन राशि में गोचर से किन राशियों को लाभ मिल सकता है?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, कन्या और धनु राशि वालों के लिए यह गोचर करियर, धन और तरक्की के लिहाज से अच्छा रह सकता है.

मंगल ग्रह किस चीज का कारक माना जाता है?

वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, आत्मविश्वास, भूमि और भाई-बहन का कारक माना जाता है.

मिथुन राशि का स्वामी कौन-सा ग्रह है?

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं. यह राशि बुद्धि, बातचीत, लेखन, व्यापार और संचार से जुड़ी मानी जाती है.

मंगल के गोचर के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

इस दौरान गुस्से और जल्दबाजी से बचना चाहिए. निवेश, नौकरी या व्यापार से जुड़े बड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर माना जाता है.

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