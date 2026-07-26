बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरा टी20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. इस दौरे से पहले भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा किया, जहां हर मैच के बाद भारतीय समयनुसार टाइमिंग बदल जा रही थी. क्या यहां भी ऐसा है? जानिए तीसरा टी20 कितने बजे शुरू होगा, और लाइव प्रसारण-लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया 3 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. इसके शुरूआती 2 मैचों में जीतकर भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है, अब निगाहें तीसरे मैच में जीतकर क्लीन स्वीप पर होगी. इससे पहले शनिवार को दूसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 90 रनों से जीत दर्ज की। लगातार दूसरे दिन मैच हो रहा है.

कितने बजे शुरू होगा IND vs ZIM 3rd T20

भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरा टी20 आज (रविवार, 26 जुलाई) हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां सीरीज के पिछले दोनों मैच हुए थे. इंग्लैंड दौरे की तरह यहां हर मैच की टाइमिंग अलग-अलग नहीं है. तीसरा टी20 भी भारतीय समयनुसार दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा, टॉस 4 बजे होगा.

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LIVE कहां देखें भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरा T20

भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरे टी20 का लाइव प्रसारण भारत में जी यूनाइट8 स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर होगा. फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

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भारतीय स्क्वॉड में शामिल प्लेयर्स

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, हर्ष दुबे, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव, सूर्यांश शेडगे, मयंक यादव.

जिम्बाब्वे स्क्वॉड में शामिल प्लेयर्स

सिकंदर रजा (कप्तान), तनाका चिवंगा, ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन करेन, ब्रैड इवांस, वेस्ले मधेवी, तडिवनाशे मरुमनि, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डिओन मायर्स, मिलंटन शुम्बा, तफादजवा सिगा, रिचर्ड नगरवा, न्यूमैन न्यामुरी.