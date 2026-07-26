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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: प्रमोशन, रचनात्मक सफलता और रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

Meen Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: प्रमोशन, रचनात्मक सफलता और रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

Pisces Weekly Horoscope: क्या मीन राशि वालों को इस सप्ताह प्रमोशन का इंतजार खत्म होगा? व्यापार में कितना लाभ मिलेगा, प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएगा और परिवार में कौन-सी खुशियां दस्तक देंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:55 AM (IST)
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Meen Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और रिश्तों में मिलेगा सकारात्मक बदलाव

मीन राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह नई उपलब्धियों, मानसिक शांति और आर्थिक प्रगति का संकेत लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत रचनात्मक कार्यों और नई व्यावसायिक योजनाओं के साथ होगी. व्यापार में भरोसेमंद साझेदारों का साथ मिलेगा, वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहयोग और बेहतर माहौल का लाभ मिलेगा.

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए भी यह सप्ताह उत्साहजनक परिणाम लेकर आ सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिवार के साथ यात्रा की योजना बनने के योग हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह रचनात्मक सोच और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. भरोसेमंद साझेदारों के साथ किए गए निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. यदि आपका कारोबार विदेश या अंतरराष्ट्रीय सेवाओं से जुड़ा है, तो अच्छे मुनाफे के अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखने से आपकी साख मजबूत होगी.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर शांत और सहयोगपूर्ण वातावरण मिलेगा. सहकर्मियों का साथ मिलने से महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे होंगे. विदेश में कार्यरत लोगों को प्रमोशन या बेहतर पद से जुड़ी सकारात्मक खबर मिलने की संभावना है. कामकाजी महिलाओं को अपनी रचनात्मकता और प्रबंधन क्षमता के लिए सराहना मिलेगी. नई नौकरी शुरू करने वाले लोग नई तकनीक और कौशल सीखकर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहने की संभावना है. व्यापार से आय में वृद्धि के संकेत हैं और विदेश से जुड़े कार्यों में अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी और सही सलाह के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखकर बचत बढ़ाने का प्रयास करें, इससे भविष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में प्रेम, शांति और सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक, सामाजिक या शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम, विश्वास और एक-दूसरे के प्रति देखभाल पहले से अधिक बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों को भावनात्मक रूप से समझने वाला और भरोसेमंद साथी मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को मजबूत करेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में पूरा ध्यान रहेगा और मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. कलाकारों को अपने रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशंसा और सम्मान मिलेगा. खेल जगत से जुड़े लोग अपनी फिटनेस, लचीलापन और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग सेवा और जनकल्याण के कार्यों के माध्यम से अपनी पहचान मजबूत कर सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह राहत और संतुलन लेकर आएगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और नियमित दिनचर्या का सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा. योग, ध्यान और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. परिवार के साथ किसी जलाशय, समुद्र तट या प्राकृतिक स्थान की यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे तनाव कम होगा और मन प्रसन्न रहेगा. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक स्वस्थ, तरोताजा और सकारात्मक महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
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