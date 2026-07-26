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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 27 July 2026: सोमवार को चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, शनि देव चलेंगे उल्टी चाल, धनु और कुंभ राशि वालों की खुलेगी लॉटरी!

Kal Ka Rashifal 27 July 2026: सोमवार को चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, शनि देव चलेंगे उल्टी चाल, धनु और कुंभ राशि वालों की खुलेगी लॉटरी!

Kal Ka Rashifal 27 July 2026: सोमवार को आषाढ़ चतुर्दशी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का कल का भविष्यफल, शुभ चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल का समय. पढ़ें, कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 27 July 2026: सोमवार, 27 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए नई उम्मीदें और बड़े अवसर लेकर आने वाला है. कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का संयोग बन रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा धनु राशि में संचार करेंगे. इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का निर्माण हो रहा है, जबकि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.

27 जुलाई 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

  • तिथि: आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी (दोपहर 04:15 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि.
  • नक्षत्र व चंद्र राशि: मूला नक्षत्र (सुबह 10:29 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेंगे.
  • शुभ योग: वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग और भद्र योग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हेतु).
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक.
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक.
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 बजे से 09:00 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य से बचें).
  • शुभ दिशा: पूर्व दिशा (यात्रा के लिए शुभ).

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से दूसरों की मदद करने पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा.

व्यापार व लोन: बिजनेस डील को लेकर मन थोड़ा विचलित रह सकता है, नियमित मेडिटेशन का सहारा लें. यदि आपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया था, तो उसकी स्वीकृति की खुशखबरी मिल सकती है.

नौकरी व परिवार: ऑफिस में नया पद (प्रमोशन) मिल सकता है. आलस त्यागकर काम शुरू करें. नए संपर्क भविष्य में शुभ फल देंगे. घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नीला, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 3.

वृषभ राशि (Taurus) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे मानसिक व भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है.

व्यापार व राजनीति: जोश में आकर होश न खोएं और अनपेक्षित खर्चों से बचें. बिजनेस में कोई नकारात्मक समाचार मिलने से मन परेशान हो सकता है. राजनीतिक क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

नौकरी व सेहत: दफ्तर में उलझे हुए कामों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. किसी गलती के कारण जांच की नौबत आ सकती है, सतर्क रहें. छात्र और प्रतियोगी परीक्षार्थी खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 5, अनलक्की नं. - 1.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से शादीशुदा जीवन में छोटी-मोटी बहस से बचने की सलाह दी जाती है.

व्यापार व लाभ: सुनफा योग के प्रभाव से आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता हासिल होगी. कस्टमर्स को लुभाने के लिए नए तरीके और आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाएं.

नौकरी व रिश्ते: दफ्तर में आपका शानदार प्रदर्शन सीनियर्स को प्रभावित करेगा. लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा. सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहेंगे.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गोल्डन, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 4.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा 6ठे भाव में होने से किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी और सेहत में सुधार होगा.

व्यापार व फाइनेंस: व्यापार में आर्थिक स्थिरता लाने के प्रयास सफल होंगे. यदि कोई नया शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच करें.

नौकरी व परिवार: कार्यक्षेत्र में पराक्रम बढ़ेगा और बॉस आपके काम की मिसाल देंगे. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 2.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 5वें भाव में होने से अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.

व्यापार व लोन: बिजनेस लोन अप्रूव हो सकता है, जिससे वित्तीय रास्ते खुलेंगे. पुरानी व्यावसायिक समस्याओं का अंत होगा और आप नए सिरे से शुरुआत कर पाएंगे.

नौकरी व परिवार: नौकरीपेशा जातकों को भविष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा, अचानक वित्तीय लाभ मिल सकता है. लव लाइफ में रिश्ते को शादी का रूप देने का सही समय है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - मैरून, लक्की नं. - 5, अनलक्की नं. - 7.

कन्या राशि (Virgo) - सावधान रहें

चंद्रमा 4ठे भाव में होने से भूमि, मकान व संपत्ति के मामलों में परेशानी आ सकती है.

व्यापार व कानूनी मामले: जल्दबाजी या भावुकता में कोई बड़ा फैसला न लें. बिजनेस में नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा मामला कोर्ट-कचहरी तक जा सकता है. अत्यधिक स्टॉक खरीदने से बचें.

नौकरी व तनाव: ऑफिस में एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं. सहकर्मियों के साथ उग्र बहस से बचें और धैर्य रखें. घरेलू मोर्चे पर थोड़ा तनाव रह सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पर्पल, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 6.

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा 3रे भाव में गोचर करेंगे, जिससे पराक्रम बढ़ेगा और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.

व्यापार व निवेश: किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद रहेगी. हालांकि, अभी नया निवेश करने से बचें, थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा. दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

नौकरी व परिवार: आपका मैनेजमेंट शानदार रहेगा. अविवाहितों के लिए शादी के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और घर में मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी होगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - ऑरेंज, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 3.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा 2रे भाव में होने से धन और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव की स्थिति रह सकती है.

व्यापार व वाशि योग: वाशि योग के बनने से सरकारी क्षेत्र से बड़ा लाभ मिल सकता है. नया लोन लेने के बजाय अपनी पूंजी से बिजनेस की रफ्तार बढ़ाएं. कस्टमर की फीडबैक के अनुसार स्टॉक रखें.

नौकरी व परिवार: वर्कप्लेस में बदलाव करियर के लिए फायदेमंद रहेंगे. हालांकि, किसी को उधार देने से बचें. घर के मामलों में ज्यादा दखलअंदाजी न करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पीला, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 9.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की ताकत बढ़ेगी.

व्यापार व लाभ: लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. भाग्य का साथ मिलने से बड़े और लाभदायक सौदे फाइनल होंगे. आमदनी अपेक्षा से अधिक रहने की संभावना है.

नौकरी व परिवार: नौकरी में कठिन समस्याओं को आसानी से हल कर लेंगे. ऑफिस में आपका सौम्य व्यवहार सीनियर्स को प्रभावित करेगा. घर में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सफेद, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 6.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा 12वें भाव में होने से कानूनी दांव-पेच और अनचाहे खर्चों से सावधान रहने की जरूरत है.

व्यापार व सावधानियां: अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी किसी के साथ शेयर न करें. बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला न लें. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें.

नौकरी व वाणी: कार्यस्थल पर बदलाव संभव है. सहकर्मियों से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बिना सोचे कुछ न बोलें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - लाल, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 5.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे सामाजिक लोकप्रियता और बंपर लाभ मिलेगा.

व्यापार व सुनफा योग: सुनफा योग के प्रभाव से रुका हुआ पेमेंट अचानक वापस मिल जाएगा. व्यापारिक बाधाएं अपने आप दूर होंगी और मन प्रसन्न रहेगा.

नौकरी व लव लाइफ: दफ्तर में आपकी प्रतिभा की कदर होगी और बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा. लव रिलेशन में ओवर-कॉन्फिडेंट होकर कोई झूठा वादा न करें, बाद में परेशानी हो सकती है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 3.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप अपने कर्म क्षेत्र में प्रभावशाली और आकर्षक बने रहेंगे.

व्यापार व यात्रा: पैतृक बिजनेस में पिता की सलाह से बड़ा लाभ होगा. जिस काम के लिए लोन लिया है, उसी में लगाएं. फिलहाल बिजनेस यात्राएं टाल दें, नुकसान हो सकता है.

नौकरी व परिवार: ऑफिस में आ रही अड़चनें धीरे-धीरे खत्म होंगी. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. मैरिड लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - आसमानी नीला, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 1.

FAQs

27 जुलाई 2026 सोमवार को किन राशियों का भाग्य चमकेगा?
उत्तर: कल धनु, कुंभ, मिथुन और सिंह राशि वालों को वाशि और सुनफा योग के प्रभाव से बंपर धन लाभ, लोन की मंजूरी और रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा.

27 जुलाई को शुभ काम करने का सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है?
उत्तर: कल शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया).

3. 27 जुलाई को किन राशियों को कानूनी व कोर्ट-कचहरी के मामलों से बचना चाहिए?
उत्तर: कल कन्या, वृषभ और मकर राशि के लोगों को कागजी कार्रवाई और कानूनी मामलों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. भावुकता या जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 27 July 2026
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