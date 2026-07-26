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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी

'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी

Dharmendra Pradhan Resign: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का भी बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "यह मोदी सरकार के कौरवी शासन का अंत और विपक्ष के रूप में पांडवों का उदय है."

Written By : बलराम पांडेय |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jul 2026 01:19 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों को प्रदर्शन के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का भी बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "यह मोदी सरकार के कौरवी शासन का अंत और विपक्ष के रूप में पांडवों का उदय है." 

राज्यसभा में उपनेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है. उनका कहना है कि आज का सूरज एक नई रोशनी लेकर आया है. युवाओं के रूप में, राहुल गांधी के रूप में और एक मजबूत विपक्ष के रूप में  12 साल के कौरवी शासन के बाद अब पांडवों की वापसी हो चुकी है." 

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केंद्र सरकार पर प्रमोद तिवारी का तीखा प्रहार

केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, "चाहे दिल्ली की सड़कों पर बेटियों और नारी शक्ति का अपमान हो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो या तानाशाही लाठियों का प्रहार जब-जब नारी और जनता का अपमान होता है, तब-तब इतिहास बदलता है. 

उन्होंने आगे कहा, "कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है. देश को बेचने वाली और तानाशाही चलाने वाली इस बर्बर सरकार का अंत निश्चित है. पांडव लौट आए हैं, और जीत सच की होगी." बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से तमाम कांग्रेस नेता जमकर जश्न मना रहे हैं और सरकार पर हमला बोल रहे हैं. 

विपक्ष ने इस्तीफे को बताया देशभर के छात्रों की जीत

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों ने इसे देशभर में छात्रों और युवाओं के आंदोलन की जीत करार दिया है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी-भीम आर्मी के नेताओं ने कहा कि यह केवल शुरुआत है और अब सरकार को परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक पर सख्त कानून, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की जवाबदेही और छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने जैसे कदम उठाने होंगे.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 26 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Pramod Tiwari Dharmendra Pradhan CJP UP NEWS ​Dharmendra Pradhan CONGRESS
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