26 जनवरी 2026, वह तिथि जब देशवासी 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे. यह दिन संविधान और लोकतंत्र के साथ ही भारत माता के प्रति आस्था से भी जुड़ा है. भारत ऐसा देश है, जहां मातृभूमि को देवी स्वरूप पूजा जाता है. इसलिए देश के अलग-अलग हिस्सों में भारत माता को समर्पित मंदिर स्थापित हैं.