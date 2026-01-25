हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Republic Day 2026: भारत माता को समर्पित हैं ये प्रसिद्ध मंदिर, यहां झलकता है राष्ट्रभक्ति का स्वरूप

Republic Day 2026: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. भारत ऐसा देश है जहां मातृभूमि को देवी माना जाता है. यहां भारत माता को समर्पित कई मंदिर हैं, जोकि राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना का संगम हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 25 Jan 2026 06:11 PM (IST)
भारत माता के मंदिर

1/6
26 जनवरी 2026, वह तिथि जब देशवासी 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे. यह दिन संविधान और लोकतंत्र के साथ ही भारत माता के प्रति आस्था से भी जुड़ा है. भारत ऐसा देश है, जहां मातृभूमि को देवी स्वरूप पूजा जाता है. इसलिए देश के अलग-अलग हिस्सों में भारत माता को समर्पित मंदिर स्थापित हैं.
2/6
देशभर में देवी-देवताओं को समर्पित कई मंदिर हैं. लेकिन भारत माता को समर्पित ये मंदिर राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं. इनमें से कुछ मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध हैं. आइए जानते हैं भारत माता के इन मंदिरों के बारे में.
Published at : 25 Jan 2026 06:11 PM (IST)
Republic Day Gantantra Diwas India Republic Day Bharat Mata Bharat Mata Mandir Republic Day 2026

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
