माघ शुक्ल की सप्तमी तिथि पर रथ सप्तमी मनाई जाती है, जोकि आज रविवार 25 जनवरी 2026 को है. हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व होता है. लेकिन रविवार का दिन होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित है.