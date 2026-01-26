Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
Happy Republic Day 2026: श्रीनगर स्थित लाल चौक पर अहमदाबाद से आए पर्यटक अरुण ने गणतंत्र दिवस मनाया. तिरंगे के रंगों में रंगे अरुण ने हाथ में ब्रह्मोस मॉडल लेकर तिरंगा लहराया.
जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक स्थित घंटाघर पर इस बार गणतंत्र दिवस का अलग ही नजारा देखने को मिला. गुजरात के अहमदाबाद से आए एक पर्यटक ने यहां तिरंगा लहराकर और देशभक्ति के नारे लगाकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया.
तिरंगे के रंग में रंगा दिखा पर्यटक
पर्यटक अरुण अपने पूरे शरीर पर तिरंगे के रंगों से रंगा हुआ था. उसके हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल का एक छोटा मॉडल भी था और वह राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए “भारत माता की जय” के नारे लगा रहा था. लाल चौक पर मौजूद लोग और सुरक्षा बल भी कुछ देर के लिए इस दृश्य को देखते रह गए.
2022 से लगातार आ रहे हैं कश्मीर
अरुण ने कहा, “मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं. मैं वर्ष 2022 से लगातार यहां आ रहा हूं. यहां से मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज का युवा सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें साकार होते हुए भी देखता है.”
अपने बयान में अरुण ने आगे कहा, "यहां तिरंगा फहराना और लहराना पहले एक बड़ी चुनौती हुआ करता था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहां तिरंगा फहराया. उस समय हालात अच्छे नहीं थे. मैं 2022 से यहां अकेले ही आता रहा हूं और यहां तिरंगा लहराता रहा हूं…"
ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र
उन्होंने कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा जो पाकिस्तान आतंकवादियों ने पहलगाम में बेगुनाह लोगों को मारा था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने सिंदूर की ताकत बता दी थी.
लोगों ने की सराहना
लाल चौक पर मौजूद स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने अरुण के इस साहस और देशभक्ति की सराहना की. कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो और तस्वीरें भी बनाईं. गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह का दृश्य देखने को मिलने से इलाके में उत्साह और जोश का माहौल बन गया.
