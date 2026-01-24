दही-चीनी, काजल, कौआ की बीट… क्या आप भी इन 20 भारतीय अंधविश्वासों को मानते हैं? देखें फोटो

भारत एक प्राचीन देश हैं, जहां का इतिहास, धर्म, परंपराएं और सालों पुरानी मान्यताएं आज भी लोगों के बीच अपनी जड़े जमाएं हुए है. इसलिए यह मानना मुश्किल नहीं है कि, भारतीय लोगों आज भी कई तरह के अंधविश्वास को मानते हैं. कुछ अंधविश्वास उनकी आस्था से जुड़ी है, तो कई सादियों पुरानी परंपरा का पालन करती आ रही है. आज के इस लेख में हम जानेंगे 20 ऐसे अंधविश्वास जिनका आज भी अस्तित्व है (exist) है.