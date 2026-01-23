घर की रोशनी बदलते ही बदल सकता है मूड और नींद! जानिए वास्तु के हिसाब से सही लाइटिंग का तरीका?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रोशनी वो जीवन शक्ति है, जो वातावरण की ऊर्जाओं को प्रभावित करने का काम करता है. आंतिरक सजावट में प्रयुक्त प्रकाश व्यवस्था मनोदशा, सेहत, संबंध, नीद की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है. यही वजह है कि, वास्तु शास्त्र में प्रत्येक स्थान पर उपयुक्त तरह की रोशनी के प्रयोग पर खास जोर दिया गया है.