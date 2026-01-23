हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर की रोशनी बदलते ही बदल सकता है मूड और नींद! जानिए वास्तु के हिसाब से सही लाइटिंग का तरीका?

घर की रोशनी बदलते ही बदल सकता है मूड और नींद! जानिए वास्तु के हिसाब से सही लाइटिंग का तरीका?

Vastu Tips for Home: घर में रोशनी के होने से भी जरूरी है, सही और उपयुक्त प्रकाश जो आपकी ऊर्जाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाले. वास्तु शास्त्र में हर स्थान पर उपयुक्त तरह की रोशनी के प्रयोग करें.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 23 Jan 2026 05:54 PM (IST)
Vastu Tips for Home: घर में रोशनी के होने से भी जरूरी है, सही और उपयुक्त प्रकाश जो आपकी ऊर्जाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाले. वास्तु शास्त्र में हर स्थान पर उपयुक्त तरह की रोशनी के प्रयोग करें.

वास्तु के अनुसार घर लाइटिंग

1/5
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रोशनी वो जीवन शक्ति है, जो वातावरण की ऊर्जाओं को प्रभावित करने का काम करता है. आंतिरक सजावट में प्रयुक्त प्रकाश व्यवस्था मनोदशा, सेहत, संबंध, नीद की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है. यही वजह है कि, वास्तु शास्त्र में प्रत्येक स्थान पर उपयुक्त तरह की रोशनी के प्रयोग पर खास जोर दिया गया है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रोशनी वो जीवन शक्ति है, जो वातावरण की ऊर्जाओं को प्रभावित करने का काम करता है. आंतिरक सजावट में प्रयुक्त प्रकाश व्यवस्था मनोदशा, सेहत, संबंध, नीद की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है. यही वजह है कि, वास्तु शास्त्र में प्रत्येक स्थान पर उपयुक्त तरह की रोशनी के प्रयोग पर खास जोर दिया गया है.
2/5
वास्तु विशेषज्ञों के मुताबिक, सुनियोजित प्रकाश व्यवस्था करीब 80 प्रतिशत घरों में ऊर्जा प्रवाह और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाने का काम करती है. गर्म और ठंडी दोनों ही तरह की रोशनी जरूरी है, और उनकी स्थिति घर में सामंजस्य को प्रभाविक करती है.
वास्तु विशेषज्ञों के मुताबिक, सुनियोजित प्रकाश व्यवस्था करीब 80 प्रतिशत घरों में ऊर्जा प्रवाह और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाने का काम करती है. गर्म और ठंडी दोनों ही तरह की रोशनी जरूरी है, और उनकी स्थिति घर में सामंजस्य को प्रभाविक करती है.
Published at : 23 Jan 2026 05:54 PM (IST)
Vastu Tips For Home Vastu Tips Vastu Shastra

