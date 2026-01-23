बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा केवल परंपरा ही नहीं है, बल्कि इससे पौराणिक, धार्मिक और प्राकृतिक कारण भी जुड़े हैं. मान्यता है कि, बसंत पंचमी पर कामदेव और रति की पूजा से वैवाहिक जीवन में प्रेम और आकर्षण बढ़ता है.