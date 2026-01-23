एक्सप्लोरर
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कामदेव और रति की पूजा क्यों, वजह जानकर चौंक जाएंगे
Basant Panchami 2026 Today: बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा होती है और यह दिन वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, आज के दिन कामदेव और रति की पूजा का भी महत्व है.
बसंत पंचमी 2026
Published at : 23 Jan 2026 01:03 PM (IST)
