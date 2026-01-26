यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज

दुनिया में हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं कि दिन के बाद रात आती है और सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता है. लेकिन क्या हो अगर आपको बताया जाए कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां दो महीने तक सूरज डूबता ही नहीं. न पूरी रात होती है, न घना अंधेरा. आधी रात में भी आसमान में सूरज दिखाई देता रहता है और चारों तरफ हल्की रोशनी बनी रहती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों इसी अनोखे देश को लेकर लोग हैरान हैं और इसे प्रकृति का सबसे बड़ा करिश्मा बता रहे हैं.

इस देश में 2 महीने तक कभी नहीं आती रात

हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, जिसे पूरी दुनिया में Midnight Sun यानी आधी रात के सूरज की धरती कहा जाता है. नॉर्वे ऐसा देश है जहां हर साल कुछ महीनों के लिए समय मानो रुक सा जाता है. यहां शाम तो होती है, लेकिन रात कभी नहीं आती. दरअसल नॉर्वे आर्कटिक सर्कल के बेहद करीब स्थित है. इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे बाकी देशों से अलग बनाती है. हर साल मई से जुलाई तक करीब 76 दिनों तक यहां सूरज अस्त नहीं होता. सूरज क्षितिज के पास ही घूमता रहता है और पूरी तरह से नीचे नहीं जाता. इसी वजह से आधी रात में भी आसमान में उजाला बना रहता है.

जानिए इसके पीछे की वजह

इस दौरान पृथ्वी का घूर्णन अंधेरे को नॉर्वे के आसपास के इलाकों तक तो ले जाता है, लेकिन नॉर्वे को पूरी तरह से ढक नहीं पाता. अंधेरा जैसे इस देश को छूकर निकल जाता है. यही वजह है कि यहां केवल हल्की सी शाम होती है, लेकिन असली रात नहीं आती. सोशल मीडिया पर जब नॉर्वे के मिडनाइट सन की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं, तो लोग हैरानी जताते हैं. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि क्या यहां के लोग दो महीने तक सोते नहीं हैं. दिन और रात में फर्क कैसे करते हैं.

सोशल मीडिया पर अचानक शुरू हुई नार्वे को लेकर बहस

इसी वजह से नॉर्वे को दुनिया का सबसे अनोखा देश कहा जाता है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे धरती का जादू बता रहे हैं. कोई लिख रहा है कि यहां तो नींद भी कंफ्यूज हो जाती होगी. तो कोई कह रहा है कि काश हमारे जीवन में भी अंधेरा इतना कम होता. कुल मिलाकर नॉर्वे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है, जो हर साल दुनिया को याद दिलाता है कि पृथ्वी आज भी इंसानों को हैरान करने की ताकत रखती है.

