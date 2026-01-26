हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज

यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज

हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, जिसे पूरी दुनिया में Midnight Sun यानी आधी रात के सूरज की धरती कहा जाता है. नॉर्वे ऐसा देश है जहां हर साल कुछ महीनों के लिए समय मानो रुक सा जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Jan 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं कि दिन के बाद रात आती है और सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता है. लेकिन क्या हो अगर आपको बताया जाए कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां दो महीने तक सूरज डूबता ही नहीं. न पूरी रात होती है, न घना अंधेरा. आधी रात में भी आसमान में सूरज दिखाई देता रहता है और चारों तरफ हल्की रोशनी बनी रहती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों इसी अनोखे देश को लेकर लोग हैरान हैं और इसे प्रकृति का सबसे बड़ा करिश्मा बता रहे हैं.

इस देश में 2 महीने तक कभी नहीं आती रात

हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, जिसे पूरी दुनिया में Midnight Sun यानी आधी रात के सूरज की धरती कहा जाता है. नॉर्वे ऐसा देश है जहां हर साल कुछ महीनों के लिए समय मानो रुक सा जाता है. यहां शाम तो होती है, लेकिन रात कभी नहीं आती. दरअसल नॉर्वे आर्कटिक सर्कल के बेहद करीब स्थित है. इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे बाकी देशों से अलग बनाती है. हर साल मई से जुलाई तक करीब 76 दिनों तक यहां सूरज अस्त नहीं होता. सूरज क्षितिज के पास ही घूमता रहता है और पूरी तरह से नीचे नहीं जाता. इसी वजह से आधी रात में भी आसमान में उजाला बना रहता है.

जानिए इसके पीछे की वजह

इस दौरान पृथ्वी का घूर्णन अंधेरे को नॉर्वे के आसपास के इलाकों तक तो ले जाता है, लेकिन नॉर्वे को पूरी तरह से ढक नहीं पाता. अंधेरा जैसे इस देश को छूकर निकल जाता है. यही वजह है कि यहां केवल हल्की सी शाम होती है, लेकिन असली रात नहीं आती. सोशल मीडिया पर जब नॉर्वे के मिडनाइट सन की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं, तो लोग हैरानी जताते हैं. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि क्या यहां के लोग दो महीने तक सोते नहीं हैं. दिन और रात में फर्क कैसे करते हैं.

यह भी पढ़ें: दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम

सोशल मीडिया पर अचानक शुरू हुई नार्वे को लेकर बहस

इसी वजह से नॉर्वे को दुनिया का सबसे अनोखा देश कहा जाता है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे धरती का जादू बता रहे हैं. कोई लिख रहा है कि यहां तो नींद भी कंफ्यूज हो जाती होगी. तो कोई कह रहा है कि काश हमारे जीवन में भी अंधेरा इतना कम होता. कुल मिलाकर नॉर्वे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है, जो हर साल दुनिया को याद दिलाता है कि पृथ्वी आज भी इंसानों को हैरान करने की ताकत रखती है.

यह भी पढ़ें: पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

Published at : 26 Jan 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Norway Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
Advertisement

वीडियोज

77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
गणतंत्र दिवस पर अभेद किले में तब्दील दिल्ली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर
Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
क्रिकेट
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
ट्रेंडिंग
यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज
यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन
महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन
जनरल नॉलेज
Lab Diamonds: क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget