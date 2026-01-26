हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत

विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत

IND VS NZ: गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. इसी के साथ, सूर्यकुमार यादव ने विराट कोहली को कप्तानी में पीछे छोड़ दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 26 Jan 2026 08:36 AM (IST)
Suryakumar Yadav Surpassed Virat Kohli In T20I Captaincy: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला भी टीम इंडिया ने अपने नाम किया. ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया को 8 विकेट से जीत मिली. गुवाहाटी में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 153 रन बना पाई. भारतीय टीम ने लक्ष्य को सिर्फ 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया, जिसमें सूर्यकुमार यादव ने 57 रनों की कप्तानी पारी खेली और टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी ताबड़तोड़ 20 गेंदों में 68 रन बनाए.

सूर्यकुमार यादव ने विराट कोहली को कप्तानी में पछाड़ा 

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक और सीरीज अपने नाम कर ली. गुवाहाटी टी20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार की कप्तानी में टीम इंडिया ने 33वां टी20 इंटरनेशनल मैच जीता. इसी के साथ उन्होंने बतौर कप्तान भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने के मामले में पूर्व कप्तान विराट कोहली को पछाड़ दिया है. विराट की कप्तानी में भारत ने कुल 32 मैच जीते थे. सूर्यकुमार यादव ने ये कारनामा सिर्फ 41 मैचों में किया है, जबकि विराट कोहली ने 50 मैचों में भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम की कप्तानी की थी.

रोहित शर्मा और एमएस धोनी से पीछे हैं सूर्यकुमार यादव

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तानों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर हैं. सूर्यकुमार यादव अब सिर्फ रोहित शर्मा और एमएस धोनी पीछे हैं. रोहित बतौर कप्तान 50 टी20 इंटरनेशनल मैच जीत के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर धोनी हैं. धोनी की कप्तानी टीम इंडिया को 42 टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत मिली है. 

बता दें, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खास बात ये भी है कि टीम इंडिया ने अभी तक एक भी टी20 इंटरनेशनल सीरीज उनकी कप्तानी में नहीं हारी है. सूर्यकुमार की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 10वीं टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है. उनकी कप्तानी में 9 सीरीज में जीत मिली है, जबकि एक सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी.

Published at : 26 Jan 2026 08:36 AM (IST)
Cricket News VIRAT KOHLI Rohit SHarma MS DHONI SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ
