माघ स्नान के दौरान संगम में सिर से नदी में डुबकी लगाई जाती है लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए. ऐसे में जया एकादशी पर माघ स्नान नहीं किया जाता है.