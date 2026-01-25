हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Magh Snan 2026: माघ पूर्णिमा से पहले क्या एकादशी पर भी होगा माघ स्नान ?

Magh Snan 2026: माघ पूर्णिमा से पहले क्या एकादशी पर भी होगा माघ स्नान ?

Magh Snan 2026: प्रयागराज में संगम किनारे माघ मेले की धूम है. प्रमखु तिथियों पर यहां लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं. माघ पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है लेकिन क्या एकादशी पर स्नान होगा जानें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 25 Jan 2026 06:57 AM (IST)
Magh Snan 2026: प्रयागराज में संगम किनारे माघ मेले की धूम है. प्रमखु तिथियों पर यहां लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं. माघ पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है लेकिन क्या एकादशी पर स्नान होगा जानें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 25 Jan 2026 06:57 AM (IST)

माघ स्नान 2026

1/6
माघ मेले में कुछ 6 प्रमुख स्नान हैं. एकादशी का दिन विष्णु जी को समर्पित है, माघ महीने में जया एकादशी 29 जनवरी 2026 है. इस दिन जप-तप का विशेष महत्व है.
माघ मेले में कुछ 6 प्रमुख स्नान हैं. एकादशी का दिन विष्णु जी को समर्पित है, माघ महीने में जया एकादशी 29 जनवरी 2026 है. इस दिन जप-तप का विशेष महत्व है.
2/6
माघ स्नान के दौरान संगम में सिर से नदी में डुबकी लगाई जाती है लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए. ऐसे में जया एकादशी पर माघ स्नान नहीं किया जाता है.
माघ स्नान के दौरान संगम में सिर से नदी में डुबकी लगाई जाती है लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए. ऐसे में जया एकादशी पर माघ स्नान नहीं किया जाता है.
Published at : 25 Jan 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Magh Mela 2026 Magh Purnima 2026 Jaya Ekadashi 2026 Magh Snan 2026

