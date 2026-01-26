'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार

'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
लाफ्टर शेफ 3 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है. इस दौरान टीम कांटा और टीम छुरी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था. दोनों टीमों को शेफ हरपाल ने मालपुआ बनाने का चैलेंज दिया था.
टीवी के पॉपुलर रिएलिटी शो लाफ्टर शेफ 3 को जन्नउसका विनर मिल चुका है. 25 जनवरी यानी रविवार को इस शो के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया था. इस दौरान जन्नत जुबैर, अभिषेक कुमार, अली गोनी, कृष्णा अभिषेक, समर्थ जुरेल और कश्मीरा शाह की टीम कांटा ने ट्रॉफी अपने नाम किया.इस दौरान टीम कांटा का मुकाबला सीधे तौर पर टीम छुरी से देखने को मिला.
टीम छुरी में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव, ईशा मालवीय, विवियन डिसेना, ईशा सिंह, गुरमीत चौधरी और देबिना बैनर्जी जैसे कलाकार शामिल थे.शेफ हरपाल सिंउसके ह सोखी ने फिनाले में ट्विस्ट का तड़का लगाते हुए मालपुआ बनाने का चैलेंज दिया.
भारती सिंह भी फिनाले में आईं नजर
टीम कांटा ने अपनी क्रिएशन से हर किसी का दिल जीत लिया.उसके बाद टीम कांटा ने स्टार शेप वाली ट्रॉफी अपने नाम कर ली और टीम छुरी को हरा दिया.इसके बाद शो की होस्ट भारती सिंह जो काफी दिनों से मैटरनिटी लीव पर थीं, उन्होंने भी एक छोटे से ब्रेक के बाद फिनाले के एपिसोड में वापस आईं.
भारती ने अपनी कॉमेडी और हाजिरजवाबी से एक बार फिर से फिनाले के माहौल को खुशनुमा बना दिया.हालांकि, कलर्स चैनल ने कांटा टीम के जरिए जीती गई पुरस्कार राशि की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. अली गोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया.
View this post on Instagram
शो को जीतने के बाद टीम कांटा का हिस्सा रहे अली गोनी ने टीम पर प्यार बरसाने के लिए अपने फैंस को धन्यवाद कहा है.पोस्ट शेयर करते हुए अली गोनी ने कैप्शन में लिखा,'हम सबको इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद..मिलते हैं लाफ्यर शेफ्स 3.0 में.'बता दें लाफ्टर शेफ के पहले दो सीजन भी काफी पॉपुलर रहे हैं.
शो की थीम को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस शो में टीवी सेलेब्स कुकिंग करते हुए नजर आते हैं. इस शो में खूब कॉमेडी का तडका भी लगता है. कई बार ये शो टीआऱपी लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित हुई है.
ये भी पढ़ें:-Border 2 Worldwide BO Day 3: दुनियाभर में ‘बॉर्डर 2’ का कहर, तीसरे दिन 150 करोड़ के हुई पार, 'जाट' के उड़ा दिए परखच्चे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL