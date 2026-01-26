महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमहिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन

Lakhpati Didi Yojana: महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार की एक खास योजना इन दिनों चर्चा में है. जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Jan 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

Lakhpati Didi Yojana: भारत सरकार देश की महिलाओं के लिए लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा मकसद उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. आज महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं. बल्कि बिजनेस, स्टार्टअप, खेती, डेयरी और सर्विस सेक्टर तक अपनी पहचान बना रही हैं. इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक खास योजना शुरू की है जिसका नाम है लखपति दीदी योजना.

यह स्कीम उन महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है. जो खुद का काम शुरू करना चाहती हैं या पहले से चल रहे छोटे व्यवसाय को बड़ा बनाना चाहती हैं. इस योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है. जिससे पैसों की कमी उनके सपनों के बीच दीवार न बन सके. जान लें योजना की पूरी जानकारी.

क्या है लखपति दीदी योजना?

लखपति दीदी योजना की शुरुआत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई है. इस स्कीम के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन मिल सकता है. इस रकम का इस्तेमाल महिलाएं स्वरोजगार शुरू करने, छोटा उद्योग लगाने या अपने मौजूदा काम को बढ़ाने में कर सकती हैं. सरकार इस योजना में लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है. जिससे महिलाओं पर असली ब्याज का बोझ नहीं पड़ता.

यही वजह है कि यह स्कीम बैंक लोन की तुलना में ज्यादा राहत देने वाली बन जाती है. खेती, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और सर्विस सेक्टर जैसे कई क्षेत्रों में इस योजना के जरिए महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है.

कौन ले सकता है लाभ?

लखपति दीदी योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं. जो किसी मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों. इस स्कीम के तहत सिर्फ लोन ही नहीं. बल्कि महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है. यानी सरकार चाहती है कि महिलाएं सिर्फ पैसा लें ही नहीं. बल्कि सही ट्रेनिंग लेकर टिकाऊ बिजनेस खड़ा करें. योजना का मकसद महिलाओं की सालाना आय को बढ़ाकर उन्हें लखपति दीदी बनाना है. इसी वजह से उन्हें बाजार से जोड़ने प्रोडक्ट बेचने और काम को प्रोफेशनल तरीके से चलाने में भी मदद मिलती है.

कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं ले सकती हैं. आवेदन के लिए सबसे पहले किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना जरूरी है. इसके बाद वहां से कौशल प्रशिक्षण लेकर अपना एक साफ बिजनेस प्लान तैयार करना होता है, जिसमें काम से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होती है. महिलाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. इसके अलावा स्थानीय SHG कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग या नजदीकी बैंक में जाकर ऑफलाइन फॉर्म जमा करने का ऑप्शन भी मौजूद है. 

Published at : 26 Jan 2026 10:10 AM (IST)
Utility News Schemes For Women Lakhpati Didi
