2026 में खगोलीय धमाका! ग्रहण, सुपरमून और उल्कापात का अद्भुत नजारा, जानें कब और कैसे देखें?

इस साल 3 सुपरमून दिखने का अनुमान है. जिसमें पहला वुल्फ फुल मूनस शनिवार 3 जनवरी को हो चुका है. पृथ्वी के बेहद नजदीक होने के कारण ये चांद सामान्य से कई गुना चमकीला और भरे हुए दिखते हैं.