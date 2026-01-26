टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग

Maine Plane Crash: अमेरिका के मेन (Maine) राज्य के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात एक बड़ा विमान टेकऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. Federal Aviation Administration (FAA) के अनुसार, Bombardier Challenger 600 विमान रविवार रात लगभग 7:45 बजे उड़ान भरते समय क्रैश हो गया.

इस विमान में कुल आठ लोग सवार थे. अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. घटना के तुरंत बाद FAA और NTSB (National Transportation Safety Board) ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सामने आई बड़ी वजह

मौसम खराब होने की भी बात सामने आ रही है, जिसे हादसे की एक संभावित वजह माना जा रहा है. FAA ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि Bombardier Challenger 600 विमान मेन के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेकऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. घटना की जांच FAA और NTSB संयुक्त रूप से कर रहे हैं.

जारी किया गया बयान

The New York Times की रिपोर्ट के अनुसार, बैंगोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रवक्ता एमी थिबोडो ने एक बयान में कहा कि दुर्घटनास्थल पर आपातकालीन दल के पहुंचने के कारण रविवार को हवाई अड्डा बंद रहा. बयान में दुर्घटना के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन निवासियों को उस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई. थिबोडो ने बयान में कहा, "हम इस समय कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं." रविवार को पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भीषण शीतकालीन तूफान कहर बरपा रहा था, जिसके कारण देशभर में हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.