हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वटेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग

टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग

Maine Plane Crash: अमेरिका के मेन राज्य के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात 7:45 बजे टेकऑफ के दौरान Bombardier Challenger 600 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Jan 2026 09:49 AM (IST)
Preferred Sources

Maine Plane Crash: अमेरिका के मेन (Maine) राज्य के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात एक बड़ा विमान टेकऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. Federal Aviation Administration (FAA) के अनुसार, Bombardier Challenger 600 विमान रविवार रात लगभग 7:45 बजे उड़ान भरते समय क्रैश हो गया.

इस विमान में कुल आठ लोग सवार थे. अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. घटना के तुरंत बाद FAA और NTSB (National Transportation Safety Board) ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सामने आई बड़ी वजह

मौसम खराब होने की भी बात सामने आ रही है, जिसे हादसे की एक संभावित वजह माना जा रहा है. FAA ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि Bombardier Challenger 600 विमान मेन के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेकऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. घटना की जांच FAA और NTSB संयुक्त रूप से कर रहे हैं.

जारी किया गया बयान

The New York Times की रिपोर्ट के अनुसार, बैंगोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रवक्ता एमी थिबोडो ने एक बयान में कहा कि दुर्घटनास्थल पर आपातकालीन दल के पहुंचने के कारण रविवार को हवाई अड्डा बंद रहा. बयान में दुर्घटना के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन निवासियों को उस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई. थिबोडो ने बयान में कहा, "हम इस समय कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं." रविवार को पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भीषण शीतकालीन तूफान कहर बरपा रहा था, जिसके कारण देशभर में हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

Published at : 26 Jan 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News Maine Plane Crash Bangor International Airport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
Advertisement

वीडियोज

77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
गणतंत्र दिवस पर अभेद किले में तब्दील दिल्ली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर
Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
क्रिकेट
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
ट्रेंडिंग
यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज
यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन
महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन
जनरल नॉलेज
Lab Diamonds: क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget