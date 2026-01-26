क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?

लैब में बने हीरे असली हीरे होते हैं नकली नहीं. उनका केमिकल कंपोजिशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कठोरता और चमक प्राकृतिक हीरों जैसी ही होती है. यहां तक की एक्सपर्ट जेमोलॉजिस्ट को भी उन्हें पहचान के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है.