हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLab Diamonds: क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?

Lab Diamonds: क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?

Lab Diamonds: पारंपरिक तरीके से हीरे धरती के अंदर बनते हैं. लेकिन क्या लैब में भी हीरे बनाए जा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Jan 2026 10:06 AM (IST)
Lab Diamonds: पारंपरिक तरीके से हीरे धरती के अंदर बनते हैं. लेकिन क्या लैब में भी हीरे बनाए जा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Lab Diamonds: हीरे को कभी एक प्राकृतिक चमत्कार माना जाता था. यह अरबों सालो में धरती के अंदर काफी ज्यादा गर्मी और दबाव में बनते थे. लेकिन मॉडर्न साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हीरे लैब में भी बनाए जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि नेचुरल प्रोसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है.

लैब में बने हीरे असली हीरे होते हैं नकली नहीं. उनका केमिकल कंपोजिशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कठोरता और चमक प्राकृतिक हीरों जैसी ही होती है. यहां तक की एक्सपर्ट जेमोलॉजिस्ट को भी उन्हें पहचान के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है.
लैब में बने हीरे असली हीरे होते हैं नकली नहीं. उनका केमिकल कंपोजिशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कठोरता और चमक प्राकृतिक हीरों जैसी ही होती है. यहां तक की एक्सपर्ट जेमोलॉजिस्ट को भी उन्हें पहचान के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है.
हीरे हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर या फिर केमिकल वेपर डिपोजिशन तरीकों से बनाए जाते हैं. दोनों ही प्राकृतिक हीरा बनाने वाले माहौल को दोहराते हैं. लेकिन कंट्रोल लैब की स्थितियों में अरबों सालों के बजाय हफ्तों में ही हीरे बन जाते हैं.
हीरे हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर या फिर केमिकल वेपर डिपोजिशन तरीकों से बनाए जाते हैं. दोनों ही प्राकृतिक हीरा बनाने वाले माहौल को दोहराते हैं. लेकिन कंट्रोल लैब की स्थितियों में अरबों सालों के बजाय हफ्तों में ही हीरे बन जाते हैं.
Published at : 26 Jan 2026 10:06 AM (IST)
Natural Diamonds Lab Diamonds Diamond Cost

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, इस कुकिंग बैटल में दी करण कुंद्र की टीम को मात
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
गणतंत्र दिवस पर अभेद किले में तब्दील दिल्ली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर
Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand

