एक्सप्लोरर
Lab Diamonds: क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
Lab Diamonds: पारंपरिक तरीके से हीरे धरती के अंदर बनते हैं. लेकिन क्या लैब में भी हीरे बनाए जा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Lab Diamonds: हीरे को कभी एक प्राकृतिक चमत्कार माना जाता था. यह अरबों सालो में धरती के अंदर काफी ज्यादा गर्मी और दबाव में बनते थे. लेकिन मॉडर्न साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हीरे लैब में भी बनाए जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि नेचुरल प्रोसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है.
1/6
2/6
Published at : 26 Jan 2026 10:06 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
जनरल नॉलेज
10 Photos
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर किन राज्यों की झांकियां निकलेंगी, ये कौन और कैसे किया जाता है तय?
जनरल नॉलेज
6 Photos
आखिर ब्रज में 40 दिन तक क्यों मनाई जाती है होली? जानें इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण
जनरल नॉलेज
7 Photos
प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन का इंजन क्यों चलता रहता है, क्या इससे ईंधन बर्बाद नहीं होता या कुछ और है वजह?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
इंडिया
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' की विनर बनी कृष्णा अभिषेक की टीम, करण कुंद्र की टीम के हाथ लगी हार
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion