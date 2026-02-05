हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Premanand Ji Maharaj: पापी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य, प्रेमानंद महाराज ने आखिर ऐसा क्यों कहा?

Premanand Ji Maharaj: पापी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य, प्रेमानंद महाराज ने आखिर ऐसा क्यों कहा?

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि, पापी व्यक्ति की मदद करना पुण्य का काम है. क्योंकि भगवान हमें ऐसे लोगों की मदद करने का मौका देते हैं. सेवा भाव तो मानवीय संवेदना का उदाहरण है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 Feb 2026 05:25 PM (IST)
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि, पापी व्यक्ति की मदद करना पुण्य का काम है. क्योंकि भगवान हमें ऐसे लोगों की मदद करने का मौका देते हैं. सेवा भाव तो मानवीय संवेदना का उदाहरण है.

प्रेमानंद महाराज

1/6
जब भी हम बुरी हालत में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि, जरूर यह अपने बुरे कर्मों या पापों की सजा भोग रहा होगा. इसलिए भी कई बार हम पापी व्यक्तियों की मदद करने से पीछे हट जाते हैं.
जब भी हम बुरी हालत में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि, जरूर यह अपने बुरे कर्मों या पापों की सजा भोग रहा होगा. इसलिए भी कई बार हम पापी व्यक्तियों की मदद करने से पीछे हट जाते हैं.
2/6
जब भी हम बुरी हालत में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि, जरूर यह अपने बुरे कर्मों या पापों की सजा भोग रहा होगा. इसलिए भी कई बार हम पापी व्यक्तियों की मदद करने से पीछे हट जाते हैं.
जब भी हम बुरी हालत में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि, जरूर यह अपने बुरे कर्मों या पापों की सजा भोग रहा होगा. इसलिए भी कई बार हम पापी व्यक्तियों की मदद करने से पीछे हट जाते हैं.
Published at : 05 Feb 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Premanand Ji Maharaj Premanand Maharaj

ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
