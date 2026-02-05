एक्सप्लोरर
Premanand Ji Maharaj: पापी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य, प्रेमानंद महाराज ने आखिर ऐसा क्यों कहा?
Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि, पापी व्यक्ति की मदद करना पुण्य का काम है. क्योंकि भगवान हमें ऐसे लोगों की मदद करने का मौका देते हैं. सेवा भाव तो मानवीय संवेदना का उदाहरण है.
प्रेमानंद महाराज
Published at : 05 Feb 2026 05:25 PM (IST)
