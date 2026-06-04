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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVaibhav Suryavanshi: नाम, नंबर और मंगल ने बनाया वैभव को स्टार! क्या आपकी संतान में भी है यह योग?

Vaibhav Suryavanshi: नाम, नंबर और मंगल ने बनाया वैभव को स्टार! क्या आपकी संतान में भी है यह योग?

Vaibhav Suryavanshi: अंक ज्योतिष के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी के नाम में नेतृत्व, प्रसिद्धि और सफलता के संकेत हैं. जबकि मंगल ग्रह की मजबूत ऊर्जा उन्हें साहसी, प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाती है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Jun 2026 04:55 AM (IST)
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Vaibhav Suryavanshi: भारतीय क्रिकेट जगत के उतभरते युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम इन दिनों काफी चर्चा में हैं. वैभव जब भी मैदान में उतरते हैं, नए-नए रिकॉर्ड बनाकर चर्चित हो जाते हैं. हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में भी वैभव ने अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. मजह 15 साल की उम्र में यह प्रसिद्धि हासिल करना सच में साधारण बात नहीं हो सकती.

ज्योतिष की माने तो किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके नाम, मूलांक और कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति की भी खास भूमिका होती है. इसलिए ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति का मूलांक, नेम एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी के नाम के पीछे का राज, जिससे सफलता उनके कदम चूम रही है.

वैभव सूर्यवंशी की कुंडली (Vaibhav Suryavanshi Horoscope)

इंटरनेट पर उपलब्ध जन्म विवरणों के आधार पर बिहार के समस्तीपुर में जन्मे बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की कुंडली काफी प्रभावशाली है. ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार उनकी कुंडली में धनु लग्न है, जहां राहु और चंद्रमा की युति बनी है. धनु राशि में राहु और चंद्रमा का यह संयोग व्यक्ति को बड़े सपने देखने वाला, महत्वाकांक्षी और कम उम्र में पहचान दिलाने वाला माना जाता है.

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कुंडली के तीसरे भाव में स्थित शुक्र और नेपच्यून का प्रभाव वैभव को आकर्षक बल्लेबाजी शैली, बेहतरीन टाइमिंग और खेल के प्रति स्वाभाविक रचनात्मकता प्रदान करता है. वहीं चौथे भाव में सूर्य, बुध, गुरु और मंगल की उपस्थिति एक विशेष योग का निर्माण कर रही है, जो खेल के क्षेत्र में मजबूत तकनीक, मानसिक दृढ़ता और शारीरिक क्षमता का संकेत देती है.


Vaibhav Suryavanshi: नाम, नंबर और मंगल ने बनाया वैभव को स्टार! क्या आपकी संतान में भी है यह योग?

दशम भाव में विराजमान शनि यह दर्शाते हैं कि वैभव अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयासों के दम पर ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वर्ष 2026 से शुरू हुई मंगल महादशा (Mangal Mahadasha) उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. मंगल की यह अवधि साहस, आक्रामकता और उपलब्धियों में वृद्धि का संकेत देती है. इसका असर उनके प्रदर्शन में भी देखने को मिला, जब आईपीएल 2026 में उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया और एक ही सीजन में 72 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया.

V अक्षर के लोग कैसे होते है?

नाम ज्योतिष (Name Astrology) की माने तो जिनका नाम अंग्रेजी अक्षर के ‘V’ से शुरू होता है वे काफी मेहनती और आत्मविश्वासी होते हैं. इनका फोकस हमेशा अपने लक्ष्य पर होता है. वैभव सूर्यवंशी में भी ये खूबियां दिखाई पड़ती है.

‘वैभव सूर्यवंशी’ नाम में है राजयोग

वैभव नाम का अर्थ होता है ऐश्वर्य, समृद्धि, भव्यता, महिमा या धन. वहीं सूर्यवंशी उनके नाम का दूसरा भाग है, जिसका संबंध सूर्य देव के वंशज से जुड़ा है. इस प्रकार वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम है, जो प्रकाश, परंपरा और गौरव से जुड़ा हुआ है. यह नाम सूर्य वंश की परंपरा को दर्शाता है, जो भारतीय इतिहास में भगवान राम जैसे आदर्श पुरुषों से जुड़ा है.

वैभव सूर्यवंशी की ख्याति में मंगल की अहम भूमिका (Numerology Number 9)

अंकशास्त्र अनुसार, वैभव का मूलांक 9 है. वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ है. जन्म तारीख के अनुसार उनका मूलांक 9 (2+7=9) बनता है. ज्योतिष में इस अंक के स्वामी मंगल माने गए हैं, जो ग्रहों का सेनापति हैं. इस कारण मूलांक 9 वालों में एक योद्धा की ताकत देखने को मिलती है और योद्धा को हराना पाना लगभग असंभव होता है. मंगल की अपार शक्ति के कारण ही इस मूलांक वाले लोग मेहनती और महत्वाकांशी होते हैं.


Vaibhav Suryavanshi: नाम, नंबर और मंगल ने बनाया वैभव को स्टार! क्या आपकी संतान में भी है यह योग?

मंगल देव भूमि पुत्र और शारीरिक शक्ति के कारक भी हैं. इसलिए इस मूलांक वाले जम जमीन पर उतरते हैं तो खेलकूद, सेना या पुलिस जैसे क्षेत्रों में बहुत नाम कमाते हैं. मंगल के शुभ प्रभाव के कारण ही इस मूलांक के लोगों में गजब का स्टैमिना होती है, जिससे ये जल्दी थकते नहीं है. ये शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हैं. वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी में भी मंगल का साहस, जुनून और आत्मविश्वास साफ नजर आता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 04 Jun 2026 04:55 AM (IST)
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