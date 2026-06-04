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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 4 जून को मकर राशि में चंद्रमा का बड़ा गोचर, इन 5 राशियों के लिए 'खतरे की घंटी' या 'धन की वर्षा'? जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal: 4 जून को मकर राशि में चंद्रमा का बड़ा गोचर, इन 5 राशियों के लिए 'खतरे की घंटी' या 'धन की वर्षा'? जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 4 June 2026: चंद्रमा का मकर राशि में गोचर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव. जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 Jun 2026 05:12 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज 4 जून 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अत्यंत प्रभावशाली रहने वाला है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं. ग्रहों की इस नई स्थिति और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आज कई राशियों के लिए करियर और धन लाभ के नए द्वार खुलने वाले हैं.

विशेष रूप से, मेष राशि में मंगल और मिथुन राशि में बुध-शुक्र की युति आज कुछ खास जातकों के लिए आकस्मिक धन लाभ और पदोन्नति के योग बना रही है.

Aaj Ka Rashifal: 4 जून को मकर राशि में चंद्रमा का बड़ा गोचर, इन 5 राशियों के लिए 'खतरे की घंटी' या 'धन की वर्षा'? जानें अपनी राशि का हाल

चाहे आप निवेश की योजना बना रहे हों या किसी नए काम की शुरुआत, आज के अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल के समय को जानकर ही कदम बढ़ाएं. आइए, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं ताकि आप अपने दिन को सफल और सकारात्मक बना सकें.

मेष राशि (Aries) - 4 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम में वृद्धि और नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक धनु राशि में रहने के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे. नक्षत्र की बात करें तो आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 (अगले दिन सुबह) तक रहेगा. आपके राशि स्वामी मंगल देव अपनी ही राशि मेष में 'भरणी' नक्षत्र में विराजमान होकर आपको अदम्य साहस प्रदान कर रहे हैं.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक रूप से आज का दिन नई शुरुआत के लिए शुभ है, विशेषकर यदि आप किसी ठोस निवेश की योजना बना रहे हैं. आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक है, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है. हालांकि, धन संबंधी किसी भी जोखिम भरे कार्य के लिए दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय लेन-देन से बचें. शुक्ल योग सुबह 09:01:59 तक रहेगा, जो कार्यों में सफलता सुनिश्चित करेगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का है. मंगल का लग्न में होना और बुध का मिथुन राशि (आर्द्रा नक्षत्र) में होना आपके संचार कौशल और तर्क शक्ति को बढ़ाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए दिन अनुकूल है; उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको कठिन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी. दशम भाव के स्वामी शनि की मीन राशि में उपस्थिति आपको अपने कार्यक्षेत्र में अधिक जिम्मेदार और गंभीर बनाएगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. चंद्रमा का धनु से मकर में गोचर पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ाएगा. मिथुन राशि में स्थित शुक्र और बुध की युति आपके निजी संबंधों में मधुरता और संवाद को बेहतर बनाएगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर चर्चा में बीत सकता है.

यह भी पढ़ें- दुनिया झुक रही है 'श्यामा' के आगे...आखिर क्यों मुस्लिम देशों में मच गई है भारतीय तुलसी की धूम?

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मंगल की प्रबल स्थिति के कारण स्वभाव में थोड़ी उग्रता या जल्दबाजी आ सकती है, जिससे बचें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से परहेज करना ही बेहतर होगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

  • शुभ अंक: 1, 9
  • शुभ रंग: लाल, गहरा नारंगी
  • आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, क्योंकि आज चतुर्थी तिथि है.

वृषभ राशि (Taurus) - 4 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्थिरता और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक धनु राशि में रहने के बाद आपके भाग्य और कर्म भाव को प्रभावित करने वाली स्थिति में रहेंगे. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 तक सक्रिय है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव आज मिथुन राशि में बुध के साथ युति बना रहे हैं, जो आपकी वाणी में आकर्षण और निर्णय क्षमता में प्रखरता लाएगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन महत्वपूर्ण समझौतों के लिए अनुकूल है. आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक है, जो किसी भी बड़े वित्तीय निवेश के लिए सबसे शुभ समय है. हालांकि, व्यापारिक लेन-देन या नए सौदों के समय दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में कोई बड़ा आर्थिक जोखिम न लें. शुक्ल योग सुबह 09:01:59 तक रहेगा, जो धन संचय के प्रयासों में सफलता देगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का है. दशम भाव में सूर्य और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा. आपके ग्यारहवें भाव में स्थित शनि देव आपको अपनी मेहनत का उचित फल दिलाएंगे. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर जो छात्र शोध (Research) या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा अत्यंत सहायक सिद्ध होगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुखद रहेगा. चंद्रमा का गोचर आपके पारिवारिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजगता बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतर रहेगा और आप भविष्य की किसी बड़ी योजना पर चर्चा कर सकते हैं. शुक्र और बुध की मिथुन राशि में उपस्थिति घर में हास्य-विनोद और प्रसन्नता का वातावरण बनाए रखेगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्यतः अच्छा रहेगा. हालांकि, काम के बढ़ते दबाव के कारण शाम को थकान महसूस हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए. मानसिक शांति के लिए आज के दिन प्राणायाम करना विशेष लाभकारी रहेगा.

  • शुभ अंक: 5, 8
  • शुभ रंग: सफेद, क्रीम
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और दूर्वा अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini) - 4 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संचार कौशल और बौद्धिक कार्यों के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक धनु राशि में रहने के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 तक रहेगा. आपकी राशि में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सावधानी और सूझबूझ से निर्णय लेने का है. व्यापारिक विस्तार के लिए आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक बहुत शुभ है. हालांकि, निवेश या किसी बड़े आर्थिक लेन-देन के लिए दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में नए अनुबंधों से बचें. सुबह 09:01:59 तक शुक्ल योग रहेगा, जो दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में अनुकूलता प्रदान करेगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी संवाद शैली से वरिष्ठों को प्रभावित करने का है. आपकी राशि के स्वामी बुध आज मिथुन राशि में 'आर्द्रा' नक्षत्र में स्थित हैं, जो तकनीकी और विश्लेषणात्मक कार्यों में आपकी दक्षता बढ़ाएंगे. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन गहन अध्ययन और एकाग्रता का है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित बनाएगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. चंद्रमा का अष्टम भाव (मकर राशि) में गोचर पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से लाभ के संकेत दे रहा है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आप भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा कर सकते हैं. शुक्र की मिथुन राशि में उपस्थिति सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अष्टम चंद्रमा के कारण खान-पान में अनियमितता से पेट संबंधी समस्या हो सकती है. मानसिक रूप से आप काफी सक्रिय रहेंगे. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए.

  • शुभ अंक: 3, 6
  • शुभ रंग: हरा, आसमानी
  • आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि (Cancer) - 4 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचान कर करियर में अनुशासन लाने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक धनु राशि में रहने के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 (अगले दिन सुबह) तक रहेगा. आपके राशि स्वामी चंद्रमा की स्थिति आज आपको कार्यक्षेत्र में अधिक गंभीर और जिम्मेदार बनाएगी.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. व्यापारिक लेन-देन और नए निवेश की योजना बनाने के लिए आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक अत्यंत शुभ है. हालाँकि, किसी भी प्रकार के धन संबंधी जोखिम से बचने के लिए दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय नए सौदे न करें. सुबह 09:01:59 तक शुक्ल योग रहेगा, जो आर्थिक लाभ के पुराने प्रयासों को सफल बना सकता है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी रह सकता है. दशम भाव में मंगल की दृष्टि आपको कार्यक्षेत्र में सक्रिय रखेगी. मिथुन राशि में स्थित बुध और शुक्र की युति आपके विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन कार्यों से लाभ दिला सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित रहने में मदद करेगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर दांपत्य जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ाएगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा. मिथुन राशि में स्थित शुक्र और बुध की उपस्थिति के कारण घर के वातावरण में सकारात्मकता रहेगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी धार्मिक चर्चा या घरेलू सुधार की योजनाओं में बीत सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपनी हड्डियों और दांतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. चंद्रमा का मकर राशि में होना जोड़ों में दर्द या सर्दी-जुकाम की समस्या दे सकता है. मानसिक रूप से आप थोड़े गंभीर रह सकते हैं. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें.

  • शुभ अंक: 2, 7
  • शुभ रंग: सफेद, सिल्वर
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और 'संकट नाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें.

सिंह राशि (Leo) - 4 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि और अटके हुए कार्यों को गति देने वाला है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक धनु राशि में रहने के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 (अगले दिन सुबह) तक रहेगा. आपके राशि स्वामी सूर्य देव आज वृषभ राशि (रोहिणी नक्षत्र) में स्थित हैं, जो आपके कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव और अधिकार को बढ़ाएंगे.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल है. यदि आप किसी नई संपत्ति या व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं, तो आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक सबसे श्रेष्ठ है. हालाँकि, धन संबंधी बड़े निर्णयों के लिए दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में नए लेन-देन से बचें. सुबह 09:01:59 तक शुक्ल योग रहेगा, जो आपकी आर्थिक योजनाओं को मजबूती प्रदान करेगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. आपके ग्यारहवें भाव (मिथुन राशि) में बुध और शुक्र की युति आय के नए स्रोत बना सकती है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य का दशम भाव में होना आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दिला सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपनी पढ़ाई में अधिक अनुशासित और केंद्रित बनाएगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके पारिवारिक उत्तरदायित्वों के प्रति आपकी गंभीरता को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मिथुन राशि में स्थित शुक्र और बुध की उपस्थिति के कारण घर में किसी मांगलिक चर्चा या उत्सव जैसा माहौल बन सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को काफी ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको पुरानी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगी. हालांकि, काम के अधिक बोझ के कारण मानसिक थकान हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए.

  • शुभ अंक: 1, 5
  • शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को लाल पुष्प अर्पित करें और 'संकट नाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें.

कन्या राशि (Virgo) - 4 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयों को छूने और अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक धनु राशि में रहने के बाद आपके पंचम भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 (अगले दिन सुबह) तक रहेगा. आपकी राशि के स्वामी बुध देव आज मिथुन राशि में शुक्र के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके दशम भाव (कर्म स्थान) को अत्यंत प्रभावशाली बना रहा है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए बहुत ही शुभ है. व्यापारिक विस्तार या नए अनुबंधों के लिए आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक सबसे श्रेष्ठ है. हालाँकि, धन संबंधी बड़े निर्णयों के लिए दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में नए निवेश से बचें. सुबह 09:01:59 तक शुक्ल योग रहेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का है. आपके दशम भाव में स्थित सूर्य (रोहिणी नक्षत्र) और मिथुन के बुध आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान दिलाएंगे. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगी, जिससे आप कठिन विषयों को भी आसानी से सुलझा पाएंगे. तकनीकी या शोध कार्यों से जुड़े लोगों को आज बड़ी सफलता मिल सकती है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा संतान की ओर से कोई सुखद समाचार दिला सकता है. प्रेम संबंधों में आज प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने साथी के साथ सुखद समय बिताएंगे. मिथुन राशि में स्थित शुक्र और बुध की उपस्थिति के कारण घर के वातावरण में सकारात्मकता और हंसी-खुशी बनी रहेगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि में व्यतीत हो सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम है. पंचम चंद्रमा आपको मानसिक रूप से संतुष्ट और उत्साहित रखेगा. हालांकि, खान-पान में अनुशासन बनाए रखें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए. नियमित योग और ध्यान आपकी ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद करेंगे.

  • शुभ अंक: 5, 3
  • शुभ रंग: हरा, फिरोजी
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'संकट नाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें.

तुला राशि (Libra) - 4 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को क्रियान्वित करने और सामाजिक संपर्कों से लाभ उठाने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक धनु राशि में रहने के बाद आपके चौथे भाव (मकर राशि) में प्रवेश करेंगे. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 (अगले दिन सुबह) तक रहेगा. आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव आज मिथुन राशि में बुध के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर रहा है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. यदि आप भूमि या वाहन से जुड़ा कोई निवेश करना चाहते हैं, तो आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक अत्यंत शुभ है. व्यापारिक समझौतों के लिए यह समय अनुकूल है. हालाँकि, दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम या नए अनुबंध से बचें. सुबह 09:01:59 तक शुक्ल योग रहने से आर्थिक योजनाओं में शुरुआती सफलता मिलने के योग हैं.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने का है. मिथुन राशि में स्थित बुध और शुक्र की युति आपके पेशेवर संपर्कों और संवाद शैली को बेहतर बनाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित और अनुशासित बनाएगी. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके घर-परिवार के प्रति उत्तरदायित्वों को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आप भविष्य की किसी योजना पर साथ मिलकर विचार कर सकते हैं. शुक्र की मिथुन राशि में उपस्थिति सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा या घरेलू सुधार के कार्यों में बीत सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति के कारण छाती में भारीपन या सर्दी-जुकाम की हल्की समस्या हो सकती है. मानसिक रूप से आप काफी संतुलित रहेंगे. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए. नियमित योग और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

  • शुभ अंक: 2, 7
  • शुभ रंग: क्रीम, सिल्वर
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'संकट नाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 4 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता का सही दिशा में उपयोग करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक धनु राशि में रहने के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 (अगले दिन सुबह) तक रहेगा. आपके राशि स्वामी मंगल देव अपनी ही राशि मेष में स्थित होकर आपको विरोधियों पर विजय प्राप्त करने का साहस प्रदान कर रहे हैं.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश की योजना बनाने और धन संचय के लिए उत्तम है. आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक है, जो किसी भी बड़े व्यापारिक सौदे के लिए अत्यंत शुभ है. हालांकि, धन के लेन-देन या महत्वपूर्ण अनुबंधों के समय दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस दौरान बड़े निवेश से बचें. सुबह 09:01:59 तक शुक्ल योग रहेगा, जो आपके आर्थिक कार्यों में सकारात्मकता लाएगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. आपके छठे भाव में मंगल की स्थिति कार्यक्षेत्र में आपके प्रभुत्व को बढ़ाएगी. मिथुन राशि में स्थित बुध और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रही है, जो शोध (Research) या गुप्त विद्याओं से जुड़े लोगों के लिए सफलता के नए द्वार खोल सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता से अध्ययन करने का है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक दृढ़ बनाएगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. चंद्रमा का मकर राशि में गोचर आपके भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार लाएगा और उनका सहयोग आपको मानसिक बल देगा. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता बनी रहेगी और आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. शुक्र और बुध की स्थिति सामाजिक दायरे में आपकी छवि को बेहतर बनाएगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी दृढ़ महसूस करेंगे, हालांकि मंगल की प्रबल स्थिति के कारण स्वभाव में थोड़ी उत्तेजना रह सकती है. चंद्रमा की स्थिति कंधों या गले में हल्की तकलीफ दे सकती है, इसलिए व्यायाम पर ध्यान दें. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा.

  • शुभ अंक: 1, 8
  • शुभ रंग: गहरा लाल, मैरून
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'संकट नाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius) - 4 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिशा देने और कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक आपकी ही राशि में रहने के बाद मकर राशि (द्वितीय भाव) में प्रवेश करेंगे. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 तक प्रभावी है. आपके राशि स्वामी गुरु देव आज मिथुन राशि में बुध और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूती देगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए बहुत ही शुभ है. चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर धन संचय के नए अवसर प्रदान करेगा. व्यापारिक विस्तार के लिए आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक अत्यंत अनुकूल है. हालाँकि, धन संबंधी बड़े सौदों के लिए दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय नए निवेश से बचें. सुबह 09:01:59 तक शुक्ल योग रहने से आर्थिक कार्यों में सफलता के योग हैं.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन और मेहनत का है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको कार्यक्षेत्र में एक कुशल प्रबंधक के रूप में स्थापित करेगी. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रह सकता है. आपकी बौद्धिक क्षमता और सीखने की शक्ति प्रबल रहेगी, जिससे कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई नया और बड़ा अवसर मिल सकता है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और आपसी सहयोग बना रहेगा. वाणी के भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके संवाद को प्रभावशाली बनाएगी, जिससे परिवार के पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी. मिथुन राशि में स्थित शुक्र और बुध की युति आपके प्रेम संबंधों में ताजगी और उत्साह लेकर आएगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि में बिता सकते हैं.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे. हालांकि, अधिक काम के कारण आंखों में थकान या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

  • शुभ अंक: 3, 9
  • शुभ रंग: पीला, केसरिया
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और 'संकट नाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें.

मकर राशि (Capricorn) - 4 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन, आत्म-नियंत्रण और करियर में स्थिरता लाने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 के बाद आपकी अपनी राशि (लग्न भाव) में संचरण करेंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. आपकी राशि के स्वामी शनि देव आज मीन राशि में स्थित हैं, जो आपके प्रयासों को एक ठोस आधार प्रदान कर रहे हैं.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने के लिए उत्तम है. चंद्रमा का आपकी राशि में होना व्यापारिक निर्णयों में गंभीरता और स्पष्टता लाएगा. आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक है, जो किसी भी नए व्यावसायिक सौदे के लिए अत्यंत शुभ है. हालांकि, धन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय के दौरान बड़े निवेश से बचें.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यक्षमता साबित करने का है. आपके दसवें भाव के स्वामी शुक्र आज मिथुन राशि में बुध के साथ युति बना रहे हैं, जो कार्यक्षेत्र में आपकी संचार शैली को प्रभावशाली बनाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित और केंद्रित बनाएगी. जो लोग प्रशासनिक या सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य और शांति बनी रहेगी. चंद्रमा का आपकी राशि में गोचर आपके व्यक्तित्व में गंभीरता लाएगा, जिससे आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में परिपक्वता आएगी और आप भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा करेंगे. शाम का समय परिवार के साथ किसी शांत वातावरण में बिताना आपको मानसिक संतोष देगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपनी हड्डियों और जोड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में होकर इन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है. मानसिक रूप से आप स्वयं को काफी मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

  • शुभ अंक: 4, 8
  • शुभ रंग: गहरा नीला, काला
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और 'संकट नाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें.

कुंभ राशि (Aquarius) - 4 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी दूरदर्शिता और सामाजिक संबंधों के जरिए लाभ कमाने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 के बाद आपकी राशि से बारहवें भाव (मकर राशि) में संचरण करेंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. आपकी राशि के स्वामी शनि देव आज मीन राशि में स्थित हैं, जो आपके संचित धन और निवेश के प्रति आपको गंभीर बनाएंगे.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा खर्चीला हो सकता है, विशेषकर विदेशी संपर्कों या लंबी दूरी की यात्राओं पर व्यय के योग हैं. आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक है, जो किसी भी महत्वपूर्ण व्यापारिक योजना के लिए शुभ है. हालाँकि, दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या नए निवेश से बचें. सुबह 09:01:59 तक शुक्ल योग रहने से दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी रणनीतियों को गुप्त रखकर काम करने का है. मिथुन राशि में स्थित बुध और शुक्र की युति आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रही है, जो रचनात्मक कार्यों और बौद्धिक विमर्श में आपको सफलता दिलाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन गहन शोध और एकाग्रता का है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित और अनुशासित बनाएगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि बारहवें चंद्रमा के कारण आप थोड़े एकांतप्रिय महसूस कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में परिपक्वता आएगी और आप भविष्य की किसी बड़ी योजना पर साथ मिलकर विचार कर सकते हैं. शुक्र की मिथुन राशि में उपस्थिति आपके सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपनी नींद और आँखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. चंद्रमा का मकर राशि में होना अनिद्रा या पैरों में हल्की थकान दे सकता है. मानसिक रूप से आप काफी संतुलित रहेंगे, लेकिन काम का बोझ तनाव दे सकता है. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए.

  • शुभ अंक: 5, 8
  • शुभ रंग: नीला, बैंगनी
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और 'संकट नाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें.

मीन राशि (Pisces) - 4 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-चिंतन और करियर की नई दिशा निर्धारित करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 23:33:41 तक रहेगी. चंद्रमा आज सुबह 07:42:29 तक धनु राशि में रहने के बाद मकर राशि (आपके एकादश भाव) में प्रवेश करेंगे. आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 27:42:33 तक प्रभावी है. आपके राशि स्वामी गुरु देव आज मिथुन राशि में बुध और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके सुख और सुविधाओं में वृद्धि के संकेत दे रहा है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभ प्राप्ति और निवेश के लिए उत्तम है. चंद्रमा का ग्यारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर आपकी आय के स्रोतों को बढ़ाएगा. व्यापारिक निर्णयों के लिए आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51:39 से 12:47:10 तक अत्यंत शुभ है. हालाँकि, दोपहर 14:03:30 से 15:47:35 के राहु काल के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम या नए निवेश से बचना ही बेहतर होगा. सुबह 09:01:59 तक शुक्ल योग रहने से आर्थिक योजनाओं में सकारात्मक गति मिलेगी.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी मेहनत का फल पाने का है. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको कार्यक्षेत्र में एक दृढ़ और अनुशासित कर्मचारी के रूप में स्थापित करेगी. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है. गुरु और बुध की युति आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाएगी. तकनीकी या प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज कोई बड़ी सफलता या इंटर्नशिप का अवसर मिल सकता है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सामंजस्य बना रहेगा. चतुर्थ भाव में गुरु की उपस्थिति घर के वातावरण को आध्यात्मिक और सकारात्मक बनाएगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप भविष्य की योजनाओं पर साथ मिलकर विचार करेंगे. मिथुन राशि में स्थित शुक्र और बुध की युति आपके प्रेम संबंधों में संवाद और रोमांस को बढ़ावा देगी. शाम का समय मित्रों या बड़े भाई-बहनों के साथ बिताने से मानसिक प्रसन्नता मिलेगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति के कारण पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. मानसिक रूप से आप काफी शांत और संतुलित अनुभव करेंगे. आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए. नियमित ध्यान और संतुलित खान-पान आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा.

  • शुभ अंक: 3, 7
  • शुभ रंग: पीला, सुनहरा
  • आज का विशेष उपाय: आज गणेश चतुर्थी है, अतः भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और 'संकट नाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें.

यह भी पढ़ें- Somvati Amavasya 2026: जून में सोमवती अमावस्या का संयोग, नोट करें डेट, स्नान-दान मुहूर्त

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jun 2026 05:12 AM (IST)
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