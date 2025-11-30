हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPrediction 2026: ग्रहों के देवता गुरु साल 2026 में होंगे राजा, देशभर में बढ़ेगी श्रद्धा और आध्यात्म की ऊर्जा

Prediction 2026: ग्रहों के देवता गुरु साल 2026 में होंगे राजा, देशभर में बढ़ेगी श्रद्धा और आध्यात्म की ऊर्जा

New Year 2026 Prediction: पंचांग के गणना के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में राजा और मंगल मंत्री होंगे. गुरु का प्रभाव होने के कारण नववर्ष में पूजा-पाठ से जुड़े आध्यात्मिक कार्य अधिक होंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Nov 2025 06:55 AM (IST)
New Year 2026 Prediction: पंचांग के गणना के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में राजा और मंगल मंत्री होंगे. गुरु का प्रभाव होने के कारण नववर्ष में पूजा-पाठ से जुड़े आध्यात्मिक कार्य अधिक होंगे.

विक्रम संवत 2082 के राजा गुरु

1/6
पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है. इस वर्ष 2026 में गुरुवार, 19 मार्च से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा. यह विक्रम नवसंवत्सर 2083 रहेगा.
पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है. इस वर्ष 2026 में गुरुवार, 19 मार्च से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा. यह विक्रम नवसंवत्सर 2083 रहेगा.
2/6
गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी, इसलिए इस वर्ष के राजा गुरु (बृहस्पति) होंगे और मंत्री मंगल रहेंगे. इसलिए साल 2026 में आध्यात्मिकता, ज्ञान, धर्म और सकारात्मकता अधिक रह सकती है.
गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी, इसलिए इस वर्ष के राजा गुरु (बृहस्पति) होंगे और मंत्री मंगल रहेंगे. इसलिए साल 2026 में आध्यात्मिकता, ज्ञान, धर्म और सकारात्मकता अधिक रह सकती है.
3/6
गुरु को देवत्व, धर्म, ज्ञान, सदाचार, शिक्षा, संतुलन और दान-पुण्य का प्रतीक माना जाता है. यह जब किसी वर्ष में राजा की भूमिका निभाते हैं, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और देश की सामूहिक चेतना पर भी पड़ता है.
गुरु को देवत्व, धर्म, ज्ञान, सदाचार, शिक्षा, संतुलन और दान-पुण्य का प्रतीक माना जाता है. यह जब किसी वर्ष में राजा की भूमिका निभाते हैं, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और देश की सामूहिक चेतना पर भी पड़ता है.
4/6
ज्योतिषाचार्य और भविष्यवक्ताओं के अनुसार, गुरु का प्रभाव होने के कारण साल 2026 में धार्मिक आयोजन अधिक होंगे, धर्म-कर्म से जुड़े कार्य होंगे, धार्मिक स्थलों व तीर्थक्षेत्रों पर भक्तों की भीड़ बढ़ सकती है.
ज्योतिषाचार्य और भविष्यवक्ताओं के अनुसार, गुरु का प्रभाव होने के कारण साल 2026 में धार्मिक आयोजन अधिक होंगे, धर्म-कर्म से जुड़े कार्य होंगे, धार्मिक स्थलों व तीर्थक्षेत्रों पर भक्तों की भीड़ बढ़ सकती है.
5/6
गुरु ज्ञान के कारक हैं. ऐसे में वर्ष 2026 में गुरु का राजा बनना शिक्षा, शोध, अध्यापक, छात्र और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है. छात्रों में एकाग्रता, ज्ञानार्जन और उच्च लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा बढ़ेगी.
गुरु ज्ञान के कारक हैं. ऐसे में वर्ष 2026 में गुरु का राजा बनना शिक्षा, शोध, अध्यापक, छात्र और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है. छात्रों में एकाग्रता, ज्ञानार्जन और उच्च लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा बढ़ेगी.
6/6
इस प्रकार गुरु का 2026 में राजा बनना देश के लिए शुभ संकेत है. खासकर जो लोग आध्यात्मिक साधना, शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 2026 विशेष रूप से फलदायी रहेगा.
इस प्रकार गुरु का 2026 में राजा बनना देश के लिए शुभ संकेत है. खासकर जो लोग आध्यात्मिक साधना, शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 2026 विशेष रूप से फलदायी रहेगा.
Published at : 30 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
Hindu Calendar Vikram Samvat Prediction 2026 New Year 2026 New Year 2026 Prediction

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब-जब जुल्म, तब-तब जिहाद', महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
2027 में चुनाव...अखिलेश का नया दांव!
Ghanti Bajao: वोटर लिस्ट अभियान...क्यों जा रही है जान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब-जब जुल्म, तब-तब जिहाद', महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
महमूद मदनी के बयान पर बवाल, BJP ने बताया सफेदपोश आतंक; कांग्रेस बोली- इस्लाम पर गलत उपदेश देना...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
यूपी में जारी SIR के बीच अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा- बंद हो सकती है ECI की वेबसाइट
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
क्रिकेट
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
'गजब टोपीबाज अदमी है' एआई से बनाई चोट वाली तस्वीर और एचआर से ले ली छुट्टी- यूजर्स बोले, भेड़िये वाली कहानी भूल गए?
'गजब टोपीबाज अदमी है' एआई से बनाई चोट वाली तस्वीर और एचआर से ले ली छुट्टी- यूजर्स बोले, भेड़िये वाली कहानी भूल गए?
हेल्थ
रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत
रात में रूम हीटर चलाकर सोने की आदत तो नहीं है, सुबह हो सकती है ये दिक्कत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget