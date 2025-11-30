गुरु को देवत्व, धर्म, ज्ञान, सदाचार, शिक्षा, संतुलन और दान-पुण्य का प्रतीक माना जाता है. यह जब किसी वर्ष में राजा की भूमिका निभाते हैं, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और देश की सामूहिक चेतना पर भी पड़ता है.